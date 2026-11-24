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Előadást tart a kézdivásárhelyi Kőrösi Csoma Sándor Emlékközpontban dr. Tatár Márta kardiológus főorvos november 26-án, csütörtökön 18 órától a természetes gyógytényezők szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentésében betöltött szerepéről.

A vetített képes előadáson szó lesz a Székelyföldön, különösen Kovászna környékén található borvízforrásokról és mofettákról, ezek egészségmegőrző és gyógyászati szerepéről, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőiről. A főorvos a mofetták hatásával kapcsolatos kutatási eredményeket is ismerteti.

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Az esemény az egészségmegőrző programsorozat része, amelynek ötletgazdája Luka Katalin, partnere pedig a Bardócz Mofetta. Az előadásra minden érdeklődőt várnak.