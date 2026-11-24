Fotó: Borbély Fanni
A természetes gyógytényezők szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentésében betöltött szerepéről tart vetített képes előadást dr. Tatár Márta kardiológus főorvos november 26-án, csütörtökön 18 órától Kézdivásárhelyen.
Előadást tart a kézdivásárhelyi Kőrösi Csoma Sándor Emlékközpontban dr. Tatár Márta kardiológus főorvos november 26-án, csütörtökön 18 órától a természetes gyógytényezők szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentésében betöltött szerepéről.
A vetített képes előadáson szó lesz a Székelyföldön, különösen Kovászna környékén található borvízforrásokról és mofettákról, ezek egészségmegőrző és gyógyászati szerepéről, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőiről. A főorvos a mofetták hatásával kapcsolatos kutatási eredményeket is ismerteti.
Az esemény az egészségmegőrző programsorozat része, amelynek ötletgazdája Luka Katalin, partnere pedig a Bardócz Mofetta. Az előadásra minden érdeklődőt várnak.
Az uniós támogatások súlyáról beszélt Antal Árpád, aki szerint Románia 2007 óta 78,85 milliárd euró támogatást kapott, egy lakosra tehát átlagosan 4150 euró jutott. A következő EU-s költségvetés és a kohéziós alapok jövője meghatározó Románia számára.
Az erdélyi magyar színjátszás múltjába enged betekintést az az időszakos kiállítás, amelyet november 26-án, csütörtökön 18 órakor nyitnak meg a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében.
Könyvbemutatóval és különleges, eredeti méretű freskóreprodukciókat felvonultató kiállítással várják az érdeklődőket november 25-én, szerdán 18 órától a Kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa termében.
Két sofőrt és egy utast kellett kórházba szállítani, miután három autó ütközött össze hétfőn délután Kézdivásárhely és Csernáton között a 11-es országúton – közölte a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
A nyitás óta a pozitív visszajelzések mellett elenyésző volt a látogatók részéről érkező kritika – tudtuk meg azon a sajtótájékoztatón, melyen a 90 millió lejes befektetéssel létrehozott sepsiszentgyörgyi Vörös Csillag Múzeum első hónapját értékelték.
Szervezkednek már a sepsiszentgyörgyi motoros Mikulások: idén is több mint 2000 ajándékcsomagot szeretnének kiosztani, bár a szükséges összeg előteremtése nehezebbnek ígérkezik. A felvonulást december 4-re, péntekre időzítették.
Lakónegyedi konzultációk során közvetít az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete az önkormányzat és a garázstulajdonosok között, hogy a bérek és a felújítás tekintetében mindenki számára elfogadható megoldás születhessen.
Megszólalnak a légvédelmi szirénák Sepsiszentgyörgyön november 24-én, kedden 13 órától és óvóhelyekre menekülést is szimulálnak a gyakorlat során.
Vitatja a Szemerja-Görgő Közbirtokosság egy Sepsiszentgyörgy közeli, 5,7 hektáros terület közhasznúvá nyilvánítását, mert attól tart, hogy a város később kisajátítaná azt.
Medvebocs tévedt be az épülő szépmezői óvodába, az esetről videófelvételt osztott meg Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere.
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