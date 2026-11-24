Fotó: Borbély Fanni
Négy különböző előadással várja a színházkedvelőket a Csíki Játékszín november 25. és 29. között. A műsoron családi történet, humoros dráma és egy különleges életút is szerepel.
2026. november 24., 19:072026. november 24., 19:07
2026. november 24., 19:162026. november 24., 19:16
A Csíki Játékszín műsorprogramja szerint november 25-én, szerdán 20 órakor a Törtfehér című előadást tartják a Művészetek Háza Underground termében. A darab egy család karácsony estéjén keresztül mutatja be a generációk közötti feszültségeket, az elhallgatott sérelmeket és a szeretet utáni vágyat.
November 27-én, pénteken 19 órától ugyanitt játsszák a Kovács János meghal című előadást. A történetben Kovács András megpróbálja eltemetni az apját, miközben saját örökölt terheivel, félelmeivel és szokásaival is szembenéz.
Szombaton, november 28-án 19 órától a csíktaplocai kultúrházban Medve/Leánykérés címmel Csehov két humoros egyfelvonásosát láthatja a közönség. A darabokban az emberi makacsság és a szenvedély vezet komikus, olykor abszurd helyzetekhez.
A hét utolsó előadása november 29-én, vasárnap 19 órakor lesz az Underground teremben: az Ovibrader egy kisfiú életének történetén keresztül mutatja be, miként formálódik a gyermekkori problémákból a felnőtt élet.
Jegyek a Művészetek Háza jegypénztárában válthatók hétköznapokon 14 és 18 óra között, valamint az előadások előtt egy órával. Helyfoglalás a 0748 168 506-os telefonszámon lehetséges, online jegyvásárlásra pedig az in-time.ro oldalon van lehetőség.
A temesvári égési sérüléseket kezelő központba szállították át az éjszaka folyamán a csíkszeredai sörgyárban hétfő este megsérült három munkást.
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