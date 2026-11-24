Négy különböző előadással várja a színházkedvelőket a Csíki Játékszín november 25. és 29. között. A műsoron családi történet, humoros dráma és egy különleges életút is szerepel.

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A Csíki Játékszín műsorprogramja szerint november 25-én, szerdán 20 órakor a Törtfehér című előadást tartják a Művészetek Háza Underground termében. A darab egy család karácsony estéjén keresztül mutatja be a generációk közötti feszültségeket, az elhallgatott sérelmeket és a szeretet utáni vágyat.

November 27-én, pénteken 19 órától ugyanitt játsszák a Kovács János meghal című előadást. A történetben Kovács András megpróbálja eltemetni az apját, miközben saját örökölt terheivel, félelmeivel és szokásaival is szembenéz.

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Szombaton, november 28-án 19 órától a csíktaplocai kultúrházban Medve/Leánykérés címmel Csehov két humoros egyfelvonásosát láthatja a közönség. A darabokban az emberi makacsság és a szenvedély vezet komikus, olykor abszurd helyzetekhez.

A hét utolsó előadása november 29-én, vasárnap 19 órakor lesz az Underground teremben: az Ovibrader egy kisfiú életének történetén keresztül mutatja be, miként formálódik a gyermekkori problémákból a felnőtt élet.