A temesvári égési sérüléseket kezelő központba szállították át az éjszaka folyamán a csíkszeredai sörgyárban hétfő este megsérült három munkást.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A csíkszeredai megyei sürgősségi kórház képviselői kedden arról tájékoztattak, hogy a 25, 47 és 56 éves férfi

A 25 éves férfinak első- és másodfokú égési sérülései voltak az arcán, mellkasán, hasán, medence tájékon, a farán, a combjain és a végtagjain, de a kivizsgáláskor eszméleténél volt és együttműködő, a légútjai nem sérültek. A 47 éves férfi első- és másodfokú

égési sérüléseket szenvedett az arcán – beleértve mindkét szeme kötőhártyáját –, nyaki tájékán és a végtagjain.

Ő is együttműködő volt, hemodinamikailag stabil, légútjai nem sérültek. Az 56 éves férfi a homlokán, fejbőrén, tarkóján, jobb alkarján és vádliján szenvedett elsőfokú égési sérüléseket – számolt be a kórház.

Hirdetés

Mindhármuk állapotát felmérték és orvosi ellátásban részesítették a kórház sürgősségi osztályán. Kivizsgálásukat egy