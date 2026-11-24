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Fotó: Pinti Attila
A temesvári égési sérüléseket kezelő központba szállították át az éjszaka folyamán a csíkszeredai sörgyárban hétfő este megsérült három munkást.
2026. november 24., 11:482026. november 24., 11:48
2026. november 24., 12:042026. november 24., 12:04
A csíkszeredai megyei sürgősségi kórház képviselői kedden arról tájékoztattak, hogy a 25, 47 és 56 éves férfi
A 25 éves férfinak első- és másodfokú égési sérülései voltak az arcán, mellkasán, hasán, medence tájékon, a farán, a combjain és a végtagjain, de a kivizsgáláskor eszméleténél volt és együttműködő, a légútjai nem sérültek. A 47 éves férfi első- és másodfokú
Ő is együttműködő volt, hemodinamikailag stabil, légútjai nem sérültek. Az 56 éves férfi a homlokán, fejbőrén, tarkóján, jobb alkarján és vádliján szenvedett elsőfokú égési sérüléseket – számolt be a kórház.
Mindhármuk állapotát felmérték és orvosi ellátásban részesítették a kórház sürgősségi osztályán. Kivizsgálásukat egy
végezte. Az éjszaka folyamán a Hargita megyei katasztrófavédelem több sérült szállítására alkalmas SMURD-mentőkocsijával átvitték őket további szakellátásra a temesvári égési sérüléseket kezelő központba.
A három férfi hétfő este sérült meg a csíkszeredai sörgyárban, miután egy marószódát tartalmazó tartály megrepedt.
Az éjszaka folyamán egy temesvári kórházba szállították azt a három férfit, akik hétfő este égési sérüléseket szenvedtek a csíkszeredai sörgyárban történt maróanyag-szivárgás következtében.
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