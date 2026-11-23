Fotó: roxy world/képernyőmentés
Télies időjárásra ébredtek hétfőn Hargita megye több magasabban fekvő településén. Hargitafürdőn és Borszéken is lehavazott.
Hétfő reggelre fehérbe borult Hargitafürdő és Borszék is. A hóeltakarító gépek már kora reggel munkába álltak Hargitafürdőn: Bors Béla csíkszeredai alpolgármester közösségi oldalán arról számolt be, hogy
Friss adatok szerint Borszéken fagypont körüli hőmérsékletet mértek, és havazott. A borszéki sípályánál működő webkamera felvételein látszik, hogy a pályát és a környező fenyőerdőt egyaránt hó borítja.
Fotó: roxy world/képernyőmentés
A Gyilkos-tónál is télies látvány fogadta a hétfő reggelt: a tó körüli környezet szintén fehérré változott.
Noha csak jövőben fejezik be a munkát, és töltik fel részlegesen a tómedret, a csíkszeredai Suta-tó helyreállítási munkálatainak túlnyomó részét idén elvégzik. Ez tartalmazza a gát szintjének megemelését is.
Elvesztette az irányítását a jármű felett és egy kerítésnek csapódott egy 22 éves, ittasan vezető fiatal szombaton hajnalban Gyimesközéplok községben – közölte vasárnap a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Újabb csíkszeredai veszettséggyanút vizsgál az állategészségügyi szakhatóság. A szokatlan eset körülményei már önmagukban valószínűsítik a veszettséget, ugyanis egy nyest támadt rá egy kutyára.
Kihirdették a Virágos Magyarország verseny idei nyerteseit, a fődíjasok között három határon túli település is szerepel, amelyek közül egyik romániai.
Csíkszereda több pontján folyamatban van a víz- és szennyvízhálózat bővítése, ez főleg a peremterületek, Szécseny és Csiba számára jelent nagy előrelépést. A munkatelepeket pénteken a városvezetéssel együtt szemléltük meg.
Megkezdte próbaüzemét Csíkszereda új jelzőlámparendszere az autóbusz-állomásnál – osztotta meg Facebook-oldalán Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.
Jól halad a víz- és szennyvízhálózat építése Csíkszereda szécsenyi városrészében, és Csibában is készül a vízhálózat. A Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató óriásprojektje részeként ezek a peremvidékek is közművekhez csatlakozhatnak.
Elfogadható megoldás lehet Csíkszeredának a hat hónapos átmeneti időszak és az ideiglenes díjszabás az új hulladékgazdálkodási rendszerre való átállásban. A város a delegáltján keresztül a következő időszakban a szabályok finomításában is részt venne.
Jubileumi kiadásához érkeztek a Csángó Napok, amelyet idén november 20–22. között rendeznek meg Csíkszeredában. A rendezvénysorozatra változatos programokkal várják az érdeklődőket.
Az Országos Lakásügynökség (ANL) által építtetett bérlakások megvásárlása folyamatos a lakók részéről Csíkszeredában. A piacinál jóval kedvezőbb árakat sokan egy összegben, mások részletekben, vagy banki hitelből fizetik ki.
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