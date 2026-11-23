Télies időjárásra ébredtek hétfőn Hargita megye több magasabban fekvő településén. Hargitafürdőn és Borszéken is lehavazott.

Székelyhon 2026. november 23., 09:272026. november 23., 09:27

Hétfő reggelre fehérbe borult Hargitafürdő és Borszék is. A hóeltakarító gépek már kora reggel munkába álltak Hargitafürdőn: Bors Béla csíkszeredai alpolgármester közösségi oldalán arról számolt be, hogy

a hókotrók az utak járhatóságának és biztonságának fenntartásán dolgoznak.

Hirdetés Friss adatok szerint Borszéken fagypont körüli hőmérsékletet mértek, és havazott. A borszéki sípályánál működő webkamera felvételein látszik, hogy a pályát és a környező fenyőerdőt egyaránt hó borítja.

Fotó: roxy world/képernyőmentés