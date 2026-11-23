A katasztrófavádelem tájékoztatása szerint a tűzoltók továbbra is dolgoznak a vasárnap este kigyulladt szálloda oltásán: a több mint 12 órája tartó beavatkozást hőkamerák és felderítő drón is segíti.

Az oltást jelentősen megnehezíti a tető kétszeres fémborítása, amely akadályozza a rejtett tűzfészkek megközelítését. A tűzoltóknak ezért helyenként meg kell bontaniuk a tetőszerkezetet, és az épület homlokzatán is dolgozniuk kell. A nehezen hozzáférhető tűzfészkek felkutatására használnak hőkamerákat és drónt.