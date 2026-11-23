Noha csak jövőben fejezik be a munkát, és töltik fel részlegesen a tómedret, a csíkszeredai Suta-tó helyreállítási munkálatainak túlnyomó részét idén elvégzik. Ez tartalmazza a gát szintjének megemelését is.
A munkálatok túlnyomó részét idén elvégzik
Fotó: Pinti Attila
Noha csak jövőben fejezik be a munkát, és töltik fel részlegesen a tómedret, a csíkszeredai Suta-tó helyreállítási munkálatainak túlnyomó részét idén elvégzik. Ez tartalmazza a gát szintjének megemelését is.
Az esős időjárás nem kedvezett a tavasszal elkezdett munkálatoknak, de az ütemtervnek megfelelően jól haladtak a kivitelezéssel. Ez látszik a helyszínen, ahol
úgy a gát környékén, mint a kifolyást biztosító csatorna mentén, amely azelőtt alig volt látható.
Fotó: Pinti Attila
Ioana Diaconescu, a kivitelezéssel megbízott cégtársulás helyszíni képviselője szerint a munkát még folytatják, amíg az időjárás lehetővé teszi, és idén a beruházás mintegy 90 százalékát elvégzik.
– tudtuk meg. A végső magasság elérése után beton védőréteget húznak a gátra.
Fotó: Pinti Attila
Az ebbe beépített, kifolyást szabályozó torony elkészült, a működtetéséhez szükséges berendezéseket pedig ezután kell beszerelni. Ezeket idén le is szállítják, az még kérdéses, hogy a szerelést is el tudják-e végezni ebben az évben – ismertette az illetékes.
Fotó: Pinti Attila
A vízelvezetést biztosító, a Zsögöd utca felé vezető, korábban bozóttal benőtt csatornát mélyítették és szélesítették, megerősítése is a végéhez közeledik.
A tó vizét 2007-ben engedték le, miután hibákat észleltek a földgát szerkezetében, azóta csak akkor telt fel, amikor egyszer hódok torlaszolták el a kifolyót.
Az elmúlt néhány napban jelentősen megnőtt a Csíkszereda keleti peremén található Suta-tó vízszintje, a korábban üres, sűrű bozóttal benőtt tómeder szinte teljesen feltelt. A hódok dugaszolták el a kifolyót, ezért be kellett avatkozni, így péntektől már apad a vízszint.
A helyreállítás 2021-ben az évek alatt erdővé fejlődött bozót kivágásával kezdődött, mintegy 40 000 köbméternyi földet, bokrot, gyökérzetet távolítottak el a mederkotrás során. A tóhoz vezető földutakat megfelelően tömörített makadámutakká alakították, hogy a nehéz gépjárművek közlekedhessenek.
Új geotechnikai tanulmányok elkészítése, majd újratervezés következett, utána pedig a kivitelezéshez szükséges licit. A helyreállítás befejezésére május elején írták alá a szerződést egy besztercei és nagyváradi cég alkotta társulással.
Fotó: Pinti Attila
Mivel a Suta-tó árvízvédelmi létesítményként vésztározó szerepet tölt majd be, ezért
A beruházás értéke közel 36 millió lej, amelyet a Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Erdészeti Minisztérium finanszíroz.
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
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