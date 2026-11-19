Fotó: Borbély Fanni
Elfogadható megoldás lehet Csíkszeredának a hat hónapos átmeneti időszak és az ideiglenes díjszabás az új hulladékgazdálkodási rendszerre való átállásban. A város a delegáltján keresztül a következő időszakban a szabályok finomításában is részt venne.
A csíkszeredai önkormányzat csütörtöki rendkívüli tanácsülésén elfogadta azt a határozatot, amellyel lezárta a digitalizált hulladékgyűjtő szigetek létrehozásáról szóló projektet, amelyet az országos helyreállítási terv (PNRR) programjából finanszíroztak.
Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a pályázat kapcsán elmondta, hogy pénzügyi szempontból rendben van a beruházás,
Szerinte ezek a hulladékszigetek önmagukban nem elegendők, a rendszer működéséhez elengedhetetlen, hogy a lakosság megfelelően használja őket, ehhez pedig az új szolgáltató együttműködésére is szükség lesz.
Guberálók által feltört digitalizált hulladékgyűjtő sziget Csíkszeredában. A kitűzött célokat csak részben sikerült elérni
Fotó: Borbély Fanni
A témához kapcsolódóan a hulladékszállítás új rendszerére való áttérésről is megkérdezték a polgármestert, hogy miként készül erre a város. Korodi válaszul elmondta, hogy
Az önkormányzat ugyanakkor felhatalmazná a városmenedzsert, hogy képviselje Csíkszeredát a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Társulásban (ADI SIMD Harghita), hogy a következő hat hónapban a helyi tapasztalatokat is figyelembe véve dolgozzanak a rendszer finomításán.
Féléves felkészülési időszakot vezetnének be az új Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerben. Ebben az átmeneti időszakban egységes díjszabás lenne érvényben: vidéken személyenként havi 21 lej, városi környezetben pedig 26 lej.
Hozzátette, korábban jelentős fenntartásaik voltak a rendszer bevezetésével kapcsolatban, a mostani javaslat azonban már közelebb áll az elképzeléseikhez, ezért
A polgármester szerint a városi, különösen a tömbházlakókra vonatkozó hulladékgazdálkodás összetettebb, ezért nem lehet egyik napról a másikra bevezetni az új szabályokat. Példaként említette az ételmaradék külön gyűjtését és komposztálását, amelyhez a lakosság bevonására, tájékoztatására és szemléletformálására is szükség lesz.
Pál Tamás, a csíkszeredai hulladékgazdálkodásért jelenleg felelős Eco Csík Kft. igazgatója szerint
Azzal ő is egyetértett, hogy Csíkszeredában a biológiailag lebomló hulladék külön gyűjtésének még nincs nagy hagyománya, de ezen a téren is fejlődést tapasztalnak.
Az átállás az új rendszerre városon sem lesz egyszerű, főleg a biológiailag lebomló hulladék szelektív gyűjtése igényel több figyelmet
Fotó: Borbély Fanni
Az új rendszerre való átállás kapcsán elmondta, hogy
A járművek és az infrastruktúra ugyanakkor nem kerül át az új cégekhez: az Eco Csík néhány autót megtart, amelyekre a továbbiakban is szüksége lesz, a többit felértékeltetik és értékesítik. Azt is elmondta, hogy az építési törmelék gyűjtését továbbra is vállalják.
Mint ismert, év végétől egész Hargita megyében egységes rendszerben gazdálkodnak majd a hulladékkal. A szolgáltatást egy három cégből álló társulás, az AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron cégek alkotta konzorcium nyerte meg a közbeszerzésen, így nyolc évig ők végzik a hulladékszállítást és -kezelést a megye összes településén.
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