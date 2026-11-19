Elfogadható megoldás lehet Csíkszeredának a hat hónapos átmeneti időszak és az ideiglenes díjszabás az új hulladékgazdálkodási rendszerre való átállásban. A város a delegáltján keresztül a következő időszakban a szabályok finomításában is részt venne.

Barabás Hajnal 2026. november 19., 15:122026. november 19., 15:12

A polgármester szerint az új hulladékgazdálkodási rendszerre való átállásban a hat hónapos átmeneti időszak és a vállalhatóbb tarifarendszer elfogadható megoldás lehet.

Csíkszereda a városmenedzseren keresztül az ADI SIMD Harghitában a következő hat hónapban részt venne a rendszer helyi tapasztalatokra épülő finomításában.

Év végétől Hargita megyében egységes rendszer indul, amelyben nyolc évig az AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron konzorciuma szolgáltat. A csíkszeredai önkormányzat csütörtöki rendkívüli tanácsülésén elfogadta azt a határozatot, amellyel lezárta a digitalizált hulladékgyűjtő szigetek létrehozásáról szóló projektet, amelyet az országos helyreállítási terv (PNRR) programjából finanszíroztak. Hirdetés Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a pályázat kapcsán elmondta, hogy pénzügyi szempontból rendben van a beruházás,

a kitűzött célokat azonban csak részben sikerült elérni.

Szerinte ezek a hulladékszigetek önmagukban nem elegendők, a rendszer működéséhez elengedhetetlen, hogy a lakosság megfelelően használja őket, ehhez pedig az új szolgáltató együttműködésére is szükség lesz.

Guberálók által feltört digitalizált hulladékgyűjtő sziget Csíkszeredában. A kitűzött célokat csak részben sikerült elérni Fotó: Borbély Fanni

A témához kapcsolódóan a hulladékszállítás új rendszerére való áttérésről is megkérdezték a polgármestert, hogy miként készül erre a város. Korodi válaszul elmondta, hogy

a fél évre szóló átmeneti időszak és a korábbi elképzeléseknél vállalhatóbb tarifarendszer egyelőre elfogadható megoldást jelenthet az új rendszerre való átállásra.

Az önkormányzat ugyanakkor felhatalmazná a városmenedzsert, hogy képviselje Csíkszeredát a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Társulásban (ADI SIMD Harghita), hogy a következő hat hónapban a helyi tapasztalatokat is figyelembe véve dolgozzanak a rendszer finomításán. korábban írtuk Féléves átmeneti időszak következhet a hulladékszállításban Féléves felkészülési időszakot vezetnének be az új Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerben. Ebben az átmeneti időszakban egységes díjszabás lenne érvényben: vidéken személyenként havi 21 lej, városi környezetben pedig 26 lej. Hozzátette, korábban jelentős fenntartásaik voltak a rendszer bevezetésével kapcsolatban, a mostani javaslat azonban már közelebb áll az elképzeléseikhez, ezért

a város érdemben is bekapcsolódik a további egyeztetésekbe, és hozzá kíván szólni az új rendszer alakításához.

A polgármester szerint a városi, különösen a tömbházlakókra vonatkozó hulladékgazdálkodás összetettebb, ezért nem lehet egyik napról a másikra bevezetni az új szabályokat. Példaként említette az ételmaradék külön gyűjtését és komposztálását, amelyhez a lakosság bevonására, tájékoztatására és szemléletformálására is szükség lesz. Hogyan tovább, Eco Csík Kft.? Pál Tamás, a csíkszeredai hulladékgazdálkodásért jelenleg felelős Eco Csík Kft. igazgatója szerint

a városban kihelyezett okos hulladéktárolókban nőtt a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége.

Azzal ő is egyetértett, hogy Csíkszeredában a biológiailag lebomló hulladék külön gyűjtésének még nincs nagy hagyománya, de ezen a téren is fejlődést tapasztalnak.

Az átállás az új rendszerre városon sem lesz egyszerű, főleg a biológiailag lebomló hulladék szelektív gyűjtése igényel több figyelmet Fotó: Borbély Fanni

Az új rendszerre való átállás kapcsán elmondta, hogy

az Eco Csík Kft. alkalmazottai – a sofőrök, rakodók, valamint a számlázással és díjkezeléssel foglalkozók – az új szolgáltatóknál folytathatják munkájukat.