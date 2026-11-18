Bánkfalván veszett rókát találtak, Kotormányban egy tehenet fertőzött meg a veszettség vírusa. Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Az elsődleges vizsgálatok már igazolták a veszettség megjelenését Csíkszentgyörgy község területén, ahol egy tehén fertőződött meg, de egy veszett rókát is találtak. Kikerült a felcsíki térségből a veszettség.
2026. november 18., 14:112026. november 18., 14:11
2026. november 18., 14:152026. november 18., 14:15
Jócskán túljutott a felcsíki térség határán a veszettség, szerdán Csíkszentgyörgy község területéről két esetet is jelentettek:
Egy tehéntartó farmhoz tartozott az az állat, amely megbetegedett, az állatok kint voltak a település mellett található legelőtesten. Az időközben elpusztult tehénen már megjelentek a veszettség tünetei, és a fertőzést az elsődleges vizsgálatok igazolták is. A minden kétséget kizáró eredményt a bukaresti laboratórium elemzése mondja majd ki – oda most küldik el a mintákat –, de
– tájékoztatott István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője.
A másik állat egy veszett róka, azt egy hétvégi ház közelében találták, de ennek részletei még nem tisztázottak, fűzte hozzá.
Négy új veszettséggócot igazoltak a laborvizsgálatok csütörtökön, ezzel szinte negyvenre nőtt a veszettség szeptember végi megjelenése óta Hargita megyében jegyzett fertőzések száma. Elővigyázatosságból több embert is be kellett oltani.
Ez az első olyan eset Hargita megyében, hogy a felcsíki térség határán túl történt fertőzés, és ezt a helyzet romlásaként értékeli a megyei főállatorvos. „Romlik a helyzet, de már akkor romlott, amikor Szenttamáson és Csíkszentdomokoson kívül megjelent, amikor lejjebb, Vacsárcsiban, Szentmihály hatarában a kutya megfertőződött. Már akkor világos volt, hogy nemcsak az a felcsíki zónának a felső felét érinti, hanem
– mondta István Róbert.
Az újabb esetek helyszínén három-, illetve tízkilométeres sugarú körben védőkörzetet, illetve megfigyelési zónát jelöl ki az állategészségügyi szakhatóság.
A két újabb fertőzéssel ismét 37-re nőtt az aktív fertőzésgócok száma – ezeknek a száma folyamatosan változik, ugyanis harminc nap elteltével kioltottnak minősítik a korábbi gócokat, ha ott időközben nem jelent meg újabb eset.
A helyszínen már zajlik a megyei szakhatóság ankétja, és az érintett farmon minden állatot be fognak oltani veszettség ellen.
Továbbra is fennáll a veszettség veszélye Csíkszeredában, ezért a háziállatok mielőbbi beoltására kérik a lakosságot. Az szakemberek folyamatosan végzik a megelőző intézkedéseket, de a gazdák együttműködésére is szükség van.
Erről a csíkszentgyörgyi állatorvosi rendelő is bejegyzést tett közzé a Facebookon. Ebben azt írják, hogy mivel a betegség állatra és emberre egyaránt halálos kimenetelű, haladéktalanul megkezdik a megelőző intézkedéseket, és hogy
„A veszett állat nem mindig agresszív: sokszor éppen az ellenkezője, szokatlanul szelídnek, barátságosnak tűnik, és nem fél az embertől (pl. fényes nappal bemerészkedő róka). Elhullott vagy furcsán viselkedő vad- és háziállathoz tilos hozzányúlni! Az észlelést azonnal jelentsék nekünk a 0733 781 378-as telefonszámon” – írja bejegyzésében az állatorvosi rendelő.
Fokozott elővigyázatosságra kérik Csíkszereda lakóit, miután a város területén is igazolták a veszettséget egy elhullott róka tetemében.
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