Az elsődleges vizsgálatok már igazolták a veszettség megjelenését Csíkszentgyörgy község területén, ahol egy tehén fertőződött meg, de egy veszett rókát is találtak. Kikerült a felcsíki térségből a veszettség.

Széchely István 2026. november 18., 14:112026. november 18., 14:11 2026. november 18., 14:152026. november 18., 14:15

Jócskán túljutott a felcsíki térség határán a veszettség, szerdán Csíkszentgyörgy község területéről két esetet is jelentettek:

Bánkfalván veszett rókát találtak, és a szintén a községhez tartozó Kotormányban egy tehén fertőződött meg.

Egy tehéntartó farmhoz tartozott az az állat, amely megbetegedett, az állatok kint voltak a település mellett található legelőtesten. Az időközben elpusztult tehénen már megjelentek a veszettség tünetei, és a fertőzést az elsődleges vizsgálatok igazolták is. A minden kétséget kizáró eredményt a bukaresti laboratórium elemzése mondja majd ki – oda most küldik el a mintákat –, de

az esetet már veszettségként kezelik

– tájékoztatott István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője. A másik állat egy veszett róka, azt egy hétvégi ház közelében találták, de ennek részletei még nem tisztázottak, fűzte hozzá. korábban írtuk Újabb veszettséggócok Hargita megyében Négy új veszettséggócot igazoltak a laborvizsgálatok csütörtökön, ezzel szinte negyvenre nőtt a veszettség szeptember végi megjelenése óta Hargita megyében jegyzett fertőzések száma. Elővigyázatosságból több embert is be kellett oltani. Ez az első olyan eset Hargita megyében, hogy a felcsíki térség határán túl történt fertőzés, és ezt a helyzet romlásaként értékeli a megyei főállatorvos. „Romlik a helyzet, de már akkor romlott, amikor Szenttamáson és Csíkszentdomokoson kívül megjelent, amikor lejjebb, Vacsárcsiban, Szentmihály hatarában a kutya megfertőződött. Már akkor világos volt, hogy nemcsak az a felcsíki zónának a felső felét érinti, hanem

itt nagyobb problémák lesznek”

– mondta István Róbert. Az újabb esetek helyszínén három-, illetve tízkilométeres sugarú körben védőkörzetet, illetve megfigyelési zónát jelöl ki az állategészségügyi szakhatóság. Hirdetés A két újabb fertőzéssel ismét 37-re nőtt az aktív fertőzésgócok száma – ezeknek a száma folyamatosan változik, ugyanis harminc nap elteltével kioltottnak minősítik a korábbi gócokat, ha ott időközben nem jelent meg újabb eset. A helyszínen már zajlik a megyei szakhatóság ankétja, és az érintett farmon minden állatot be fognak oltani veszettség ellen. korábban írtuk Nem múlt el a veszettség veszélye Csíkszeredában, a gazdák segítségét kérik Továbbra is fennáll a veszettség veszélye Csíkszeredában, ezért a háziállatok mielőbbi beoltására kérik a lakosságot. Az szakemberek folyamatosan végzik a megelőző intézkedéseket, de a gazdák együttműködésére is szükség van. Erről a csíkszentgyörgyi állatorvosi rendelő is bejegyzést tett közzé a Facebookon. Ebben azt írják, hogy mivel a betegség állatra és emberre egyaránt halálos kimenetelű, haladéktalanul megkezdik a megelőző intézkedéseket, és hogy

kötelező beoltani a gazdaságokban lévő összes lovat, szarvasmarhát, juhot, kecskét, kutyát és macskát.