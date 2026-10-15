Ezt kell tenniük a csíkszeredaiaknak, miután a város területén is kimutatták a veszettséget

Fokozott elővigyázatosságra kérik Csíkszereda lakóit, miután a város területén is igazolták a veszettséget egy elhullott róka tetemében. Arra kérik a helyieket, hogy oltassák be háziállataikat veszettség ellen, és kerüljék az ismeretlen, kóbor vagy vadon élő állatokkal való érintkezést.

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A Csíkszéken észlelt veszettségesetek kapcsán hívja fel a figyelmet bejegyzésében Bors Béla csíkszeredai alpolgármester, nyomatékosan kérve a lakosságot, hogy

oltassa be háziállatait veszettség ellen,

és kerülje az ismeretlen, kóbor vagy vadon élő állatokkal való közvetlen érintkezést.

Ne simogassanak és ne próbáljanak megközelíteni idegen állatokat, még akkor sem, ha azok szelídnek tűnnek.

„Amennyiben egy állat viselkedése megváltozik, szokatlanul viselkedik, vagy veszettség gyanúja merül fel, kérjük, haladéktalanul jelezzék az állategészségügyi hatóságnak a 0730 584 850-es telefonszámon, amely éjjel-nappal hívható” – írja az alpolgármester, kitérve a tejfogyasztásra is.

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„A vásárolt, nyers vagy friss tejet fogyasztás előtt minden esetben forralják fel! Ez különösen fontos élelmiszer-biztonsági óvintézkedés.