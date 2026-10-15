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Ezt kell tenniük a csíkszeredaiaknak, miután a város területén is kimutatták a veszettséget

Archív • Fotó: Veres Nándor

Archív

Fotó: Veres Nándor

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Fokozott elővigyázatosságra kérik Csíkszereda lakóit, miután a város területén is igazolták a veszettséget egy elhullott róka tetemében. Arra kérik a helyieket, hogy oltassák be háziállataikat veszettség ellen, és kerüljék az ismeretlen, kóbor vagy vadon élő állatokkal való érintkezést.

Székelyhon

2026. október 15., 18:232026. október 15., 18:23

2026. október 15., 18:302026. október 15., 18:30

A Csíkszéken észlelt veszettségesetek kapcsán hívja fel a figyelmet bejegyzésében Bors Béla csíkszeredai alpolgármester, nyomatékosan kérve a lakosságot, hogy

  • oltassa be háziállatait veszettség ellen,

  • és kerülje az ismeretlen, kóbor vagy vadon élő állatokkal való közvetlen érintkezést.

  • Ne simogassanak és ne próbáljanak megközelíteni idegen állatokat, még akkor sem, ha azok szelídnek tűnnek.

„Amennyiben egy állat viselkedése megváltozik, szokatlanul viselkedik, vagy veszettség gyanúja merül fel, kérjük, haladéktalanul jelezzék az állategészségügyi hatóságnak a 0730 584 850-es telefonszámon, amely éjjel-nappal hívható” – írja az alpolgármester, kitérve a tejfogyasztásra is.

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„A vásárolt, nyers vagy friss tejet fogyasztás előtt minden esetben forralják fel! Ez különösen fontos élelmiszer-biztonsági óvintézkedés.

Idézet
A nyers tej számos kórokozót hordozhat, ezért fogyasztása megfelelő hőkezelés nélkül kockázatos lehet.”

Mint az alpolgármester megjegyzi, a probléma kezelésében most kulcsfontosságú a lakosság felelős magatartása és az elővigyázatossági intézkedések betartása.

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Csíkszék Csíkszereda Egészségügy
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