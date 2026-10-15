Ezt kell tenniük a csíkszeredaiaknak, miután a város területén is kimutatták a veszettséget

Archív
Fotó: Veres Nándor
Fokozott elővigyázatosságra kérik Csíkszereda lakóit, miután a város területén is igazolták a veszettséget egy elhullott róka tetemében. Arra kérik a helyieket, hogy oltassák be háziállataikat veszettség ellen, és kerüljék az ismeretlen, kóbor vagy vadon élő állatokkal való érintkezést.
2026. október 15., 18:232026. október 15., 18:23
2026. október 15., 18:302026. október 15., 18:30
A Csíkszéken észlelt veszettségesetek kapcsán hívja fel a figyelmet bejegyzésében Bors Béla csíkszeredai alpolgármester, nyomatékosan kérve a lakosságot, hogy
oltassa be háziállatait veszettség ellen,
és kerülje az ismeretlen, kóbor vagy vadon élő állatokkal való közvetlen érintkezést.
Ne simogassanak és ne próbáljanak megközelíteni idegen állatokat, még akkor sem, ha azok szelídnek tűnnek.
„Amennyiben egy állat viselkedése megváltozik, szokatlanul viselkedik, vagy veszettség gyanúja merül fel, kérjük, haladéktalanul jelezzék az állategészségügyi hatóságnak a 0730 584 850-es telefonszámon, amely éjjel-nappal hívható” – írja az alpolgármester, kitérve a tejfogyasztásra is.
„A vásárolt, nyers vagy friss tejet fogyasztás előtt minden esetben forralják fel! Ez különösen fontos élelmiszer-biztonsági óvintézkedés.
Mint az alpolgármester megjegyzi, a probléma kezelésében most kulcsfontosságú a lakosság felelős magatartása és az elővigyázatossági intézkedések betartása.
Rókát fotózott le a Civil Csíkszereda Facebook-csoport egyik felhasználója kedden délelőtt Csíkszeredában, a Mihail Sadoveanu utcában.
Beigazolódott a veszettség gyanúja a pénteken, Csíkdánfalván elhullott szarvasmarha esetében. A megyei tisztifőorvos a veszettség veszélyéről, a főállatorvos pedig arról beszélt a Székelyhonnak, hogy mikor a legveszélyesebbek a veszett állatok.
Három állat esetében igazolták a laborvizsgálatok csütörtökön a veszettség jelenlétét – ezzel hétfő óta ötre nőtt az igazolt veszettségfertőzések száma Hargita megyében. A körülmények miatt több ember is veszettség elleni védőoltást kell kapjon.
Két sofőr ellen indított büntetőeljárást a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság kedden: egyikük lejárt érvényességű rendszámmal vezetett, a másik pedig alkohol hatása alatt, ráadásul a jogosítványát is bevonták korábban.
Közúti baleset történt kedden este Csíkszeredában a Szék utcában, a karambol után pedig az egyik sofőr bántalmazta a másik autót vezető fiatal nőt.
Baleset történt kedd este Csíkszeredában, a tűzoltók is nagy erőkkel siettek a helyszínre.
Tűz ütött ki egy csíkszeredai cég fűrészporsilójában hétfőn este, a helyi tűzoltók siettek a helyszínre.
Rendezvénysorozattal emlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa. A program részeként játékos történelmi kalandra hívják a csíkszeredai nyolcadikos tanulókat október 12-én és 13-án.
Javítási munkálatok miatt október 12-én, hétfőn 10 és 13 óra között több csíkszeredai utcában szünetel a vízszolgáltatás – tájékoztat a Harvíz Rt.
Sárga jelzésű ködriasztást adott ki a meteorológiai szolgálat szombat reggelre Hargita megye több településére. A köd helyenként jelentősen csökkenti a látótávolságot, ezért fokozott óvatosságra intik a közlekedőket.
A csíkszeredai származású Sántha Xénia is játszik a magyarországi RTL Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című tévéshow idei évadjában. A népszerű taktika-pszichológiai reality a héten indult el.
Egy 16 és egy 17 éves fiatal vesztette életét a csütörtök délutáni csíkverebesi vonatbalesetben, mindketten Tusnád községből származtak.
Noha a megszokottnál később kezdődött el Csíkszeredában az útkarbantartás, ezt az ősz végéig szeretnék folytatni, amennyiben az időjárás lehetővé teszi. Több helyszínen dolgoznak, de a Fürdő utcában tervezett munkálat jövőre marad.
2 hozzászólás