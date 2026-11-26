Csíkszeredában és a környező településeken ónos esőre lehet számítani csütörtökön 23 óráig – figyelmeztet a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség, óvatosságra intve a gépkocsivezetőket és gyalogosokat.

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Jégbevonat keletkezhet az utakon és a járdákon Hargita megye több településén, ahol csütörtökön az éjjeli órákig esik az eső – figyelmeztet a katasztrófavédelmi felügyelőség sajtóirodája, felsorolva azokat a városokat, falvakat, ahol fokozott figyelemmel kell közlekedni a gépkocsivezetőknek és gyalogosoknak egyaránt.

Mint írják, ónos eső kialakulásához kedvezők a körülmények Csíkszeredában, Csíkszentdomokoson, Csíkszentgyörgyön, Szépvízen, Csíkkarcfalván, Madéfalván, Csíkszentmihályon, Csíkszenttamáson, Csíkcsicsóban, Csíkszentkirályon, Csíkszentmártonban, Csíkdánfalván, Csíkmadarason, Tusnádon, Csíkszentimrén, Csíkkozmáson, Csíkszentléleken, Csíkpálfalván és Csíkrákoson.