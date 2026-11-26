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Fotó: Borbély Fanni
Csíkszeredában és a környező településeken ónos esőre lehet számítani csütörtökön 23 óráig – figyelmeztet a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség, óvatosságra intve a gépkocsivezetőket és gyalogosokat.
Jégbevonat keletkezhet az utakon és a járdákon Hargita megye több településén, ahol csütörtökön az éjjeli órákig esik az eső – figyelmeztet a katasztrófavédelmi felügyelőség sajtóirodája, felsorolva azokat a városokat, falvakat, ahol fokozott figyelemmel kell közlekedni a gépkocsivezetőknek és gyalogosoknak egyaránt.
Mint írják, ónos eső kialakulásához kedvezők a körülmények Csíkszeredában, Csíkszentdomokoson, Csíkszentgyörgyön, Szépvízen, Csíkkarcfalván, Madéfalván, Csíkszentmihályon, Csíkszenttamáson, Csíkcsicsóban, Csíkszentkirályon, Csíkszentmártonban, Csíkdánfalván, Csíkmadarason, Tusnádon, Csíkszentimrén, Csíkkozmáson, Csíkszentléleken, Csíkpálfalván és Csíkrákoson.
Bővítené a Kalász negyedi temetőt a csíkszeredai önkormányzat egy 4200 négyzetméteres terület megvásárlásával, amellyel mintegy 290 új sírhely kialakítására nyílna lehetőség. Az erről szóló célszerűségi tanulmányt csütörtökön fogadták el.
Harmincnégy üres szék, mécses és nő, aki idén már nem töltheti szerettei körében a karácsonyt. Hargita megyében intézmények és civil szervezetek közös kampánnyal hívják fel a figyelmet a megelőzésre, a segítségkérésre és az áldozatok védelmére.
A családi kapcsolatok, a generációkon át örökölt terhek, az emberi makacsság és az életút kérdései is megelevenednek a Csíki Játékszín e heti előadásaiban. Szerdától vasárnapig négy produkciót tekinthet meg a közönség.
A bántalmazás felismerésére, a segítségkérés lehetőségeire és a közösségi összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet a Nincs mentség. Van segítség című rendezvény.
Négy különböző előadással várja a színházkedvelőket a Csíki Játékszín november 25. és 29. között. A műsoron családi történet, humoros dráma és egy különleges életút is szerepel.
A temesvári égési sérüléseket kezelő központba szállították át az éjszaka folyamán a csíkszeredai sörgyárban hétfő este megsérült három munkást.
Az éjszaka folyamán egy temesvári kórházba szállították azt a három férfit, akik hétfő este égési sérüléseket szenvedtek a csíkszeredai sörgyárban történt maróanyag-szivárgás következtében.
Meglepetésként érte az autóvezetőket Csíkszeredában a Villanytelep utcában, a buszpályaudvar mellett üzembe helyezett jelzőlámpa, a forgalmi dugók miatt sokan háborogtak. A városvezetés szerint ez egy biztonságos megoldás, meg kell szokni.
Maróanyagot tartalmazó tartálynál történt szivárgás hétfőn este a csíkszeredai sörgyárban, az eset során három férfi szenvedett égési sérüléseket – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Egy 36 éves csíkkozmási férfi berohant a pályára egy vasárnapi labdarúgó-mérkőzés közben, és egy szúró-vágó eszközzel fenyegette meg az egyik játékost. A rendőrök 24 órára őrizetbe vették.
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