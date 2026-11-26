Hozzászólások nélküli tanácsülést tartott Gyergyószentmiklós önkormányzati képviselő-testülete csütörtökön
Fotó: László Ildikó
Kevesebb mint fél óra alatt fogadta el mind a tizenhárom napirendi pontot Gyergyószentmiklós képviselő-testülete a novemberi rendes tanácsülésen. Döntöttek például egy inaktív turisztikai egyesület felszámolásáról és több ingatlanügy rendezéséről is.
Rövid, hozzászólások nélküli tanácsülést tartott Gyergyószentmiklós önkormányzati képviselő-testülete csütörtökön. A Dobrean Teodor ülésvezető által felolvasott határozattervezeteket a képviselők sorban, egyöntetűen megszavazták, így
A Fogarasy Mihály Általános Iskolának hivatalosan is használatba adták azokat az épületeket, amelyekben az intézmény jelenleg is működik. Erre azért volt szükség, mert az iskola pályázati lehetőségekkel szeretne élni, ehhez pedig rendezni kellett az épületek jogviszonyát.
Egy több mint egy évtizede tevékenységet nem folytató civil szervezet felszámolási eljárásának elindításáról is döntöttek. A Gyergyószentmiklósért Turisztikai Egyesületet 2011-ben hozták létre azzal a céllal, hogy népszerűsítse Gyergyószentmiklóst és a Gyergyói-medencét, valamint helyi turisztikai programokat szervezzen.
A korábbi kezdeményezés helyét egy új szervezet veheti át: előkészítés alatt áll a Gyergyószentmiklós–Gyilkostó Turisztikai Desztinációmenedzsment-szervezet létrehozása, amely a térség turisztikai népszerűsítését és az ehhez kapcsolódó tevékenységek összehangolását vállalná.
Mostantól már nem a Figura Stúdió Színház a Művelődési Ház működtetője, ugyanis a testületi döntéssel visszavonták az ingatlan kezelési jogát. A színház eddig papíron az évek óta üresen álló épület működtetője volt. A döntés most azt teszi lehetővé, hogy
A Bucsin negyed közterületeinek telekkönyvezéséhez kapcsolódóan két ingatlan kataszteri dokumentációját is elfogadták. A város korábban már elkezdte a lakónegyed közterületeinek telekkönyvezését, a mostani döntéssel pedig kiegészítették a dokumentációt, így teljessé vált a városrészhez kapcsolódó kataszteri anyag.
A képviselő-testület ülésén valamennyi előterjesztést vita és ellenszavazat nélkül fogadták el.
Nem végeznek téli útkarbantartást azon a megyei úton, amely Hargita és Szucsáva megyét köti össze. Az autósokat arra kérik, hogy válasszanak más útvonalat.
Gyergyószentmiklós támogatja, hogy hat hónapos átmeneti időszak után induljon el a megyében az új hulladékgazdálkodási rendszer. A képviselő-testület egyöntetű döntést hozott, de az RMDSZ-frakció javaslatára későbbre tolnák az árak elfogadását.
Advent négy vasárnapján ismét közösségi gyertyagyújtásra várják a gyergyószentmiklósiakat a város főterére. Igehirdetések, kórusok és a fúvószenekar is segít ráhangolódni a karácsonyra. Az adventi vásár ezeken az estéken is várja az érdeklődőket.
A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt járhatatlanná vált a 15-ös országút Maroshévíz és Borszék közötti szakasza kedden délelőtt.
Tűz ütött ki egy gumiszerelő műhelyben Gyergyószentmiklóson hétfő éjszaka – tájékoztatott a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Megérkezett az első havazás Gyergyószentmiklósra, de az utakon még nem alakult ki összefüggő hóréteg, ezért a hóekéket egyelőre nem kellett bevetni. A csúszásmentesítéshez ugyanakkor már sózni kellett, a téli karbantartásra pedig felkészültek a városban.
A dualizmus kori Gyergyó országgyűlési képviselőinek munkásságát, a térség érdekeinek képviseletét vizsgálja Garda Dezső történész legújabb kötete. Megállapítható, akkor is létezett karrierizmus, és akkor is voltak, akik sokat tettek Gyergyóért.
A piac bontásával kezdődik el egy új borszéki köztérfejlesztési beruházás, amelynek része többek közt a fürdőváros piacterének átalakulása, a Millennium park bővítése, a Lobogó-forrás környékének rendezése, valamint a Tündérkert újragondolása is.
A hit, a tudás és a közösség szolgálata ma is érvényes értékek – hangzott el a 150 éves Fogarasy Mihály Műszaki Líceum jubileumi ünnepségén. Az alapító örökségét, az iskola közösségformáló szerepét és a szakoktatás jövőbeni jelentőségét is kiemelték.
8,6 millió lejes, ötéves futamidejű hitelt vehet fel Gyergyószentmiklós – döntött pénteken a képviselő-testület. A pénzt uniós beruházások önrészeire fordítják. Elfogadták a Gyilkostón tervezett ivóvíz- és szennyvízhálózat aktualizált költségvetését is.
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