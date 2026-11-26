Kevesebb mint fél óra alatt fogadta el mind a tizenhárom napirendi pontot Gyergyószentmiklós képviselő-testülete a novemberi rendes tanácsülésen. Döntöttek például egy inaktív turisztikai egyesület felszámolásáról és több ingatlanügy rendezéséről is.

Gergely Imre 2026. november 26., 20:222026. november 26., 20:22

Rövid, hozzászólások nélküli tanácsülést tartott Gyergyószentmiklós önkormányzati képviselő-testülete csütörtökön. A Dobrean Teodor ülésvezető által felolvasott határozattervezeteket a képviselők sorban, egyöntetűen megszavazták, így

a tizenhárom napirendi pont kevesebb mint harminc perc alatt átment a testületen.

A Fogarasy Mihály Általános Iskolának hivatalosan is használatba adták azokat az épületeket, amelyekben az intézmény jelenleg is működik. Erre azért volt szükség, mert az iskola pályázati lehetőségekkel szeretne élni, ehhez pedig rendezni kellett az épületek jogviszonyát. Hirdetés Egy több mint egy évtizede tevékenységet nem folytató civil szervezet felszámolási eljárásának elindításáról is döntöttek. A Gyergyószentmiklósért Turisztikai Egyesületet 2011-ben hozták létre azzal a céllal, hogy népszerűsítse Gyergyószentmiklóst és a Gyergyói-medencét, valamint helyi turisztikai programokat szervezzen.

Mivel az egyesület hosszú ideje nem működik, időszerűvé vált a jogi megszüntetése.

A korábbi kezdeményezés helyét egy új szervezet veheti át: előkészítés alatt áll a Gyergyószentmiklós–Gyilkostó Turisztikai Desztinációmenedzsment-szervezet létrehozása, amely a térség turisztikai népszerűsítését és az ehhez kapcsolódó tevékenységek összehangolását vállalná. Mostantól már nem a Figura Stúdió Színház a Művelődési Ház működtetője, ugyanis a testületi döntéssel visszavonták az ingatlan kezelési jogát. A színház eddig papíron az évek óta üresen álló épület működtetője volt. A döntés most azt teszi lehetővé, hogy

az önkormányzat közvetlenül foglalkozzon az ingatlan fejlesztésével, és pályázati forrásokat keressen a kultúrház belső felújítására, korszerűsítésére.