Fotó: Gergely Imre
8,6 millió lejes, ötéves futamidejű hitelt vehet fel Gyergyószentmiklós – döntött pénteken a helyi képviselő-testület. A pénzt uniós beruházások önrészeire fordítják. Elfogadták a Gyilkostón tervezett ivóvíz- és szennyvízhálózat aktualizált költségvetését is.
A kincstári hitel felvételének célja, hogy fedezetet teremtsenek azokhoz a fejlesztésekhez, amelyeket az európai uniós pályázatok nem finanszíroznak. Különösen fontos ez a Mobilitás 2 elnevezésű, valamint a Virág negyed déli részének felújítását célzó beruházásoknál, amelyek összértéke megközelíti az 56 millió lejt.
Nagy Zoltán polgármester előterjesztésében elmondta, például az útépítésre és -felújításra fordítható összeg nem haladhatja meg a projektek értékének húsz százalékát, miközben éppen erre lenne leginkább szüksége a városnak. Úgyszintén lakónegyed esővíz-elvezetésére, parkolók kialakítására sem lehet uniós pénzt költeni.
– fogalmazott az elöljáró.
A Virág negyed déli részének korszerűsítése során a belső utak felújítására csak kétmillió lejt fedezhet az uniós finanszírozás, a negyed teljes belső úthálózatának rendezéséhez azonban további 2,5 millió lejt kell hozzátennie az önkormányzatnak. Nagy Zoltán hangsúlyozta,
A távhőszolgáltatáshoz nyújtott ártámogatást fokozatosan kivezették a költségvetésből, így mintegy kétmillió lejnyi teher szűnt meg, a most tervezett hitel éves törlesztőrészlete hozzávetőleg éppen ennyi lenne, az eladósodottsági mutató pedig jóval a törvényben megszabott 30 százalékos felső határ alatt marad, 15 százalék lesz.
de a keret felvételével felszabadulnak más összegek a város költségvetésében, amelyekből más, nem uniós projektek önrészeit is tudják fizetni.
Fotó: Gergely Imre
Ilyen a városi szennyvízhálózat befejezése – amelyhez legalább 1,6 millió lej kell még 2027-ben –, a Kőkeresztnél a körforgalom kialakítása, a művelődési háznál tervezett munkálatok, valamint a Gyilkostó üdülőtelep víz- és szennyvízhálózatának kiépítése is.
A képviselő-testület a Gyilkostó üdülőtelepen tervezett ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítésének aktualizált költségvetését is elfogadta. A több mint nyolc évvel ezelőtt elindított beruházásból eddig nem sok valósult meg.
A városvezetés a fennmaradó összeg finanszírozásának jóváhagyását kéri a minisztériumtól. Nagy Zoltán elmondta, arra számít, hogy még az év végéig megszülethet a szükséges minisztériumi döntés. Amennyiben ez megtörténik, kiírhatják a közbeszerzési eljárást, és újraindulhat a kivitelezés.
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