8,6 millió lejes, ötéves futamidejű hitelt vehet fel Gyergyószentmiklós – döntött pénteken a helyi képviselő-testület. A pénzt uniós beruházások önrészeire fordítják. Elfogadták a Gyilkostón tervezett ivóvíz- és szennyvízhálózat aktualizált költségvetését is.

Gergely Imre 2026. november 20., 19:022026. november 20., 19:02

A kincstári hitel felvételének célja, hogy fedezetet teremtsenek azokhoz a fejlesztésekhez, amelyeket az európai uniós pályázatok nem finanszíroznak. Különösen fontos ez a Mobilitás 2 elnevezésű, valamint a Virág negyed déli részének felújítását célzó beruházásoknál, amelyek összértéke megközelíti az 56 millió lejt. Hirdetés Nagy Zoltán polgármester előterjesztésében elmondta, például az útépítésre és -felújításra fordítható összeg nem haladhatja meg a projektek értékének húsz százalékát, miközben éppen erre lenne leginkább szüksége a városnak. Úgyszintén lakónegyed esővíz-elvezetésére, parkolók kialakítására sem lehet uniós pénzt költeni.

Örülünk, hogy járdák, bicikliutak, zöldövezetek, elektromosbicikli-hálózat és buszmegállók létesülhetnek, de fontos, hogy amikor egy projekt megvalósul, az a város egésze számára használható legyen, és az utak is megújuljanak”

– fogalmazott az elöljáró. Javult a város hitelfelvételi képessége A Virág negyed déli részének korszerűsítése során a belső utak felújítására csak kétmillió lejt fedezhet az uniós finanszírozás, a negyed teljes belső úthálózatának rendezéséhez azonban további 2,5 millió lejt kell hozzátennie az önkormányzatnak. Nagy Zoltán hangsúlyozta,

a város hitelfelvételi képessége javult az elmúlt időszakban.

A távhőszolgáltatáshoz nyújtott ártámogatást fokozatosan kivezették a költségvetésből, így mintegy kétmillió lejnyi teher szűnt meg, a most tervezett hitel éves törlesztőrészlete hozzávetőleg éppen ennyi lenne, az eladósodottsági mutató pedig jóval a törvényben megszabott 30 százalékos felső határ alatt marad, 15 százalék lesz.

A kincstári hitelt csakis uniós projektek önrészeihez lehet felhasználni,

de a keret felvételével felszabadulnak más összegek a város költségvetésében, amelyekből más, nem uniós projektek önrészeit is tudják fizetni.

Fotó: Gergely Imre

Ilyen a városi szennyvízhálózat befejezése – amelyhez legalább 1,6 millió lej kell még 2027-ben –, a Kőkeresztnél a körforgalom kialakítása, a művelődési háznál tervezett munkálatok, valamint a Gyilkostó üdülőtelep víz- és szennyvízhálózatának kiépítése is. 25 millió lejre nőtt a gyilkostói víz- és csatornahálózat költsége A képviselő-testület a Gyilkostó üdülőtelepen tervezett ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítésének aktualizált költségvetését is elfogadta. A több mint nyolc évvel ezelőtt elindított beruházásból eddig nem sok valósult meg.

A projekt eredetileg jóváhagyott minisztériumi finanszírozása 11 millió lejt tett ki, ez azonban a költségek időközbeni növekedése miatt a mostanra 25 millió lejre emelkedett.