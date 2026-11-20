Bekérette pénteken az orosz külügyminisztérium Románia moszkvai nagykövetét, Cristian Istratét, és tiltakozó jegyzéket adott át neki amiatt, hogy Bukarest nem adott vízumot a taekwondo Európa-bajnokságra készülő kiskorú orosz sportolóknak.

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Az orosz külügyminisztérium közleménye szerint Moszkva „határozottan tiltakozott” amiatt, hogy Románia nem adott beutazási vízumot a november végi bukaresti kadet taekwondo Európa-bajnokságon induló orosz válogatott tagjainak. A tárca

Az orosz taekwondoválogatott vezetőedzője, Vadim Ivanov a hírügynökségnek elmondta, hogy

„Az Oroszországgal szembeni ellenséges lépések nem maradnak válasz nélkül, és hosszú távon kedvezőtlen következményekkel járnak kezdeményezőik számára” – idézte a TASZSZ az orosz külügyminisztériumot.

az orosz csapat emiatt nem vesz részt a kontinensviadalon.

„A kadetválogatott vezetőedzője arról tájékoztatott, hogy üzenetet kapott a konzultól: bukaresti utasításra a román konzulátus nem veszi át és nem dolgozza fel a taekwondoszövetségünk sportolóinak vízumkérelmeit” – nyilatkozta Ivanov.

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A TASZSZ felidézte: a Taekwondo Világszövetség január végén engedélyezte az orosz és belarusz sportolóknak, hogy nemzetközi versenyeken saját nemzeti jelképeik alatt induljanak.

A 14 éven aluli sportolók Európa-bajnokságát november 26-28. között rendezik meg Bukarestben – írja az Agerpres.