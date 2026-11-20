Rendkívüli ülést tart november 20-án, 14.30 órától a Maros Megyei Tanács. A testület a megyei kórház napelemes és energiatároló beruházásának finanszírozási pályázatáról dönthet. Az ülést élőben közvetítik a Facebookon.

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A Maros Megyei Tanács elnöke, figyelembe véve a Maros Megyei Tanács elnökének hatásköreit átruházó, 2026. november 20-án kelt 296. számú elnöki rendelkezés előírásait, figyelembe véve a Maros Megyei Klinikai Kórház 2026. november 20-án, 33389-es iktatószámmal a Maros Megyei Tanácshoz benyújtott kérését, amelyben sürgősségi eljárás keretében kéri a Maros Megyei Tanács jóváhagyását a „Napenergia-alapú energiatermelő kapacitás és elektromosenergia-tároló rendszer telepítése a Maros Megyei Klinikai Kórház önfogyasztásának biztosítására” elnevezésű projekt finanszírozási pályázatának benyújtásához szükséges dokumentációra vonatkozóan, valamint figyelembe véve, hogy a finanszírozási kérelem benyújtásának határideje 2026. november 20., az utólag módosított és kiegészített, 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács Szervezési és működési szabályzatának a 685. cikkelynek, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 178. cikkely (2) bekezdés, 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) betűvel, (4) bekezdés, (5) bekezdés a), a^1) és a^2) betű, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdés b) betű előírásai alapján, elrendeli:

1. cikkely

(1) Összehívja, azonnali hatállyal, a Maros Megyei Tanács plénumát, nyilvános rendkívüli ülésre, 2026. november 20-ra, 14.30-ra, amely videokonferencia rendszerben, online fog lezajlani.

(2) Az azonnali hatállyal összehívott rendkívüli ülés napirendjének javasolt tervezete, a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben van előírva.

2. cikkely

(1) A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény facebook oldalán.

(2) Az utólag módosított és kiegészített, 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzata, IV. Fejezet A Maros Megyei Tanács működési szabályzata 61. szakasz Speciális szabályok előírásai, alkalmazhatóvá válnak.

3. cikkely

A jelen rendeletet közzétesszük a helyi sajtóban és az intézmény weboldalán, valamint továbbítjuk a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

A Maros Megyei Tanács Elnökének a 297/20.11.2026. sz. rendeletének a melléklete

A Maros Megyei Tanács 2026. november 20-ai, azonnal hatállyal összehívott, rendkívüli ülésének napirendtervezete

1. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház saját energiafogyasztásának fedezését szolgáló, napenergia-termelő kapacitás és elektromosenergia-tároló rendszer telepítésére vonatkozó beruházás megvalósításához szükséges intézkedések meghatározásáról.

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

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