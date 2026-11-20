Gyökerestől kifordított fa Brassó megyében
Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség
Országszerte károkat okozott az éjszakai szélvihar: huszonnégy megye nyolcvanegy településén riasztották a tűzoltókat, miután fákat és villanyoszlopokat döntött ki az erős szél, épületeket rongált meg.
2026. november 20., 10:242026. november 20., 10:24
2026. november 20., 10:352026. november 20., 10:35
Az országos katasztrófavédelmi felügyelőség (IGSU) péntek reggeli tájékoztatása szerint a tűzoltóknak 88 kidőlt fát és hat villanyoszlopot kellett eltávolítaniuk, emellett tizenegy épület megrongálódott tetőszerkezetének elemeit is leszedték.
A vihar következtében öt gépkocsi rongálódott meg, a heves esőzések miatt pedig három udvarból és egy pincéből kellett kiszivattyúzni a vizet.
Kettétört fenyő Szeben megyében
Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség
Maros megyében is több helyen kidőltek a fák. A megyei tűzoltóság közlése szerint pénteken hajnaltól négy beavatkozásra volt szükség.
Emellett a 135-ös megyei úton, a Nyomáti-tető térségében, valamint a 13A országúton,
A négy eset egyikében sem történt személyi sérülés – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
A közúti közlekedést Hargita megyében is akadályozta a vihar: a 12A jelzésű és a 13B jelzésű országúton kellett beavatkozni az úttestre dőlt fák miatt.
Kidőlt fák miatt teljesen lezárták a Parajd és Gyergyószentmiklós közötti 13B jelzésű országutat, a viharos szél több Hargita megyei útszakaszon is gondokat okoz. A Bucsinon délelőtt tíz óráig próbálják felszabadítani az utat.
A péntek reggeli jelentés szerint öt megyében – Krassó-Szörény, Hargita, Neamț, Szeben és Tulcea megyében – még zajlottak a beavatkozások a kidőlt fák eltávolítására.
A hatóságok közlése szerint péntek reggelig nem érkezett bejelentés olyan emberekről, akik a szélsőséges időjárás miatt rekedtek volna a szabadban, illetve olyan sürgősségi egészségügyi eseteket sem jelentettek, amelyek ellátását akadályozták volna az időjárási körülmények.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Elektromos hálózati problémákat ugyanakkor több helyről is jeleztek. A villamoshálózat-karbantartó honlapján közzétett térkép szerint az ország több térségében is hálózati problémák vannak.
Fotó: DEER villamoshálózat-karbantartó
A meteorológiai szolgálat továbbra is erős széllökésekre és esőre figyelmeztet. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint kerüljék a felesleges utazásokat,
Arra is figyelmeztetnek, hogy a leszakadt elektromos vezetékeket tilos megérinteni, az ilyen eseteket pedig azonnal jelezni kell a hatóságoknak.
Vészhelyzet esetén a 112-es segélyhívó számot kell hívni.
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