Országszerte károkat okozott az éjszakai szélvihar: huszonnégy megye nyolcvanegy településén riasztották a tűzoltókat, miután fákat és villanyoszlopokat döntött ki az erős szél, épületeket rongált meg.

Székelyhon 2026. november 20., 10:242026. november 20., 10:24 2026. november 20., 10:352026. november 20., 10:35

Az országos katasztrófavédelmi felügyelőség (IGSU) péntek reggeli tájékoztatása szerint a tűzoltóknak 88 kidőlt fát és hat villanyoszlopot kellett eltávolítaniuk, emellett tizenegy épület megrongálódott tetőszerkezetének elemeit is leszedték. A vihar következtében öt gépkocsi rongálódott meg, a heves esőzések miatt pedig három udvarból és egy pincéből kellett kiszivattyúzni a vizet. Hirdetés

Kettétört fenyő Szeben megyében Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség

Maros megyében is több helyen kidőltek a fák. A megyei tűzoltóság közlése szerint pénteken hajnaltól négy beavatkozásra volt szükség.

Marosvásárhelyen, az 1848-as sugárúton az úttestre zuhant fát kellett eltávolítani, az Ady Endre utcában pedig egy parkoló autóra dőlt egy fa.

Emellett a 135-ös megyei úton, a Nyomáti-tető térségében, valamint a 13A országúton,

Sóvárad és Szováta között is kidőlt fák akadályozták a közlekedést.

A négy eset egyikében sem történt személyi sérülés – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

A közúti közlekedést Hargita megyében is akadályozta a vihar: a 12A jelzésű és a 13B jelzésű országúton kellett beavatkozni az úttestre dőlt fák miatt. korábban írtuk Több helyen is gondokat okozott Hargita megyében a szélvihar, lezárták a Bucsinon átvezető utat Kidőlt fák miatt teljesen lezárták a Parajd és Gyergyószentmiklós közötti 13B jelzésű országutat, a viharos szél több Hargita megyei útszakaszon is gondokat okoz. A Bucsinon délelőtt tíz óráig próbálják felszabadítani az utat. A péntek reggeli jelentés szerint öt megyében – Krassó-Szörény, Hargita, Neamț, Szeben és Tulcea megyében – még zajlottak a beavatkozások a kidőlt fák eltávolítására. A hatóságok közlése szerint péntek reggelig nem érkezett bejelentés olyan emberekről, akik a szélsőséges időjárás miatt rekedtek volna a szabadban, illetve olyan sürgősségi egészségügyi eseteket sem jelentettek, amelyek ellátását akadályozták volna az időjárási körülmények.

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Elektromos hálózati problémákat ugyanakkor több helyről is jeleztek. A villamoshálózat-karbantartó honlapján közzétett térkép szerint az ország több térségében is hálózati problémák vannak.

Fotó: DEER villamoshálózat-karbantartó

A meteorológiai szolgálat továbbra is erős széllökésekre és esőre figyelmeztet. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint kerüljék a felesleges utazásokat,

erős szélben pedig ne tartózkodjanak fák, villanyoszlopok vagy reklámtáblák közelében.