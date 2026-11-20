Könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal és kulturális programokkal ünnepli fennállásának 113. évfordulóját a Maros Megyei Könyvtár. A november 23–27. között zajló Philobiblon – A Könyvtár napjai című rendezvénysorozat az intézmény múltjának és jelenlegi tevékenységének bemutatása mellett a kulisszák mögé is betekintést enged, megismertetve az érdeklődőkkel a könyvtár mindennapi működését és a háttérben zajló munkát.

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Az ötnapos eseménysorozat programjában könyvbemutatók, olvasói találkozók, jubileumi rendezvények és különböző kulturális programok szerepelnek. A szervezők célja, hogy az évforduló alkalmából a látogatók közelebbről is megismerjék a könyvtár történetét, szolgáltatásait és jelenleg zajló projektjeit.

A Maros Megyei Tanács támogatásával megvalósuló rendezvénysorozat arra is ráirányítja a figyelmet, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult a könyvtárak szerepe. A hagyományos könyvkölcsönzés mellett ma már kulturális és oktatási programoknak, közösségi eseményeknek és találkozóknak is helyet adnak.