Fotó: Bereczky Sándor
Könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal és kulturális programokkal ünnepli fennállásának 113. évfordulóját a Maros Megyei Könyvtár. A november 23–27. között zajló Philobiblon – A Könyvtár napjai című rendezvénysorozat az intézmény múltjának és jelenlegi tevékenységének bemutatása mellett a kulisszák mögé is betekintést enged, megismertetve az érdeklődőkkel a könyvtár mindennapi működését és a háttérben zajló munkát.
Az ötnapos eseménysorozat programjában könyvbemutatók, olvasói találkozók, jubileumi rendezvények és különböző kulturális programok szerepelnek. A szervezők célja, hogy az évforduló alkalmából a látogatók közelebbről is megismerjék a könyvtár történetét, szolgáltatásait és jelenleg zajló projektjeit.
A Maros Megyei Tanács támogatásával megvalósuló rendezvénysorozat arra is ráirányítja a figyelmet, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult a könyvtárak szerepe. A hagyományos könyvkölcsönzés mellett ma már kulturális és oktatási programoknak, közösségi eseményeknek és találkozóknak is helyet adnak.
Fotó: Bereczky Sándor
A 113 éves Maros Megyei Könyvtár tevékenységében továbbra is fontos szerepet kap az olvasás népszerűsítése, az információhoz való hozzáférés biztosítása és a különböző korosztályok megszólítása. Az intézmény programjai az olvasók mellett azokat is várják, akik kulturális rendezvényeken szeretnének részt venni.
A Philobiblon – A Könyvtár napjai idei kiadása így egyszerre kínál alkalmat az intézmény történetének felidézésére és jelenlegi tevékenységének bemutatására. A november 23–27. közötti programokra minden érdeklődőt várnak.
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