Fotó: Brassói Regionális Híd- és Útügyi Igazgatóság / Facebook
Kidőlt fák miatt teljesen lezárták a Parajd és Gyergyószentmiklós közötti 13B jelzésű országutat, a viharos szél több Hargita megyei útszakaszon is gondokat okoz. A Bucsinon délelőtt tíz óráig próbálják felszabadítani az utat.
2026. november 20., 08:252026. november 20., 08:25
2026. november 20., 08:332026. november 20., 08:33
Teljesen lezárták a Parajd és Gyergyószentmiklós közötti 13B jelzésű országutat, miután a viharos szél több fát is az úttestre döntött. Az útügy munkatársai és a tűzoltók a kidőlt fák eltávolításán dolgoznak. A lezárás a 0+000 és az 51+051 kilométerszelvény közötti teljes útszakaszt érinti. A helyszíni beavatkozók
– olvasható Brassói Regionális Út- és Hídigazgatóság (DRDP Brașov) bejegyzésében.
De nemcsak a Bucsinon okozott gondokat az erős szél: a 112-es segélyhívóra több bejelentés is érkezett Hargita megye különböző pontjairól. A Hargita megyei tűzoltóság közleménye szerint
A károk elhárításában a hivatásos és önkéntes tűzoltóságok, valamint az útügy munkatársai egyaránt részt vesznek. Az eddigi tájékoztatás szerint személyi sérülés egyik esetben sem történt.
Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Mint arról korábban beszámoltunk, az Országos Meteorológiai Szolgálat erős szélre figyelmeztetett csütörtökön délután, a riasztás Székelyföldet is érinti. Hargita és Kovászna megyében is jelentős széllökésekre kell számítani, a magashegyi térségekben pedig a vörös fokozatú riasztás idején akár 120–140 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak. A figyelmeztetés november 20-án, hajnali 1 órától délelőtt 10 óráig érvényes.
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