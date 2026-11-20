Kidőlt fák miatt teljesen lezárták a Parajd és Gyergyószentmiklós közötti 13B jelzésű országutat, a viharos szél több Hargita megyei útszakaszon is gondokat okoz. A Bucsinon délelőtt tíz óráig próbálják felszabadítani az utat.

Székelyhon 2026. november 20., 08:252026. november 20., 08:25 2026. november 20., 08:332026. november 20., 08:33

Teljesen lezárták a Parajd és Gyergyószentmiklós közötti 13B jelzésű országutat, miután a viharos szél több fát is az úttestre döntött. Az útügy munkatársai és a tűzoltók a kidőlt fák eltávolításán dolgoznak. A lezárás a 0+000 és az 51+051 kilométerszelvény közötti teljes útszakaszt érinti. A helyszíni beavatkozók

abban bíznak, hogy délelőtt tíz óráig sikerül megtisztítaniuk az úttestet

– olvasható Brassói Regionális Út- és Hídigazgatóság (DRDP Brașov) bejegyzésében. Hirdetés De nemcsak a Bucsinon okozott gondokat az erős szél: a 112-es segélyhívóra több bejelentés is érkezett Hargita megye különböző pontjairól. A Hargita megyei tűzoltóság közleménye szerint

fák dőltek az úttestre Libánnál, a 138-as megyei úton, valamint a Gyergyószentmiklós és Gyilkostó közötti 12C jelzésű országúton is. Csíkszeredában egy személygépkocsira zuhant egy fa.

A károk elhárításában a hivatásos és önkéntes tűzoltóságok, valamint az útügy munkatársai egyaránt részt vesznek. Az eddigi tájékoztatás szerint személyi sérülés egyik esetben sem történt.

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság