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Fotó: Pinti Attila
A közelgő szélvihar miatt figyelmezteti a lakosságot a katasztrófavédelem. Ma estétől erős széllökések várhatók, hajnalra pedig több megyében piros riasztás léphet érvénybe. A hatóságok a veszélyek megelőzésére adtak tanácsokat.
A közelgő szélvihar miatt adott ki figyelmeztetést a katasztrófavédelem, amelyben arra kéri a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal készüljön fel a várható időjárási jelenségekre. A tájékoztatás szerint ma 18 órától az ország felében erős széllökésekre lehet számítani, hajnali 1 órától pedig tovább fokozódhat a szél, több megyében piros, azaz legmagasabb fokozatú riasztás léphet érvénybe.
Székelyföldet sem kerüli el a közelgő szélvihar: Hargita és Kovászna megyében is erős széllökésekre figyelmeztetnek a meteorológusok. A hegyvidéki területeken akár 120–140 km/órás szél is tombolhat.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy
Kiemelik, hogy a földre zuhant elektromos vezetékeket tilos megérinteni, az ilyen eseteket pedig haladéktalanul jelenteni kell az illetékes hatóságoknak. A katasztrófavédelem azt tanácsolja, hogy az emberek
A hegyi túrákat, különösen a gerinceken vezető útvonalakon, a veszélyes időjárás idejére ajánlott elhalasztani. Azoknak, akik már a hegyekben tartózkodnak, biztonságos menedékhelyet, például menedékházat javasolnak.
A hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy az erős széllökések miatt letörhetnek az ágak, illetve fák dőlhetnek ki, ezért nem ajánlott erdős területeken táborozni vagy tartózkodni. A szabadtéri és magasban végzett tevékenységeket szintén érdemes korlátozni. A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy
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