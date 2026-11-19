A közelgő szélvihar miatt figyelmezteti a lakosságot a katasztrófavédelem. Ma estétől erős széllökések várhatók, hajnalra pedig több megyében piros riasztás léphet érvénybe. A hatóságok a veszélyek megelőzésére adtak tanácsokat.

Székelyhon 2026. november 19., 20:262026. november 19., 20:26

A közelgő szélvihar miatt adott ki figyelmeztetést a katasztrófavédelem, amelyben arra kéri a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal készüljön fel a várható időjárási jelenségekre. A tájékoztatás szerint ma 18 órától az ország felében erős széllökésekre lehet számítani, hajnali 1 órától pedig tovább fokozódhat a szél, több megyében piros, azaz legmagasabb fokozatú riasztás léphet érvénybe. korábban írtuk Viharos szél csap le az országra, Székelyföldet is érinti a figyelmeztetés Székelyföldet sem kerüli el a közelgő szélvihar: Hargita és Kovászna megyében is erős széllökésekre figyelmeztetnek a meteorológusok. A hegyvidéki területeken akár 120–140 km/órás szél is tombolhat. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy

rögzítsék az erős szél által könnyen elmozdítható tárgyakat az udvarokon és az erkélyeken, valamint gondosan zárják be az ajtókat és az ablakokat.

Kiemelik, hogy a földre zuhant elektromos vezetékeket tilos megérinteni, az ilyen eseteket pedig haladéktalanul jelenteni kell az illetékes hatóságoknak. A katasztrófavédelem azt tanácsolja, hogy az emberek

kerüljék a fákat, villanyoszlopokat, reklámtáblákat és más olyan szerkezeteket, amelyeket a szél ledönthet.

A hegyi túrákat, különösen a gerinceken vezető útvonalakon, a veszélyes időjárás idejére ajánlott elhalasztani. Azoknak, akik már a hegyekben tartózkodnak, biztonságos menedékhelyet, például menedékházat javasolnak. Hirdetés A hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy az erős széllökések miatt letörhetnek az ágak, illetve fák dőlhetnek ki, ezért nem ajánlott erdős területeken táborozni vagy tartózkodni. A szabadtéri és magasban végzett tevékenységeket szintén érdemes korlátozni. A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy

kövessék a hivatalos tájékoztatásokat, és tanúsítsanak elővigyázatosságot a szélvihar idején.