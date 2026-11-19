Fotó: Prahova megyei katasztrófavédelem
Egy fiatal, 26 éves nő életét vesztette, egy kétéves gyermek pedig súlyos állapotba került, miután egy személyvonat elgázolt egy személyautót csütörtökön Prahova megyében.
2026. november 19., 11:522026. november 19., 11:52
2026. november 19., 11:542026. november 19., 11:54
Egy vasúti sínekre hajtó személygépkocsinak ütközött egy személyvonat csütörtökön a Prahova megyei Cap Roșu falu környékén. A helyszínre érkező mentőegységek egy nőt és egy kisgyermeket találtak: a 26 éves nő beszorult a járműbe, a roncsok közül a műszaki mentőegységek szabadították ki, de már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
A gyermek szívműködése és légzése leállt, az újraélesztését a katasztrófavédelmi egység tagjai kezdték meg.
A Galac és Brassó között közlekedő vonaton körülbelül kétszáz utas tartózkodott, az első információk szerint egyiküknek sem volt szüksége orvosi ellátásra – írja a News.ro hírportál a katasztrófavédelem közlésére hivatkozva, hozzátéve, hogy a hatósági közlés időpontjában még zajlott a gyermek életének megmentésére irányuló beavatkozás.
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Két szabálytalankodó sofőrt azonosítottak Hargita megyében: egyikük rendszám nélküli, forgalomból kivont járműszerelvényt vezetett Gyergyóditróban, a másikat pedig Székelyudvarhelyen érték tetten ittas vezetés közben.
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Bár évek óta nem közlekednek vonatok a Parajd és Szováta térségét érintő vasútvonalon, a vasúti átjárók jelzéseit nem fogják a közeljövőben eltávolítani az országútról. Egyelőre marad a sofőrök bosszúsága és a kötelező megállás az András-keresztnél.
A Duna vízhozamának növekedése nyomán ismét zavartalanul működik a cernavodai atomerőmű mindkét reaktora, fedezve az ország villamosenergia-szükségletének közel 20 százalékát; a földgáztárolók töltöttsége elérte a 85 százalékot.
A téli áram- és földgázellátás biztosításával, a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartások védelmével és a nagy ipari fogyasztók támogatásával foglalkozó munkacsoport létrehozásáról döntött a miniszterelnök.
A csütörtökön esedékes Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozója előtt már találkozott a kínai Szencsenben Donald Trump amerikai, Hszi Csin-ping kínai, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök.