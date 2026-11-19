Egy fiatal, 26 éves nő életét vesztette, egy kétéves gyermek pedig súlyos állapotba került, miután egy személyvonat elgázolt egy személyautót csütörtökön Prahova megyében.

Székelyhon 2026. november 19., 11:522026. november 19., 11:52 2026. november 19., 11:542026. november 19., 11:54

Egy vasúti sínekre hajtó személygépkocsinak ütközött egy személyvonat csütörtökön a Prahova megyei Cap Roșu falu környékén. A helyszínre érkező mentőegységek egy nőt és egy kisgyermeket találtak: a 26 éves nő beszorult a járműbe, a roncsok közül a műszaki mentőegységek szabadították ki, de már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A kétéves gyermek az ütközés következtében feltehetően kirepült az autóból, a járművön kívül találták meg.