Bende Sándor, az RMDSZ Gyergyó-területi parlamenti képviselője. Archív
Fotó: Hegyi Zsuzsanna
Romániát újra kell iparosítani, enélkül nem lehet egészséges gazdaságról, munkahelyteremtésről és az elvándorlás mérsékléséről beszélni – jelentette ki szerda este a képviselőház ipari és szolgáltatási bizottságának elnöke, Bende Sándor.
2026. november 19., 09:332026. november 19., 09:33
2026. november 19., 10:232026. november 19., 10:23
A politikus egy energetikai szakmai rendezvényen szólalt fel. Beszédében kifejtette, hogy szerinte az energiatermelésnek és az ipar fejlesztésének párhuzamosan kell haladnia.
„Nem termelhetünk villamos energiát, ha nincs, aki felhasználja, de ipart sem tudunk fejleszteni, ha nincs elegendő energia. A kettőnek kéz a kézben kell haladnia” – idézi a parlamenti képviselőt az Agerpres hírügynökség.
Bende emlékeztetett, hogy Romániában az egyik legalacsonyabb az egy főre jutó villamosenergia-fogyasztás Európában. Úgy vélekedett, hogy
Hozzátette, mindez a versenyképesebb romániai ipar és gazdaság, valamint a munkahelyteremtés feltétele.
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