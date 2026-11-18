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Fotó: Jakab Mónika
Elektronikusan ellenőrizhetik a jövőben az orvosok és az egészségügyi szolgáltatók, hogy a páciensek rendelkeznek-e egészségbiztosítással.
A változásnak köszönhetően a betegeknek nem kell külön igazolásokért sorban állniuk, vagy egyik intézménytől a másikig járniuk azért, hogy bizonyítsák biztosítotti jogviszonyukat.
Az erről szóló törvénytervezetet szerdán fogadta el a Képviselőház, döntőházként, plenáris ülésén – olvasható az RMDSZ közleményében.
A törvény hatálybalépését követően az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak (CNAS) 90 nap áll rendelkezésére, hogy kidolgozza az elektronikus ellenőrzési rendszer alkalmazásához szükséges részletes szabályokat. Az új eljárás bevezetésével
miközben az egészségügyi szolgáltatók is egyszerűbben férhetnek hozzá a biztosítotti jogviszony ellenőrzéséhez szükséges adatokhoz.
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