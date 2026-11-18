Elektronikusan ellenőrizhetik a jövőben az orvosok és az egészségügyi szolgáltatók, hogy a páciensek rendelkeznek-e egészségbiztosítással.

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A változásnak köszönhetően a betegeknek nem kell külön igazolásokért sorban állniuk, vagy egyik intézménytől a másikig járniuk azért, hogy bizonyítsák biztosítotti jogviszonyukat.

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Az erről szóló törvénytervezetet szerdán fogadta el a Képviselőház, döntőházként, plenáris ülésén – olvasható az RMDSZ közleményében.