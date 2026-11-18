Szeptember végén a hazai villamosenergia-hálózatra csatlakozott termelő-fogyasztók (prosumerek) száma elérte a 394 868-at – közölte Facebook-oldalán szerdán az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE).

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A hatóság szerint az előző hónaphoz képest 9077-tel nőtt a termelő-fogyasztók száma.

A termelőkapacitás 4389,69 megawattórára emelkedett. A prosumerek közül

357 148-an magánszemélyek, akiknek termelőkapacitása 2273,50 MWh,

37 720-an jogi személyek, 2116,19 megawattórás kapacitással.

Az ANRE szerint nőtt az érdeklődés az energiatárolás iránt is. Ennek megfelelően 156 548 termelő-fogyasztó rendelkezik akkumulátorral, közülük 151 404 magánszemély és 5144 jogi személy. Augusztushoz képest az akkumulátorral rendelkező prosumerek száma 5508-cal nőtt – írja az Agerpres hírügynökség.

korábban írtuk Indul a jelentkezés az akkumulátoros energiatároló rendszerek telepítésére A Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) hétfőn délelőtt tíz órától fogadja az akkumulátoros energiatároló rendszerek telepítését támogató programban részt venni kívánó kivitelezők jelentkezését.