Félautomata defibrillátorral gazdagodott a Hargita megyei gyermekvédelem
Fotó: Borbély Fanni
Elsősegélynyújtási képzést szerveztek a gyermekvédelemben dolgozóknak Csíkszeredában, és egy életmentő defibrillátort is adományoztak a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak.
A bajba jutott ember életének megmentésében kulcsfontosságú az első néhány perc, ezért az is számít, hogy a közelben lévők tudják-e, mit kell tenniük – ezt hangsúlyozták szerdán Csíkszeredában, ahol a városháza és az Erdély Mentőcsoport csíkszéki fiókja közösen tartott sajtótájékoztatót. A kezdeményezés egy több éve zajló önkormányzati program része, amelynek célja, hogy minél több intézményben legyen olyan személy, aki rendelkezik elsősegélynyújtási ismeretekkel, és szükség esetén életmentő készüléket is tud használni.
Fotó: Borbély Fanni
Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere elmondta, a programot azért tartják fontosnak, mert a sürgősségi esetekben az első percek döntő jelentőségűek lehetnek. Hangsúlyozta,
Az alpolgármester nemzetközi példákat is említett: míg Romániában a szemtanúk mintegy ötöde kezd elsősegélynyújtásba, Dániában ez az arány eléri a 90 százalékot. A különbség szerinte az oktatásban és a felkészítésben rejlik, hiszen Dániában már évek óta kiemelt figyelmet fordítanak az elsősegélynyújtási ismeretek oktatására.
Az idei programmal a gyermekvédelemben dolgozó szakemberekre irányították a figyelmet. A városháza 15 ezer lejjel támogatta a kezdeményezést, az összegből egy defibrillátort is vásároltak, amelyet a gyermekvédelmi igazgatóságnak adományoztak.
Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere
Fotó: Borbély Fanni
Sógor Enikő szerint a hosszú távú cél az, hogy
Csiszér Csaba, az Erdély Mentőcsoport csíkszéki fiókjának munkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy az elsősegélynyújtás alapjait minél több emberhez, lehetőleg már gyermekkorban el kell juttatni. Mint fogalmazott, a segítségnyújtásnál nem órákban, hanem percekben, sőt másodpercekben mérik az időt.
Csiszér Csaba, az Erdély Mentőcsoport csíkszéki fiókjának munkatársa
Fotó: Borbély Fanni
A mentőcsoport egyik célja éppen ezért az, hogy az emberek ne maradjanak tétlenek, ha valaki rosszul lesz a környezetükben. Példaként egy romániai buszon történt esetet említett, amikor egy utas infarktust kapott, a többi utas azonban nem avatkozott be, és csak az utolsó leszálló jelezte a sofőrnek, hogy valaki mozdulatlanul maradt.
A defibrillátor használatáról is beszélt.
Elekes Zoltán, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője kiemelte, hogy az intézmény munkatársai nap mint nap gyermekekkel és más rászorulókkal dolgoznak, így különösen fontos számukra az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzése.
Elekes Zoltán, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője
Fotó: Borbély Fanni
Az adományozott defibrillátort egyelőre a csíksomlyói multifunkcionális központban tartják majd. Elekes Zoltán reményét fejezte ki, hogy soha nem lesz szükség a készülékre, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy vészhelyzet esetén rendelkezésre álljon.
A képzések folytatását is szorgalmazta: szeretné, ha a gyermekotthonokban élő fiatalok is részt vehetnének hasonló foglalkozásokon, akár nem hivatalos tanfolyam is, hanem gyakorlati, közérthető alkalmak keretében.
A sajtótájékoztatón még elhangzott, hogy a mostani felkészítőn közel hetvenen vettek részt.
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