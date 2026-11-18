Elsősegélynyújtási képzést szerveztek a gyermekvédelemben dolgozóknak Csíkszeredában, és egy életmentő defibrillátort is adományoztak a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak.

Nagy Lilla 2026. november 18., 13:002026. november 18., 13:00

A bajba jutott ember életének megmentésében kulcsfontosságú az első néhány perc, ezért az is számít, hogy a közelben lévők tudják-e, mit kell tenniük – ezt hangsúlyozták szerdán Csíkszeredában, ahol a városháza és az Erdély Mentőcsoport csíkszéki fiókja közösen tartott sajtótájékoztatót. A kezdeményezés egy több éve zajló önkormányzati program része, amelynek célja, hogy minél több intézményben legyen olyan személy, aki rendelkezik elsősegélynyújtási ismeretekkel, és szükség esetén életmentő készüléket is tud használni.

Fotó: Borbély Fanni

Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere elmondta, a programot azért tartják fontosnak, mert a sürgősségi esetekben az első percek döntő jelentőségűek lehetnek. Hangsúlyozta,

sokszor mintegy tíz perc is eltelhet, amíg a mentő a helyszínre érkezik, ezért létfontosságú, hogy addig valaki megkezdje a segítségnyújtást.

Az alpolgármester nemzetközi példákat is említett: míg Romániában a szemtanúk mintegy ötöde kezd elsősegélynyújtásba, Dániában ez az arány eléri a 90 százalékot. A különbség szerinte az oktatásban és a felkészítésben rejlik, hiszen Dániában már évek óta kiemelt figyelmet fordítanak az elsősegélynyújtási ismeretek oktatására. Hirdetés Az idei programmal a gyermekvédelemben dolgozó szakemberekre irányították a figyelmet. A városháza 15 ezer lejjel támogatta a kezdeményezést, az összegből egy defibrillátort is vásároltak, amelyet a gyermekvédelmi igazgatóságnak adományoztak.

Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere Fotó: Borbély Fanni

Sógor Enikő szerint a hosszú távú cél az, hogy

minden oktatási és városi intézmény rendelkezzen defibrillátorral, és legyenek olyan munkatársak, akik megfelelően felkészültek annak használatára.

Csiszér Csaba, az Erdély Mentőcsoport csíkszéki fiókjának munkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy az elsősegélynyújtás alapjait minél több emberhez, lehetőleg már gyermekkorban el kell juttatni. Mint fogalmazott, a segítségnyújtásnál nem órákban, hanem percekben, sőt másodpercekben mérik az időt.

Csiszér Csaba, az Erdély Mentőcsoport csíkszéki fiókjának munkatársa Fotó: Borbély Fanni

A mentőcsoport egyik célja éppen ezért az, hogy az emberek ne maradjanak tétlenek, ha valaki rosszul lesz a környezetükben. Példaként egy romániai buszon történt esetet említett, amikor egy utas infarktust kapott, a többi utas azonban nem avatkozott be, és csak az utolsó leszálló jelezte a sofőrnek, hogy valaki mozdulatlanul maradt. A defibrillátor használatáról is beszélt.

Az átadott készülék félautomata, hangutasításokkal vezeti végig a használóját a szükséges lépéseken, így megfelelő alapismeretek birtokában laikusok is alkalmazhatják.

Elekes Zoltán, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője kiemelte, hogy az intézmény munkatársai nap mint nap gyermekekkel és más rászorulókkal dolgoznak, így különösen fontos számukra az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzése.

Elekes Zoltán, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője Fotó: Borbély Fanni