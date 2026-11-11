Csíkkarcfalván robbantottak – videóval

Több mint százhúsz, Hargita megye területén talált, fel nem robbant lőszert és egyéb hadianyagot semmisítettek meg szerdán Csíkkarcfalván. A műveletet a Hargita megyei katasztrófavédelem tűzszerészcsapata végezte el egy erre kialakított területen.

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A megsemmisített lőszerek és egyéb robbanóeszközök között 83 darab 82 milliméteres aknavetőgránát, 15 darab 45 milliméteres páncéltörő lövedék, egy támadó és egy védelmi kézigránát, valamint egy 100 milliméteres páncéltörő-nyomjelző lövedék is volt. Ezek mellett további húsz különféle lőszerelemet, köztük különböző kaliberű töltényeket, hüvelyeket, lövedéktesteket, gyújtószerkezeteket és stabilizátorokat is megsemmisítettek.

A katasztrófavédelem közleménye szerint a tűzszerészeti beavatkozások fontos részét képezik a lakosság biztonságát szolgáló tevékenységnek. A fel nem robbant lőszerek gyakran mezőgazdasági munkálatok, építkezések, területrendezések vagy hasonló tevékenységek során kerülnek elő. Ezek többsége a két világháborúból származik, de