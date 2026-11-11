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Csíkkarcfalván robbantottak – videóval

Egy erre kijelölt területen semmisítették meg a régi robbanószereket • Fotó: Hargita Megyei Tűzoltóság

Egy erre kijelölt területen semmisítették meg a régi robbanószereket

Fotó: Hargita Megyei Tűzoltóság

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Több mint százhúsz, Hargita megye területén talált, fel nem robbant lőszert és egyéb hadianyagot semmisítettek meg szerdán Csíkkarcfalván. A műveletet a Hargita megyei katasztrófavédelem tűzszerészcsapata végezte el egy erre kialakított területen.

Gergely Imre

2026. november 11., 17:202026. november 11., 17:20

2026. november 11., 17:282026. november 11., 17:28

A megsemmisített lőszerek és egyéb robbanóeszközök között 83 darab 82 milliméteres aknavetőgránát, 15 darab 45 milliméteres páncéltörő lövedék, egy támadó és egy védelmi kézigránát, valamint egy 100 milliméteres páncéltörő-nyomjelző lövedék is volt. Ezek mellett további húsz különféle lőszerelemet, köztük különböző kaliberű töltényeket, hüvelyeket, lövedéktesteket, gyújtószerkezeteket és stabilizátorokat is megsemmisítettek.

A katasztrófavédelem közleménye szerint a tűzszerészeti beavatkozások fontos részét képezik a lakosság biztonságát szolgáló tevékenységnek. A fel nem robbant lőszerek gyakran mezőgazdasági munkálatok, építkezések, területrendezések vagy hasonló tevékenységek során kerülnek elő. Ezek többsége a két világháborúból származik, de

évtizedek elteltével is robbanásveszélyesek lehetnek.

A régi, rozsdás vagy sérült külsejű lőszerek sem feltétlenül veszítették el veszélyességüket. A szakemberek ezért arra figyelmeztetnek, hogy

a gyanús tárgyakat semmiképpen sem szabad megérinteni, megütni, elmozdítani vagy szétszerelni.

Amennyiben valaki fel nem robbant lőszert vagy annak tűnő tárgyat talál, távolodjon el a helyszínről, figyelmeztesse a közelben tartózkodókat, és azonnal értesítse a hatóságokat a 112-n. A tárgy azonosítása, begyűjtése, elszállítása és megsemmisítése kizárólag erre kiképzett és felhatalmazott tűzszerészek feladata.

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A katasztrófavédelem arra is felhívja a figyelmet, hogy egyetlen felelőtlen mozdulat is tragédiához vezethet.

Csíkszék Tűzoltóság
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