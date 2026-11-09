Három jó ügyet támogat az idei jótékonysági Katalin-bál

A 13. Jótékonysági Katalin-bálra készül a Csíki Vállalkozók Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa

Az autizmussal élő gyermekek fejlesztését, a sürgősségi ellátásra szoruló kis betegek félelmének enyhítését és a csíkszépvízi gondozóotthon lakóinak tartalmasabb mindennapjait segítik az idei csíkszeredai Katalin-bál bevételéből.

Nagy Lilla 2026. november 09., 12:312026. november 09., 12:31

A közösségi összefogás jegyében szervezi meg a Csíki Vállalkozók Egyesülete (CsVE) és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa a 13. jótékonysági Katalin-bált. Az eseménynek november 21-én, szombaton 18 órától a csíkszeredai Hotel Fenyő ad otthont. Sajtótájékoztatón ismerették a részleteket. Szungert Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának ideiglenes ügyvivője elmondta, idén

három olyan közösségi célt határoztak meg,

amelyek valódi segítséget jelenthetnek az érintetteknek. Az AutHelp Egyesület egy multiszenzoriális szoba kialakítására gyűjt, amely az autizmussal élő gyermekek fejlesztését szolgálná.

A Hargita Megyei Sürgősségi Kórház és a Saint Camillus Urgent Care Egyesület közös kezdeményezése, a Gyógyító Varázserdő egy gyermekbarát sürgősségi tér létrehozását célozza, ahol játékos környezetben enyhítenék a kis betegek félelmét.

A harmadik támogatott pedig a csíkszépvízi, fogyatékkal élő felnőtteket gondozó otthon, ahol közösségi programokkal és személyes kapcsolatok erősítésével szeretnék szebbé tenni a lakók mindennapjait.

Szungert Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának idiglenes ügyvivője Fotó: Borbély Fanni

Balogh Biborka, a CsVE ügyvezetője kiemelte: a csíkszépvízi intézmény nem idősotthon, hanem fogyatékkal élő felnőttek gondozóközpontja, ahol mintegy ötvenen élnek. Közülük

csak néhányan számíthatnak rendszeres családi látogatásokra,

ezért különösen fontos, hogy a közösség támogatásával az ünnepek idején is megtapasztalhassák az összetartozás élményét. Hirdetés Fazakas Szilárd, a CsVE elnöke elmondta, idén kilenc támogatási kérelem érkezett az egyesülethez, a három kedvezményezettet a tagság szavazatai alapján választották ki. Az elnök azt is felidézte, az eddigi Katalin-bálok során

összesen mintegy 700 ezer lej gyűlt össze,

ebből tavaly 125 ezer lejt fordíthattak jótékony célokra.

Balogh Biborka, a CsVE ügyvezetője Fotó: Borbély Fanni

Az est zenei programjáról az N Band, Szilágyi Nóra és zenekara gondoskodik, a rendezvényt jótékonysági aukció és tombola is kiegészíti. A sajtótájékoztatón elhangzott, az árverésre már mintegy

húsz alkotást, a tombolára pedig 33 felajánlást gyűjtöttek össze.

A részvételi díj 650 lej személyenként, jelentkezni november 11-ig lehet. Fontos, hogy azok is hozzájárulhatnak a három cél megvalósításához, akik nem vesznek részt a bálon: banki átutalással vagy a CsVE honlapján elérhető online adományozási lehetőségen keresztül támogathatják a kezdeményezéseket.

Fazakas Szilárd, a CsVE elnöke Fotó: Borbély Fanni

A szervezők arra biztatják a magánszemélyeket és a vállalkozásokat, hogy lehetőségeikhez mérten kapcsolódjanak be,

akár a bálon való részvétellel, akár adománnyal vagy felajánlással.