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Három jó ügyet támogat az idei jótékonysági Katalin-bál

Katalin-bál, AutHelp, CsVE, Csíki Vállalkozók Egyesülete

A 13. Jótékonysági Katalin-bálra készül a Csíki Vállalkozók Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa

Fotó: Borbély Fanni

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Az autizmussal élő gyermekek fejlesztését, a sürgősségi ellátásra szoruló kis betegek félelmének enyhítését és a csíkszépvízi gondozóotthon lakóinak tartalmasabb mindennapjait segítik az idei csíkszeredai Katalin-bál bevételéből.

Nagy Lilla

2026. november 09., 12:312026. november 09., 12:31

A közösségi összefogás jegyében szervezi meg a Csíki Vállalkozók Egyesülete (CsVE) és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa a 13. jótékonysági Katalin-bált. Az eseménynek november 21-én, szombaton 18 órától a csíkszeredai Hotel Fenyő ad otthont. Sajtótájékoztatón ismerették a részleteket.

Szungert Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának ideiglenes ügyvivője elmondta, idén

három olyan közösségi célt határoztak meg,

amelyek valódi segítséget jelenthetnek az érintetteknek.

  • Az AutHelp Egyesület egy multiszenzoriális szoba kialakítására gyűjt, amely az autizmussal élő gyermekek fejlesztését szolgálná.

  • A Hargita Megyei Sürgősségi Kórház és a Saint Camillus Urgent Care Egyesület közös kezdeményezése, a Gyógyító Varázserdő egy gyermekbarát sürgősségi tér létrehozását célozza, ahol játékos környezetben enyhítenék a kis betegek félelmét.

  • A harmadik támogatott pedig a csíkszépvízi, fogyatékkal élő felnőtteket gondozó otthon, ahol közösségi programokkal és személyes kapcsolatok erősítésével szeretnék szebbé tenni a lakók mindennapjait.

Katalin-bál, AutHelp, CsVE, Csíki Vállalkozók Egyesülete Galéria

Szungert Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának idiglenes ügyvivője

Fotó: Borbély Fanni

Balogh Biborka, a CsVE ügyvezetője kiemelte: a csíkszépvízi intézmény nem idősotthon, hanem fogyatékkal élő felnőttek gondozóközpontja, ahol mintegy ötvenen élnek. Közülük

csak néhányan számíthatnak rendszeres családi látogatásokra,

ezért különösen fontos, hogy a közösség támogatásával az ünnepek idején is megtapasztalhassák az összetartozás élményét.

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Fazakas Szilárd, a CsVE elnöke elmondta, idén kilenc támogatási kérelem érkezett az egyesülethez, a három kedvezményezettet a tagság szavazatai alapján választották ki. Az elnök azt is felidézte, az eddigi Katalin-bálok során

összesen mintegy 700 ezer lej gyűlt össze,

ebből tavaly 125 ezer lejt fordíthattak jótékony célokra.

Katalin-bál, AutHelp, CsVE, Csíki Vállalkozók Egyesülete Galéria

Balogh Biborka, a CsVE ügyvezetője

Fotó: Borbély Fanni

Az est zenei programjáról az N Band, Szilágyi Nóra és zenekara gondoskodik, a rendezvényt jótékonysági aukció és tombola is kiegészíti. A sajtótájékoztatón elhangzott, az árverésre már mintegy

húsz alkotást, a tombolára pedig 33 felajánlást gyűjtöttek össze.

A részvételi díj 650 lej személyenként, jelentkezni november 11-ig lehet. Fontos, hogy azok is hozzájárulhatnak a három cél megvalósításához, akik nem vesznek részt a bálon: banki átutalással vagy a CsVE honlapján elérhető online adományozási lehetőségen keresztül támogathatják a kezdeményezéseket.

Katalin-bál, AutHelp, CsVE, Csíki Vállalkozók Egyesülete Galéria

Fazakas Szilárd, a CsVE elnöke

Fotó: Borbély Fanni

A szervezők arra biztatják a magánszemélyeket és a vállalkozásokat, hogy lehetőségeikhez mérten kapcsolódjanak be,

akár a bálon való részvétellel, akár adománnyal vagy felajánlással.

Mint a sajtótájékoztatón hangsúlyozták, a cél az, hogy a közösség összefogásával mindhárom támogatott projekt megvalósulhasson, és a segítség eljusson azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.

Csíkszék Csíkszereda
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