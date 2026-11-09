Három jó ügyet támogat az idei jótékonysági Katalin-bál

A 13. Jótékonysági Katalin-bálra készül a Csíki Vállalkozók Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa
Fotó: Borbély Fanni
Az autizmussal élő gyermekek fejlesztését, a sürgősségi ellátásra szoruló kis betegek félelmének enyhítését és a csíkszépvízi gondozóotthon lakóinak tartalmasabb mindennapjait segítik az idei csíkszeredai Katalin-bál bevételéből.
A közösségi összefogás jegyében szervezi meg a Csíki Vállalkozók Egyesülete (CsVE) és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa a 13. jótékonysági Katalin-bált. Az eseménynek november 21-én, szombaton 18 órától a csíkszeredai Hotel Fenyő ad otthont. Sajtótájékoztatón ismerették a részleteket.
Szungert Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának ideiglenes ügyvivője elmondta, idén
amelyek valódi segítséget jelenthetnek az érintetteknek.
Az AutHelp Egyesület egy multiszenzoriális szoba kialakítására gyűjt, amely az autizmussal élő gyermekek fejlesztését szolgálná.
A Hargita Megyei Sürgősségi Kórház és a Saint Camillus Urgent Care Egyesület közös kezdeményezése, a Gyógyító Varázserdő egy gyermekbarát sürgősségi tér létrehozását célozza, ahol játékos környezetben enyhítenék a kis betegek félelmét.
A harmadik támogatott pedig a csíkszépvízi, fogyatékkal élő felnőtteket gondozó otthon, ahol közösségi programokkal és személyes kapcsolatok erősítésével szeretnék szebbé tenni a lakók mindennapjait.
Szungert Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának idiglenes ügyvivője
Fotó: Borbély Fanni
Balogh Biborka, a CsVE ügyvezetője kiemelte: a csíkszépvízi intézmény nem idősotthon, hanem fogyatékkal élő felnőttek gondozóközpontja, ahol mintegy ötvenen élnek. Közülük
ezért különösen fontos, hogy a közösség támogatásával az ünnepek idején is megtapasztalhassák az összetartozás élményét.
Fazakas Szilárd, a CsVE elnöke elmondta, idén kilenc támogatási kérelem érkezett az egyesülethez, a három kedvezményezettet a tagság szavazatai alapján választották ki. Az elnök azt is felidézte, az eddigi Katalin-bálok során
ebből tavaly 125 ezer lejt fordíthattak jótékony célokra.
Balogh Biborka, a CsVE ügyvezetője
Fotó: Borbély Fanni
Az est zenei programjáról az N Band, Szilágyi Nóra és zenekara gondoskodik, a rendezvényt jótékonysági aukció és tombola is kiegészíti. A sajtótájékoztatón elhangzott, az árverésre már mintegy
A részvételi díj 650 lej személyenként, jelentkezni november 11-ig lehet. Fontos, hogy azok is hozzájárulhatnak a három cél megvalósításához, akik nem vesznek részt a bálon: banki átutalással vagy a CsVE honlapján elérhető online adományozási lehetőségen keresztül támogathatják a kezdeményezéseket.
Fazakas Szilárd, a CsVE elnöke
Fotó: Borbély Fanni
A szervezők arra biztatják a magánszemélyeket és a vállalkozásokat, hogy lehetőségeikhez mérten kapcsolódjanak be,
Mint a sajtótájékoztatón hangsúlyozták, a cél az, hogy a közösség összefogásával mindhárom támogatott projekt megvalósulhasson, és a segítség eljusson azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.
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