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A Harvíz Rt. szolgáltathat Gyimesközéplokon és Gyimesfelsőlokon

A két Hargita megyei község a Harvíz Rt.-t választotta • Fotó: Pinti Attila

A két Hargita megyei község a Harvíz Rt.-t választotta

Fotó: Pinti Attila

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Nem hoznak létre közös víz- és csatornaszolgáltató céget a Gyimes-völgyi községek, inkább a regionális szolgáltatót, a Harvíz Rt.- t bízzák meg a kiépült hálózatok üzemeltetésével. Túl sok lett volna a kiadás, ezért döntöttek így.

Kovács Attila

2026. november 07., 13:002026. november 07., 13:00

Noha egy éve még napirenden volt, hogy Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és Gyimesbükk víz- és csatornahálózatait közösen üzemeltetné egy, a községek által létrehozandó önkormányzati cég, ez már a múlté.

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A két Hargita megyei község

átadja ezt a feladatot a Harvíz Rt.-nek, Gyimesbükk pedig saját kézben tartja a szolgáltatást.

Gergely Károly gyimesközéploki polgármester szerint számukra túl nehéz lett volna egy olyan céget létrehozni, amely az összes hatósági engedély birtokában szolgáltathat a három község számára. Mint kérdésünkre elmondta, szigorúak a feltételek, és

olyan felszereltségre van szükség, amelynek költségeit nem tudják bevállalni a jelenlegi körülmények között,

ráadásul a fenntartás is sok kiadással jár. Ezért döntöttek úgy, hogy inkább a regionális szolgáltatóval írnak alá szerződést a hálózatok üzemeltetésére.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A községben folyamatban van a víz- és szennyvízhálózat építésének második szakasza, miután korábban a Jávárdi patakától befogott víz Hidegségen át az alsó, Tatros-menti falurészbe jutott el a hálózaton, ugyanott kiépült a szennyvízhálózat is, és elkészült a szennyvíztisztító állomás. Utóbbit már beüzemelték, folyamatban vannak a csatlakozások, a közintézmények mellett a vendéglátóhelyek, panziók is rácsatlakoztak már a rendszerre – tudtuk meg.

Az üzemeltetés átadása folyamatban van, közben épül a hálózat további része,

amely Sötétpatak, Borospatak, Kápolnapatak, Antalokpataka, Barackospatak és Bükkhavaspatak településekre, valamint a központi részre is eljut.

korábban írtuk

Közös víz- és csatornaszolgáltató céget hoznának létre a Gyimesekben
Közös víz- és csatornaszolgáltató céget hoznának létre a Gyimesekben

Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és Gyimesbükk víz- és csatornahálózatait közösen üzemeltetné egy, a községek által létrehozandó szolgáltató. A kiépült rendszerek engedélyeztetése után ez a legfontosabb lépés ahhoz, hogy a szolgáltatás elkezdődhessen.

Gyimesbükkön nem lesz változás, mint kérdésünkre Oltean Péter polgármester elmondta, ők továbbra is saját kézben tartják a szolgáltatást,

a vízhálózat után a nemsokára elkészülő szennyvízhálózatot is az önkormányzati hatáskörben üzemeltetik tovább.

Ezen nem is szeretnének módosítani az elkövetkező időszakban sem, nagyobb szolgáltatóhoz való csatlakozás csak akkor merülhet fel, ha a fenntartási, üzemeltetési költségek esetleg túl nagy anyagi terhet jelentenek az önkormányzat számára – tudtuk meg.

Csíkszék Gyimesek
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