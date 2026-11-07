A Harvíz Rt. szolgáltathat Gyimesközéplokon és Gyimesfelsőlokon

A két Hargita megyei község a Harvíz Rt.-t választotta
Fotó: Pinti Attila
Nem hoznak létre közös víz- és csatornaszolgáltató céget a Gyimes-völgyi községek, inkább a regionális szolgáltatót, a Harvíz Rt.- t bízzák meg a kiépült hálózatok üzemeltetésével. Túl sok lett volna a kiadás, ezért döntöttek így.
Noha egy éve még napirenden volt, hogy Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és Gyimesbükk víz- és csatornahálózatait közösen üzemeltetné egy, a községek által létrehozandó önkormányzati cég, ez már a múlté.
A két Hargita megyei község
Gergely Károly gyimesközéploki polgármester szerint számukra túl nehéz lett volna egy olyan céget létrehozni, amely az összes hatósági engedély birtokában szolgáltathat a három község számára. Mint kérdésünkre elmondta, szigorúak a feltételek, és
ráadásul a fenntartás is sok kiadással jár. Ezért döntöttek úgy, hogy inkább a regionális szolgáltatóval írnak alá szerződést a hálózatok üzemeltetésére.
Fotó: Borbély Fanni
A községben folyamatban van a víz- és szennyvízhálózat építésének második szakasza, miután korábban a Jávárdi patakától befogott víz Hidegségen át az alsó, Tatros-menti falurészbe jutott el a hálózaton, ugyanott kiépült a szennyvízhálózat is, és elkészült a szennyvíztisztító állomás. Utóbbit már beüzemelték, folyamatban vannak a csatlakozások, a közintézmények mellett a vendéglátóhelyek, panziók is rácsatlakoztak már a rendszerre – tudtuk meg.
amely Sötétpatak, Borospatak, Kápolnapatak, Antalokpataka, Barackospatak és Bükkhavaspatak településekre, valamint a központi részre is eljut.
Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és Gyimesbükk víz- és csatornahálózatait közösen üzemeltetné egy, a községek által létrehozandó szolgáltató. A kiépült rendszerek engedélyeztetése után ez a legfontosabb lépés ahhoz, hogy a szolgáltatás elkezdődhessen.
Gyimesbükkön nem lesz változás, mint kérdésünkre Oltean Péter polgármester elmondta, ők továbbra is saját kézben tartják a szolgáltatást,
Ezen nem is szeretnének módosítani az elkövetkező időszakban sem, nagyobb szolgáltatóhoz való csatlakozás csak akkor merülhet fel, ha a fenntartási, üzemeltetési költségek esetleg túl nagy anyagi terhet jelentenek az önkormányzat számára – tudtuk meg.
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