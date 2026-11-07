Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Állványok nélkül látható már a csíksomlyói kegytemplom, de még nincs teljesen kész

Leszerelték az állványokat a csíksomlyói kegytemplom homlokzatáról, a 2024 óta tartó külső felújítással többségében elkészültek. Hátramaradtak azonban még kisebb munkálatok, és van, amit majd csak tavasszal tudnak befejezni.

Barabás Hajnal

2026. november 07., 08:572026. november 07., 08:57

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Leszerelték az állványokat a csíksomlyói kegytemplom homlokzatáról, a 2024 óta tartó külső felújítással többségében elkészültek. Hátramaradtak azonban még kisebb munkálatok, és van, amit majd csak tavasszal tudnak befejezni.

Barabás Hajnal

2026. november 07., 08:572026. november 07., 08:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A jövő évi pünkösdi búcsúra már teljes pompáját mutathatja a csíksomlyói kegytemplom, amelynek külső felújítását 2024. tavaszán kezdték el. Azóta kicserélték a tetőzetét, a homlokzat nagy részét pedig magas nyomású vízzel tisztították meg, és ahol szükséges volt, restaurálták a falakat.

A javításokat a régi vakolatból vett minták alapján készítették el.

Idén a templomtornyok és a bejárati oldal tatarozását végezték el. Az állványzatot pedig nemrég szerelték le a főhomlokzatról.

Hirdetés

korábban írtuk

Csíkszeredai templomok tetőzeteit újítják
Csíkszeredai templomok tetőzeteit újítják

Tetőjavítás, cserépcsere és egyéb munkálatok zajlottak, zajlanak a csíkszeredai római katolikus templomoknál: a csíksomlyói kegytemplomnál nemrég fejezték be az első szakaszt, a Millenniumi templomnál és a Szent Ágoston-templomnál még folyik a munka.

Albert István Leánder ferences szerzetes, a csíksomlyói kolostor házfőnöke érdeklődésünkre elmondta,

a külső felújítás javát ugyan már elvégezték, de még nem fejezték be teljesen a munkálatokat,

ugyanis még hátravannak kisebb beavatkoznivalók.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Például a templom talapzatának közelében még folytatódik a falazat javítása, amihez már nincs szükség állványzatra, a bejárati ajtók kőkereteit is cserélni kell vagy helyrehozni, a tetőn pedig az időjárás miatt maradtak el kisebb bádogosmunkák. Ezeket kedvezőbb, melegebb időszakban végzik majd el, biztonságosabb körülmények között.

Újabb állványozásra azonban már nem lesz szükség, a hátramaradt munkálatokat ipari alpinisták segítségével oldják meg.

A házfőnök összességében elégedett a mostanig elvégzett munkával, kiemelte, hogy a szakemberek hozzáértéssel végezték el a rájuk bízott munkát, a műemlékvédelmi előírások betartásával.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Tőle tudjuk, hogy a homlokzaton található feliratot is helyreállították. A korábbi, az 1970-es években felvitt olajfesték az évek során felpattogzott, ezért most hagyományos, pigmentalapú festéket használtak a restauráláshoz.

A templom homlokzatán a Mária-szobrot szintén felújították.

A munkálatok során korábban két időkapszulát találtak a templom jobb oldali tornyában, ezeket is restaurálták. A házfőnök szerint más különleges lelet nem került elő.

korábban írtuk

Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón
Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón

Dolgoznak a csíksomlyói kegytemplom külső felújításán: ipari alpinisták restaurálják a tornyokat, közben a főhomlokzat falazatának helyreállítása is zajlik. Az idei pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat így állványozott templomhomlokzat fogadja majd.

Albert István Leánder reményei szerint

a hátralévő külső munkálatokat a következő pünkösdi búcsúig befejezik.

Szeretnék a jövőben a templom belsejét is felújítani, eddig a kórust és a fölötte levő részt restaurálták, azonban a további beavatkozásokhoz további anyagi forrásokra lesz szükség. A külső felújításhoz a magyar kormány, a Hargita megyei, valamint a csíkszeredai önkormányzat is hozzájárult.

korábban írtuk

Időkapszulák kerültek elő a csíksomlyói kegytemplom tornyából
Időkapszulák kerültek elő a csíksomlyói kegytemplom tornyából

Két, 1940-ben és 1941-ben elhelyezett időkapszula került elő a csíksomlyói kegytemplom jobb oldali tornyának gömbjéből – adja hírül a Ferences sajtószolgálat.

korábban írtuk

Restaurálták a csíksomlyói kegytemplom tornyában talált dokumentumokat
Restaurálták a csíksomlyói kegytemplom tornyában talált dokumentumokat

Befejezték a csíksomlyói kegytemplom toronygömbjében 85 éve elhelyezett dokumentumok restaurálását. Az egyik irat sérült, de így is sikerült a szöveg nagy részét kiolvasni. Például ezt: „huszonkét évi keserves román megszállás alól való felszabadulásunk”.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíksomlyó
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Székelyföldön nyitja meg első boltját a lengyel üzletlánc
Elvették az iratait, kihasználták és dolgoztattak egy magyar állampolgárságú férfit Tusnádfürdőn
Corbu teljesítményét méltatja az olasz sportsajtó miután a Fradi legyőzte AC Milant
Annyira „tisztelik” a román zászlót egy AUR-os vezetésű településen, hogy szeméttartónak használták
Köpésért és a szögletzászló kirúgásáért büntetéseket szabtak ki
Lőrincz Csilla: A kedvesség is erősség
Székelyföldön nyitja meg első boltját a lengyel üzletlánc
Székelyhon

Székelyföldön nyitja meg első boltját a lengyel üzletlánc
Elvették az iratait, kihasználták és dolgoztattak egy magyar állampolgárságú férfit Tusnádfürdőn
Székelyhon

Elvették az iratait, kihasználták és dolgoztattak egy magyar állampolgárságú férfit Tusnádfürdőn
Corbu teljesítményét méltatja az olasz sportsajtó miután a Fradi legyőzte AC Milant
Székely Sport

Corbu teljesítményét méltatja az olasz sportsajtó miután a Fradi legyőzte AC Milant
Annyira „tisztelik” a román zászlót egy AUR-os vezetésű településen, hogy szeméttartónak használták
Krónika

Annyira „tisztelik” a román zászlót egy AUR-os vezetésű településen, hogy szeméttartónak használták
Köpésért és a szögletzászló kirúgásáért büntetéseket szabtak ki
Székely Sport

Köpésért és a szögletzászló kirúgásáért büntetéseket szabtak ki
Lőrincz Csilla: A kedvesség is erősség
Nőileg

Lőrincz Csilla: A kedvesség is erősség
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 06., péntek

A tanuszoda épülete elkészült, beltéri munkálatokat végeznek

Külsőleg megfelelő állapotban van már a csíkszentkirályi tanuszoda, amelynek belső felszereltségét, berendezéseit kell elkészíteni a továbbiakban. Ha a munka megfelelő ütemben folytatódik, jövőben meg is lehet nyitni a létesítményt.

A tanuszoda épülete elkészült, beltéri munkálatokat végeznek
A tanuszoda épülete elkészült, beltéri munkálatokat végeznek
2026. november 06., péntek

A tanuszoda épülete elkészült, beltéri munkálatokat végeznek
Hirdetés
2026. november 05., csütörtök

Csíkszereda központjában láttak medvét, a hatóságok elhajtották – videóval

Csíkszereda központi lakóövezetében láttak medvét csütörtökre virradóan, három lakó is hívta emiatt a 112-t. A hatóságok végül a Hajnal utcából hajtották el a nagyvadat. Idén eddig két településre járó medvét kellett kilőni.

Csíkszereda központjában láttak medvét, a hatóságok elhajtották – videóval
Csíkszereda központjában láttak medvét, a hatóságok elhajtották – videóval
2026. november 05., csütörtök

Csíkszereda központjában láttak medvét, a hatóságok elhajtották – videóval
2026. november 05., csütörtök

Járda és kerékpárút is lesz a Nagymező utcában

Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a csíkszeredai Nagymező utcában tervezett járda- és kerékpárút-építés kivitelezése érdekében. A beruházáshoz az Anghel Saligny programtól várja a támogatást az önkormányzat.

Járda és kerékpárút is lesz a Nagymező utcában
Járda és kerékpárút is lesz a Nagymező utcában
2026. november 05., csütörtök

Járda és kerékpárút is lesz a Nagymező utcában
2026. november 04., szerda

Beoltották az állatállományt Felcsíkon, de még nem múlt el a veszély

Immunizálták veszettség ellen a felcsíki állatállománynak a kórokozóra fogékony részét. Ez azonban még néhány hétig nem jelent megnyugtató megoldást a veszettség terjedésére, és ezt a legújabb esetek is igazolják.

Beoltották az állatállományt Felcsíkon, de még nem múlt el a veszély
Beoltották az állatállományt Felcsíkon, de még nem múlt el a veszély
2026. november 04., szerda

Beoltották az állatállományt Felcsíkon, de még nem múlt el a veszély
Hirdetés
2026. november 04., szerda

Nemcsak felszerelik a kamerákat, napi 24 órás felügyeletet is terveznek Csíkszeredában

Hamarosan befejezik annak a közel kétszáz kamerának a felszerelését, amelyek a csíkszeredai forgalomfigyelő-rendszernek a részét fogják képezni. Felügyeletükre 24 órás diszpécserszolgálatot is létrehoznak.

Nemcsak felszerelik a kamerákat, napi 24 órás felügyeletet is terveznek Csíkszeredában
Nemcsak felszerelik a kamerákat, napi 24 órás felügyeletet is terveznek Csíkszeredában
2026. november 04., szerda

Nemcsak felszerelik a kamerákat, napi 24 órás felügyeletet is terveznek Csíkszeredában
2026. november 03., kedd

Kamerákkal és bírságokkal vennék elejét az illegális szemétlerakásnak Csíkszeredában

Az új hulladékgazdálkodási rendszer decemberi bevezetésével az illegális szemétlerakás növekedésétől tartanak a csíkszeredai lakószövetségek. A helyi rendőrség kamerákkal és járőrözéssel próbálja megelőzni és visszaszorítani a szabálytalanságokat.

Kamerákkal és bírságokkal vennék elejét az illegális szemétlerakásnak Csíkszeredában
Kamerákkal és bírságokkal vennék elejét az illegális szemétlerakásnak Csíkszeredában
2026. november 03., kedd

Kamerákkal és bírságokkal vennék elejét az illegális szemétlerakásnak Csíkszeredában
2026. november 02., hétfő

Parkolási korlátozásokkal járó munkálatok kezdődnek Csíkszeredában

Karbantartási munkálatokat végeznek Csíkszeredában november 2-án, 4-én és 6-án. Az érintett szakaszokon parkolási korlátozásokra lehet számítani.

Parkolási korlátozásokkal járó munkálatok kezdődnek Csíkszeredában
Parkolási korlátozásokkal járó munkálatok kezdődnek Csíkszeredában
2026. november 02., hétfő

Parkolási korlátozásokkal járó munkálatok kezdődnek Csíkszeredában
Hirdetés
2026. november 02., hétfő

Feltúrt utcák a hálózatépítés miatt, nehézkes a közlekedés

A Csíkszentgyörgyhöz tartozó Bánkfalván a víz- és szennyvízhálózat építése megnehezítette a közlekedést, több utca lakói háborognak az állapotok miatt. A beruházást irányító Harvíz Rt. szerint az építő helyreállít mindent, miután végez.

Feltúrt utcák a hálózatépítés miatt, nehézkes a közlekedés
Feltúrt utcák a hálózatépítés miatt, nehézkes a közlekedés
2026. november 02., hétfő

Feltúrt utcák a hálózatépítés miatt, nehézkes a közlekedés
2026. november 01., vasárnap

A turulmadár nyomában Alcsík déli részén

Bizony, előfordult, hogy miután Maniu gárdistái leverték, évtizedeken át templomtoronyban őrizték, és egy szocialista munkakitüntetés bronzérméből sikerült újjáéleszteni. Sorozatunk újabb állomásaként ezúttal Alcsíkon eredtünk a turulmadár nyomába.

A turulmadár nyomában Alcsík déli részén
A turulmadár nyomában Alcsík déli részén
2026. november 01., vasárnap

A turulmadár nyomában Alcsík déli részén
2026. október 31., szombat

Szabad az út Csobányosnál, elkészült az ideiglenes átkelő

Közel negyven nap után újraindult a teherforgalom Csobányosnál, igaz, jelenleg egy ideiglenes átkelőn.

Szabad az út Csobányosnál, elkészült az ideiglenes átkelő
Szabad az út Csobányosnál, elkészült az ideiglenes átkelő
2026. október 31., szombat

Szabad az út Csobányosnál, elkészült az ideiglenes átkelő
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!