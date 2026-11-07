Állványok nélkül látható már a csíksomlyói kegytemplom, de még nincs teljesen kész

Leszerelték az állványokat a csíksomlyói kegytemplom homlokzatáról, a 2024 óta tartó külső felújítással többségében elkészültek. Hátramaradtak azonban még kisebb munkálatok, és van, amit majd csak tavasszal tudnak befejezni.
Fotó: Borbély Fanni
Leszerelték az állványokat a csíksomlyói kegytemplom homlokzatáról, a 2024 óta tartó külső felújítással többségében elkészültek. Hátramaradtak azonban még kisebb munkálatok, és van, amit majd csak tavasszal tudnak befejezni.
A jövő évi pünkösdi búcsúra már teljes pompáját mutathatja a csíksomlyói kegytemplom, amelynek külső felújítását 2024. tavaszán kezdték el. Azóta kicserélték a tetőzetét, a homlokzat nagy részét pedig magas nyomású vízzel tisztították meg, és ahol szükséges volt, restaurálták a falakat.
Idén a templomtornyok és a bejárati oldal tatarozását végezték el. Az állványzatot pedig nemrég szerelték le a főhomlokzatról.
Tetőjavítás, cserépcsere és egyéb munkálatok zajlottak, zajlanak a csíkszeredai római katolikus templomoknál: a csíksomlyói kegytemplomnál nemrég fejezték be az első szakaszt, a Millenniumi templomnál és a Szent Ágoston-templomnál még folyik a munka.
Albert István Leánder ferences szerzetes, a csíksomlyói kolostor házfőnöke érdeklődésünkre elmondta,
ugyanis még hátravannak kisebb beavatkoznivalók.
Fotó: Borbély Fanni
Például a templom talapzatának közelében még folytatódik a falazat javítása, amihez már nincs szükség állványzatra, a bejárati ajtók kőkereteit is cserélni kell vagy helyrehozni, a tetőn pedig az időjárás miatt maradtak el kisebb bádogosmunkák. Ezeket kedvezőbb, melegebb időszakban végzik majd el, biztonságosabb körülmények között.
A házfőnök összességében elégedett a mostanig elvégzett munkával, kiemelte, hogy a szakemberek hozzáértéssel végezték el a rájuk bízott munkát, a műemlékvédelmi előírások betartásával.
Fotó: Borbély Fanni
Tőle tudjuk, hogy a homlokzaton található feliratot is helyreállították. A korábbi, az 1970-es években felvitt olajfesték az évek során felpattogzott, ezért most hagyományos, pigmentalapú festéket használtak a restauráláshoz.
A munkálatok során korábban két időkapszulát találtak a templom jobb oldali tornyában, ezeket is restaurálták. A házfőnök szerint más különleges lelet nem került elő.
Dolgoznak a csíksomlyói kegytemplom külső felújításán: ipari alpinisták restaurálják a tornyokat, közben a főhomlokzat falazatának helyreállítása is zajlik. Az idei pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat így állványozott templomhomlokzat fogadja majd.
Albert István Leánder reményei szerint
Szeretnék a jövőben a templom belsejét is felújítani, eddig a kórust és a fölötte levő részt restaurálták, azonban a további beavatkozásokhoz további anyagi forrásokra lesz szükség. A külső felújításhoz a magyar kormány, a Hargita megyei, valamint a csíkszeredai önkormányzat is hozzájárult.
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Befejezték a csíksomlyói kegytemplom toronygömbjében 85 éve elhelyezett dokumentumok restaurálását. Az egyik irat sérült, de így is sikerült a szöveg nagy részét kiolvasni. Például ezt: „huszonkét évi keserves román megszállás alól való felszabadulásunk”.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Külsőleg megfelelő állapotban van már a csíkszentkirályi tanuszoda, amelynek belső felszereltségét, berendezéseit kell elkészíteni a továbbiakban. Ha a munka megfelelő ütemben folytatódik, jövőben meg is lehet nyitni a létesítményt.
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