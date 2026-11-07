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Állványok nélkül látható már a csíksomlyói kegytemplom, de még nincs teljesen kész Leszerelték az állványokat a csíksomlyói kegytemplom homlokzatáról, a 2024 óta tartó külső felújítással többségében elkészültek. Hátramaradtak azonban még kisebb munkálatok, és van, amit majd csak tavasszal tudnak befejezni. Barabás Hajnal 2026. november 07., 08:572026. november 07., 08:57

Fotó: Borbély Fanni

Leszerelték az állványokat a csíksomlyói kegytemplom homlokzatáról, a 2024 óta tartó külső felújítással többségében elkészültek. Hátramaradtak azonban még kisebb munkálatok, és van, amit majd csak tavasszal tudnak befejezni.

Barabás Hajnal 2026. november 07., 08:572026. november 07., 08:57

A jövő évi pünkösdi búcsúra már teljes pompáját mutathatja a csíksomlyói kegytemplom, amelynek külső felújítását 2024. tavaszán kezdték el. Azóta kicserélték a tetőzetét, a homlokzat nagy részét pedig magas nyomású vízzel tisztították meg, és ahol szükséges volt, restaurálták a falakat.

A javításokat a régi vakolatból vett minták alapján készítették el.

Idén a templomtornyok és a bejárati oldal tatarozását végezték el. Az állványzatot pedig nemrég szerelték le a főhomlokzatról. Hirdetés korábban írtuk Csíkszeredai templomok tetőzeteit újítják Tetőjavítás, cserépcsere és egyéb munkálatok zajlottak, zajlanak a csíkszeredai római katolikus templomoknál: a csíksomlyói kegytemplomnál nemrég fejezték be az első szakaszt, a Millenniumi templomnál és a Szent Ágoston-templomnál még folyik a munka. Albert István Leánder ferences szerzetes, a csíksomlyói kolostor házfőnöke érdeklődésünkre elmondta,

a külső felújítás javát ugyan már elvégezték, de még nem fejezték be teljesen a munkálatokat,

ugyanis még hátravannak kisebb beavatkoznivalók.

Fotó: Borbély Fanni

Például a templom talapzatának közelében még folytatódik a falazat javítása, amihez már nincs szükség állványzatra, a bejárati ajtók kőkereteit is cserélni kell vagy helyrehozni, a tetőn pedig az időjárás miatt maradtak el kisebb bádogosmunkák. Ezeket kedvezőbb, melegebb időszakban végzik majd el, biztonságosabb körülmények között.

Újabb állványozásra azonban már nem lesz szükség, a hátramaradt munkálatokat ipari alpinisták segítségével oldják meg.

A házfőnök összességében elégedett a mostanig elvégzett munkával, kiemelte, hogy a szakemberek hozzáértéssel végezték el a rájuk bízott munkát, a műemlékvédelmi előírások betartásával.

Fotó: Borbély Fanni

Tőle tudjuk, hogy a homlokzaton található feliratot is helyreállították. A korábbi, az 1970-es években felvitt olajfesték az évek során felpattogzott, ezért most hagyományos, pigmentalapú festéket használtak a restauráláshoz.

A templom homlokzatán a Mária-szobrot szintén felújították.

A munkálatok során korábban két időkapszulát találtak a templom jobb oldali tornyában, ezeket is restaurálták. A házfőnök szerint más különleges lelet nem került elő. korábban írtuk Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón Dolgoznak a csíksomlyói kegytemplom külső felújításán: ipari alpinisták restaurálják a tornyokat, közben a főhomlokzat falazatának helyreállítása is zajlik. Az idei pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat így állványozott templomhomlokzat fogadja majd. Albert István Leánder reményei szerint

a hátralévő külső munkálatokat a következő pünkösdi búcsúig befejezik.

Szeretnék a jövőben a templom belsejét is felújítani, eddig a kórust és a fölötte levő részt restaurálták, azonban a további beavatkozásokhoz további anyagi forrásokra lesz szükség. A külső felújításhoz a magyar kormány, a Hargita megyei, valamint a csíkszeredai önkormányzat is hozzájárult. korábban írtuk Időkapszulák kerültek elő a csíksomlyói kegytemplom tornyából Két, 1940-ben és 1941-ben elhelyezett időkapszula került elő a csíksomlyói kegytemplom jobb oldali tornyának gömbjéből – adja hírül a Ferences sajtószolgálat. korábban írtuk Restaurálták a csíksomlyói kegytemplom tornyában talált dokumentumokat Befejezték a csíksomlyói kegytemplom toronygömbjében 85 éve elhelyezett dokumentumok restaurálását. Az egyik irat sérült, de így is sikerült a szöveg nagy részét kiolvasni. Például ezt: „huszonkét évi keserves román megszállás alól való felszabadulásunk”.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni