Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Parkolási korlátozásokkal járó munkálatok kezdődnek Csíkszeredában

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Karbantartási munkálatokat végeznek Csíkszeredában november 2-án, 4-én és 6-án. Az érintett szakaszokon parkolási korlátozásokra lehet számítani.

Székelyhon

2026. november 02., 12:042026. november 02., 12:04

A Decemberi Forradalom utcában, a 26-os, 28-as, 30-as és 34-es számú tömbházak előtt, az Erőss Zsolt Aréna szomszédságában végeznek aszfaltkarbantartási munkálatokat november 2-án, 4-én és 6-án – tájékoztatott közösségi oldalán Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.

Hirdetés

Arra kérik a lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt ne parkoljanak az érintett útszakaszokon.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Két településen láttak medvét a hétvégén
Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Ovidiu Burcă: nem vagyunk különösen kedvelt csapat Romániában
Székelyföldön is új nyugdíjszelvényeket kapnak azok, akiknek bankszámlára utalják a járadékukat
A 95. percben jött a hidegzuhany, két pontot Galacon hagyott a Sepsi OSK (videóval)
Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Két településen láttak medvét a hétvégén
Székelyhon

Két településen láttak medvét a hétvégén
Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Székelyhon

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Ovidiu Burcă: nem vagyunk különösen kedvelt csapat Romániában
Székely Sport

Ovidiu Burcă: nem vagyunk különösen kedvelt csapat Romániában
Székelyföldön is új nyugdíjszelvényeket kapnak azok, akiknek bankszámlára utalják a járadékukat
Krónika

Székelyföldön is új nyugdíjszelvényeket kapnak azok, akiknek bankszámlára utalják a járadékukat
A 95. percben jött a hidegzuhany, két pontot Galacon hagyott a Sepsi OSK (videóval)
Székely Sport

A 95. percben jött a hidegzuhany, két pontot Galacon hagyott a Sepsi OSK (videóval)
Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Nőileg

Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 02., hétfő

Feltúrt utcák a hálózatépítés miatt, nehézkes a közlekedés

A Csíkszentgyörgyhöz tartozó Bánkfalván a víz- és szennyvízhálózat építése megnehezítette a közlekedést, több utca lakói háborognak az állapotok miatt. A beruházást irányító Harvíz Rt. szerint az építő helyreállít mindent, miután végez.

Feltúrt utcák a hálózatépítés miatt, nehézkes a közlekedés
Feltúrt utcák a hálózatépítés miatt, nehézkes a közlekedés
2026. november 02., hétfő

Feltúrt utcák a hálózatépítés miatt, nehézkes a közlekedés
Hirdetés
2026. november 01., vasárnap

A turulmadár nyomában Alcsík déli részén

Bizony, előfordult, hogy miután Maniu gárdistái leverték, évtizedeken át templomtoronyban őrizték, és egy szocialista munkakitüntetés bronzérméből sikerült újjáéleszteni. Sorozatunk újabb állomásaként ezúttal Alcsíkon eredtünk a turulmadár nyomába.

A turulmadár nyomában Alcsík déli részén
A turulmadár nyomában Alcsík déli részén
2026. november 01., vasárnap

A turulmadár nyomában Alcsík déli részén
2026. október 31., szombat

Szabad az út Csobányosnál, elkészült az ideiglenes átkelő

Közel negyven nap után újraindult a teherforgalom Csobányosnál, igaz, jelenleg egy ideiglenes átkelőn.

Szabad az út Csobányosnál, elkészült az ideiglenes átkelő
Szabad az út Csobányosnál, elkészült az ideiglenes átkelő
2026. október 31., szombat

Szabad az út Csobányosnál, elkészült az ideiglenes átkelő
2026. október 31., szombat

Állásbörze Csíkszeredában: 75 munkalehetőség, kevés munkáltatói képviselet

Állásbörzét szerveztek Csíkszeredában, ahol 75 munkalehetőséget kínáltak. Bár a rendezvény célja az álláskeresők és a munkáltatók közötti közvetlen kapcsolat megteremtése volt, a helyszínen kiderült: kevés cég képviselteti magát az ilyen eseményeken.

Állásbörze Csíkszeredában: 75 munkalehetőség, kevés munkáltatói képviselet
Állásbörze Csíkszeredában: 75 munkalehetőség, kevés munkáltatói képviselet
2026. október 31., szombat

Állásbörze Csíkszeredában: 75 munkalehetőség, kevés munkáltatói képviselet
Hirdetés
2026. október 30., péntek

„Nem vagyunk tétlenek” – a hulladékgazdálkodásról vitáztak a csíkszeredai tanácsülésen

Az új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése körüli kérdésekről vitáztak a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület pénteki ülésén. Emellett a gépjárműadók euróárfolyam szerinti indexálásáról és sok más fontos témában döntöttek.

„Nem vagyunk tétlenek” – a hulladékgazdálkodásról vitáztak a csíkszeredai tanácsülésen
„Nem vagyunk tétlenek” – a hulladékgazdálkodásról vitáztak a csíkszeredai tanácsülésen
2026. október 30., péntek

„Nem vagyunk tétlenek” – a hulladékgazdálkodásról vitáztak a csíkszeredai tanácsülésen
2026. október 30., péntek

Újabb lépés a szécsenyi villanyhálózat sokmilliós bővítésére

Csíkszereda saját költségvetéséből vállalja a szécsenyi lakóövezet 17 millió lejre becsült villamosítási projektjének előfinanszírozását. A megvalósításig még vannak lépések, de addig is egy előtanulmányt elfogadott pénteken a helyi képviselő-testület.

Újabb lépés a szécsenyi villanyhálózat sokmilliós bővítésére
Újabb lépés a szécsenyi villanyhálózat sokmilliós bővítésére
2026. október 30., péntek

Újabb lépés a szécsenyi villanyhálózat sokmilliós bővítésére
2026. október 30., péntek

Közbeszerzés lesz a több éve késlekedő Nagy István festő sétány felújítására

Noha finanszírozási szerződés még nincs az Anghel Saligny-programmal, nemsokára kiírják a közbeszerzési eljárást a csíkszeredai Nagy István festő sétány felújítására. A több éve késlekedő beruházás elkezdésének időpontja így közelebb kerül.

Közbeszerzés lesz a több éve késlekedő Nagy István festő sétány felújítására
Közbeszerzés lesz a több éve késlekedő Nagy István festő sétány felújítására
2026. október 30., péntek

Közbeszerzés lesz a több éve késlekedő Nagy István festő sétány felújítására
Hirdetés
2026. október 29., csütörtök

Nem múlt el a veszettség veszélye Csíkszeredában, a gazdák segítségét kérik

Továbbra is fennáll a veszettség veszélye Csíkszeredában, ezért a háziállatok mielőbbi beoltására kérik a lakosságot. Az szakemberek folyamatosan végzik a megelőző intézkedéseket, de a gazdák együttműködésére is szükség van.

Nem múlt el a veszettség veszélye Csíkszeredában, a gazdák segítségét kérik
Nem múlt el a veszettség veszélye Csíkszeredában, a gazdák segítségét kérik
2026. október 29., csütörtök

Nem múlt el a veszettség veszélye Csíkszeredában, a gazdák segítségét kérik
2026. október 29., csütörtök

Közösségi térré alakul a műemléktemplom mellett újjáépülő imaház Csíkszentmártonban

Közösségi térnek szánják a csíkszentmártoni római katolikus templom szoros szomszédságában újjáépülő imaházat. A kivitelező nyár óta dolgozik az épületen, az építkezés műemlékvédelmi szempontból is különös figyelmet kap. Mutatjuk a látványterveket.

Közösségi térré alakul a műemléktemplom mellett újjáépülő imaház Csíkszentmártonban
Közösségi térré alakul a műemléktemplom mellett újjáépülő imaház Csíkszentmártonban
2026. október 29., csütörtök

Közösségi térré alakul a műemléktemplom mellett újjáépülő imaház Csíkszentmártonban
2026. október 28., szerda

Lángba borult egy személyautó Csíkdelnén

Kigyulladt egy személyautó szerda délután Csíkdelnén. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, a jármű már teljes terjedelmében lángolt.

Lángba borult egy személyautó Csíkdelnén
Lángba borult egy személyautó Csíkdelnén
2026. október 28., szerda

Lángba borult egy személyautó Csíkdelnén
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!