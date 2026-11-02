Parkolási korlátozásokkal járó munkálatok kezdődnek Csíkszeredában

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Fotó: Olti Angyalka
Karbantartási munkálatokat végeznek Csíkszeredában november 2-án, 4-én és 6-án. Az érintett szakaszokon parkolási korlátozásokra lehet számítani.
A Decemberi Forradalom utcában, a 26-os, 28-as, 30-as és 34-es számú tömbházak előtt, az Erőss Zsolt Aréna szomszédságában végeznek aszfaltkarbantartási munkálatokat november 2-án, 4-én és 6-án – tájékoztatott közösségi oldalán Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.
Arra kérik a lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt ne parkoljanak az érintett útszakaszokon.
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