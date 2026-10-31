Állásbörze Csíkszeredában: 75 munkalehetőség, kevés munkáltatói képviselet

Állásbörzét szerveztek Csíkszeredában, ahol 75 munkalehetőséget kínáltak. Bár a rendezvény célja az álláskeresők és a munkáltatók közötti közvetlen kapcsolat megteremtése volt, a helyszínen kiderült: kevés cég képviselteti magát az ilyen eseményeken.

Nagy Lilla 2026. október 31., 13:482026. október 31., 13:48

A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség (AJOFM Harghita) szervezésében tartották meg a csíkszeredai állásbörzét október 30-án, amelyen

75 betöltetlen munkahelyet mutattak be az érdeklődőknek.

A meghirdetett állások között többféle munkakör szerepelt: szakácsot, szakácssegédet, takarítót, masszőrt, pincért és segédpincért, elárusítót, számlázót, titkárnőt, eladási ügynököt, valamint adósságbehajtót is kerestek. Emellett szakképzetlen munkások, munkavédelmi szakemberek, villanyszerelők, szerelők, kamionsofőrök, irodai asszisztensek és fuvarszervezők jelentkezését is várták.

A kínálatban fogyatékkal élők számára meghirdetett asztalosmunka is szerepelt.

Az állásbörze célja, hogy megkönnyítse a munkáltatók és az álláskeresők közötti közvetlen kapcsolatfelvételt, elősegítse a megfelelő jelöltek megtalálását és alkalmazását, mind a magánszektorban, mind a közintézményeknél. A rendezvény lehetőséget biztosít arra, hogy

az érdeklődők személyesen tájékozódjanak az elérhető munkahelyekről, és közvetlenül érdeklődjenek a munkáltatóknál.

A helyszínen azonban az is kiderült, hogy az ilyen kezdeményezések egyik visszatérő nehézsége a munkáltatók alacsony részvétele. Az ügynökség egyik munkatársa elmondta,

kevés vállalat képviselteti magát személyesen az állásbörzéken,

ami megnehezíti, hogy az álláskeresők közvetlenül a lehetséges munkaadókkal beszélhessenek. Hirdetés A rendezvény ideje alatt több százan fordultak meg a helyszínen. A látogatók között fiatalok és idősebbek egyaránt voltak: akadtak, akik konkrét munkalehetőséget kerestek, mások viszont inkább az adminisztratív ügyintézés miatt érkeztek. Volt olyan résztvevő is, akit a szociális segélyhez kapcsolódó ügyintézés küldött az állásbörzére, és csupán az ehhez szükséges pecsétért jelent meg. Mások

láthatóan nehéz helyzetben, kétségbeesetten próbáltak munkát találni.

Többen azonban csalódottan távoztak, hiszen a meghirdetett állások és a személyesen jelen lévő munkáltatók száma, illetve kínálata nem feltétlenül találkozott az elvárásaikkal.

Fotó: Haáz Vince

A csíkszeredai állásbörze ismét rámutatott arra, hogy a munkalehetőségek közzététele önmagában nem elegendő:

ahhoz, hogy egy ilyen rendezvény valóban segítséget jelentsen az álláskeresőknek, a munkáltatók aktív részvételére is szükség van.