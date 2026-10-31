Állásbörze Csíkszeredában: 75 munkalehetőség, kevés munkáltatói képviselet

Fotó: Tuchiluș Alex
Állásbörzét szerveztek Csíkszeredában, ahol 75 munkalehetőséget kínáltak. Bár a rendezvény célja az álláskeresők és a munkáltatók közötti közvetlen kapcsolat megteremtése volt, a helyszínen kiderült: kevés cég képviselteti magát az ilyen eseményeken.
A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség (AJOFM Harghita) szervezésében tartották meg a csíkszeredai állásbörzét október 30-án, amelyen
A meghirdetett állások között többféle munkakör szerepelt: szakácsot, szakácssegédet, takarítót, masszőrt, pincért és segédpincért, elárusítót, számlázót, titkárnőt, eladási ügynököt, valamint adósságbehajtót is kerestek. Emellett szakképzetlen munkások, munkavédelmi szakemberek, villanyszerelők, szerelők, kamionsofőrök, irodai asszisztensek és fuvarszervezők jelentkezését is várták.
Az állásbörze célja, hogy megkönnyítse a munkáltatók és az álláskeresők közötti közvetlen kapcsolatfelvételt, elősegítse a megfelelő jelöltek megtalálását és alkalmazását, mind a magánszektorban, mind a közintézményeknél. A rendezvény lehetőséget biztosít arra, hogy
A helyszínen azonban az is kiderült, hogy az ilyen kezdeményezések egyik visszatérő nehézsége a munkáltatók alacsony részvétele. Az ügynökség egyik munkatársa elmondta,
ami megnehezíti, hogy az álláskeresők közvetlenül a lehetséges munkaadókkal beszélhessenek.
A rendezvény ideje alatt több százan fordultak meg a helyszínen. A látogatók között fiatalok és idősebbek egyaránt voltak: akadtak, akik konkrét munkalehetőséget kerestek, mások viszont inkább az adminisztratív ügyintézés miatt érkeztek. Volt olyan résztvevő is, akit a szociális segélyhez kapcsolódó ügyintézés küldött az állásbörzére, és csupán az ehhez szükséges pecsétért jelent meg. Mások
Többen azonban csalódottan távoztak, hiszen a meghirdetett állások és a személyesen jelen lévő munkáltatók száma, illetve kínálata nem feltétlenül találkozott az elvárásaikkal.
Fotó: Haáz Vince
A csíkszeredai állásbörze ismét rámutatott arra, hogy a munkalehetőségek közzététele önmagában nem elegendő:
A személyes találkozás ugyanis sok esetben az első lépés lehet egy új munkahely felé.
Az új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése körüli kérdésekről vitáztak a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület pénteki ülésén. Emellett a gépjárműadók euróárfolyam szerinti indexálásáról és sok más fontos témában döntöttek.
Csíkszereda saját költségvetéséből vállalja a szécsenyi lakóövezet 17 millió lejre becsült villamosítási projektjének előfinanszírozását. A megvalósításig még vannak lépések, de addig is egy előtanulmányt elfogadott pénteken a helyi képviselő-testület.
Noha finanszírozási szerződés még nincs az Anghel Saligny-programmal, nemsokára kiírják a közbeszerzési eljárást a csíkszeredai Nagy István festő sétány felújítására. A több éve késlekedő beruházás elkezdésének időpontja így közelebb kerül.
Továbbra is fennáll a veszettség veszélye Csíkszeredában, ezért a háziállatok mielőbbi beoltására kérik a lakosságot. Az szakemberek folyamatosan végzik a megelőző intézkedéseket, de a gazdák együttműködésére is szükség van.
Közösségi térnek szánják a csíkszentmártoni római katolikus templom szoros szomszédságában újjáépülő imaházat. A kivitelező nyár óta dolgozik az épületen, az építkezés műemlékvédelmi szempontból is különös figyelmet kap. Mutatjuk a látványterveket.
Kigyulladt egy személyautó szerda délután Csíkdelnén. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, a jármű már teljes terjedelmében lángolt.
Tűz ütött ki Büdösfürdőn kedden este, a lángok több hétvégi házikót és egy lakókocsit is elértek. A tűzoltók megfékezték a lángok továbbterjedését, jelenleg az oltáson dolgoznak.
Családi emlékek, régi fényképek és kevésbé ismert történetek segítségével idézte fel Márton Áron püspök örökségét Lázár Csilla a 130. évfordulóhoz kapcsolódó Ezüst Akadémián. Az előadás résztvevőit arra is biztatta, hogy osszák meg saját emlékeiket.
Nyílt napot tart október 29-én, csütörtökön 18 órától a Felcsíki Műjégpályán a Székelyföldi Jégkorong Akadémia és a Felcsík SK.
Lesz európai uniós finanszírozás a csíkszéki tömegközlekedést átalakító elektromos buszok kifizetésére, amelyek szállításával késett a gyártó, és emiatt Csíkszereda lemaradt az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásáról.
szóljon hozzá!