Újabb lépés a szécsenyi villanyhálózat sokmilliós bővítésére

Tizenhét millió lejre becsülik a hálózatbővítés költségeit, de várhatóan lesz az húsz is

Csíkszereda saját költségvetéséből vállalja a szécsenyi lakóövezet 17 millió lejre becsült villamosítási projektjének előfinanszírozását. A megvalósításig még vannak lépések, de addig is egy előtanulmányt elfogadott pénteken a helyi képviselő-testület.

Barabás Hajnal 2026. október 30., 15:272026. október 30., 15:27

A csíkszeredai önkormányzat átvette a villanyhálózatért felelős vállalat (DEER Harghita) által elkészített előtanulmányt, ami a szécsenyi övezet villanyhálózatának bővítésére irányul. A következő lépésben a város véglegesíti a megvalósíthatósági tanulmányt, elkészítteti a műszaki tervet, sőt azt is vállalja, hogy előfinanszírozza megvalósítást. A beruházás több mint 17 millió lejes becsült értékének ismeretében

ez jelentős vállalás, a gyorsan urbanizálódó városrész fejlesztése azonban prioritást élvez

– közölte pénteken a városháza. Erről a helyi önkormányzati képviselők októberi soros ülésén, pénteken döntöttek. Hirdetés „A jogszabályok alapján a város felelőssége, hogy a majdani kivitelezést előfinanszírozással elindítsuk, illetve lezárjuk, és a hálózati infrastruktúráért felelős DEER Rt.

utólag visszatéríti nekünk a költségek több mint felét”

– részletezte Korodi Attila polgármester. A hálózatbővítés becsült értéke több mint 17 millió lej, azonban a további tanulmányokkal és kisajátításokkal számolva

borítékolható, hogy a teljes megvalósítás több mint húszmillió lejt követel.