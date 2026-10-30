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Újabb lépés a szécsenyi villanyhálózat sokmilliós bővítésére

Tizenhét millió lejre becsülik a hálózatbővítés költségeit, de várhatóan lesz az húsz is • Fotó: Borbély Fanni

Tizenhét millió lejre becsülik a hálózatbővítés költségeit, de várhatóan lesz az húsz is

Fotó: Borbély Fanni

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Csíkszereda saját költségvetéséből vállalja a szécsenyi lakóövezet 17 millió lejre becsült villamosítási projektjének előfinanszírozását. A megvalósításig még vannak lépések, de addig is egy előtanulmányt elfogadott pénteken a helyi képviselő-testület.

Barabás Hajnal

2026. október 30., 15:272026. október 30., 15:27

A csíkszeredai önkormányzat átvette a villanyhálózatért felelős vállalat (DEER Harghita) által elkészített előtanulmányt, ami a szécsenyi övezet villanyhálózatának bővítésére irányul. A következő lépésben a város véglegesíti a megvalósíthatósági tanulmányt, elkészítteti a műszaki tervet, sőt azt is vállalja, hogy előfinanszírozza megvalósítást. A beruházás több mint 17 millió lejes becsült értékének ismeretében

ez jelentős vállalás, a gyorsan urbanizálódó városrész fejlesztése azonban prioritást élvez

– közölte pénteken a városháza.

Erről a helyi önkormányzati képviselők októberi soros ülésén, pénteken döntöttek.

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„A jogszabályok alapján a város felelőssége, hogy a majdani kivitelezést előfinanszírozással elindítsuk, illetve lezárjuk, és a hálózati infrastruktúráért felelős DEER Rt.

Idézet
utólag visszatéríti nekünk a költségek több mint felét”

– részletezte Korodi Attila polgármester.

A hálózatbővítés becsült értéke több mint 17 millió lej, azonban a további tanulmányokkal és kisajátításokkal számolva

borítékolható, hogy a teljes megvalósítás több mint húszmillió lejt követel.

A továbbiakban tehát a megvalósítás összes állomását a város járja végig.

Csíkszék Csíkszereda
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