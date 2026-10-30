Közbeszerzés lesz a több éve késlekedő Nagy István festő sétány felújítására

A lakóövezet állapota igen elhanyagolt
Fotó: Borbély Fanni
Noha finanszírozási szerződés még nincs az Anghel Saligny-programmal, nemsokára kiírják a közbeszerzési eljárást a csíkszeredai Nagy István festő sétány felújítására. A több éve késlekedő beruházás elkezdésének időpontja így közelebb kerül.
Az elmúlt öt évben már többször elhangzott az ígéret, hogy a központi lakóövezet felújítása elkezdődik, de minden alkalommal különböző akadályok merültek fel.
A 2020-ban elkészült első megvalósíthatósági tanulmányt először a lakók, majd a tűzoltóság kifogásai miatt kellett módosítani.
Utána következett a támogatás igénylése az Anghel Saligny programtól, amelyet megítéltek ugyan, de
amíg eljutottak oda, hogy a közel 12 millió lejt mégis igénybe lehet venni.
Fotó: Borbély Fanni
Finanszírozási szerződést továbbra sem írtak alá ennek érdekében, de a város erre most nem vár,
– tudtuk meg Bors Bélától. Csíkszereda alpolgármestere szerint mivel az utóbbi liciteken egyre nagyobb az ajánlattevő cégek száma, és ezzel együtt az eljárások is elhúzódnak, minél előbb el kell indítani a közbeszerzést, hogy az esetenként fél évet is meghaladó procedúrát legyen idő befejezni. A nyertes céggel pedig
Tavasszal fogadják el a megvalósíthatósági tanulmányt, év végéig pedig hozzá is szeretnének látni a csíkszeredai Nagy István festő sétány felújításához. A városközponti lakóövezet megújulása minden eddigi hasonló munkálatnál többe kerül majd.
A beruházás többségi finanszírozója így is a város lesz, mivel a 26,6 millió lejre becsült beruházás értékét
a jogszabályok szerint.
Fotó: Borbély Fanni
A Nagy István festő sétányon a közműhálózat cseréje mellett új út- és járdaburkolatok, parkolók készülnek, lesz játszótér, gördeszkások és extrém kerékpárosok által használható pálya készül, a tömbházak mellett pedig gumiborítású futópályát alakítanak majd ki. Új közvilágítási hálózat elkészítésére, térfigyelő kamerák telepítésére, a zöldövezetek felújítására, utcabútorzatra, zárható kerékpártárolókra, valamint új hulladéktárolókra is szükség van, a lakóövezetet északról határoló Szív utcában újabb kerékpárutat terveznek, illetve egy automatizált közvécé is lesz.
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