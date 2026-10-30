Közbeszerzés lesz a több éve késlekedő Nagy István festő sétány felújítására

Noha finanszírozási szerződés még nincs az Anghel Saligny-programmal, nemsokára kiírják a közbeszerzési eljárást a csíkszeredai Nagy István festő sétány felújítására. A több éve késlekedő beruházás elkezdésének időpontja így közelebb kerül.

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Az elmúlt öt évben már többször elhangzott az ígéret, hogy a központi lakóövezet felújítása elkezdődik, de minden alkalommal különböző akadályok merültek fel.

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A 2020-ban elkészült első megvalósíthatósági tanulmányt először a lakók, majd a tűzoltóság kifogásai miatt kellett módosítani.

Utána következett a támogatás igénylése az Anghel Saligny programtól, amelyet megítéltek ugyan, de