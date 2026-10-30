Forgalomkorlátozásra kell számítani a sepsiszentgyörgyi temetők környékén

Forgalomváltozás lesz a sepsiszentgyörgyi temetők környékén mindenszentek és halottak napja idején.

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A sepsiszentgyörgyi városháza felhívja a lakosság figyelmét, hogy október 30-án 18 órától november 1-ig ideiglenes forgalomváltozás lép érvénybe a városi köztemető és a vártemplomi református temető környékén:

a temetőket az ideiglenesen egyirányúsított Vár utca felől lehet majd megközelíteni

és csak a Vojkán utcán át lehet elhagyni.

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A forgalmi torlódások elkerülése érdekébenarra kérik a gépkocsivezetőket, hogy a temető melletti katonai lőtéren parkoljanak, és ne hagyják járműveiket a Vár utcában, illetve a Vojkán utcában.

A forgalmat a Helyi Rendőrség munkatársai több ponton irányítják majd.