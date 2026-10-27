Több hétvégi házra is átterjedt a tűz Büdösfürdőn

Tűz ütött ki Büdösfürdőn kedden este, a lángok több hétvégi házikót és egy lakókocsit is elértek. A tűzoltók megfékezték a lángok továbbterjedését, jelenleg az oltáson dolgoznak.

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Négy hétvégi házikóra és egy, az udvaron található lakókocsira is átterjedt a tűz a csíkszentimrei Büdösfürdőn – tájékoztatott kedden este a Hargita megyei tűzoltóság. A lángok mintegy 200 négyzetméteres területen terjedtek szét, a helyszínre a csíkszeredai tűzoltóság két egységét, valamint a helyi önkéntes tűzoltókat is riasztották.

A csíkszeredai tűzoltóság két tűzoltóautóval avatkozott be, munkájukat a csíkszentimrei és csíkszentkirályi önkéntes tűzoltók segítették.

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A tüzet időközben lokalizálták, a tűzoltók a lángok teljes eloltásán dolgoznak, a beavatkozás folyamatban volt este nyolc óra körül is. A tűzesetnek – eddigi információink szerint – nincsenek sérültjei.