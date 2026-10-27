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Nem térhet vissza iskolájába a tanárnőjére és diáktársaira késsel támadó fiú

• Fotó: Beszterce-Naszód megyei katasztrófavédelem (ISU)

Fotó: Beszterce-Naszód megyei katasztrófavédelem (ISU)

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Kedden kiutalták a kolozsvári gyermekpszichiátriáról azt a 13 éves fiút, aki október 19-én késsel támadt egy tanárnőre és két tanulóra egy besztercei iskolában. A fiút ezután a Beszterce-Naszód megyei rendőrségre vitték kihallgatásra.

Székelyhon

2026. október 27., 20:162026. október 27., 20:16

2026. október 27., 20:172026. október 27., 20:17

Vasile Șteopoaie főtanfelügyelő az Agerpresnek elmondta, hogy a Ștefan cel Mare Általános Iskola tantestülete és vezetőtanácsa a fiú kizárásáról döntött.

A 13 éves diák a következő tanévtől egy másik iskolában folytathatja tanulmányait.

A besztercei bíróság időközben nyolc, egyenként 12 hónapra szóló távoltartási végzést adott ki a fiúval szemben. Hetet hat diák és a támadásban megsebesült 28 éves tanárnő, a nyolcadikat pedig egy másik diák kérte.

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A bíróság előírta, hogy

a fiú legalább 50 méteres távolságot tartson az érintettektől, a lakóhelyüktől és a Ștefan cel Mare Általános Iskolától.

Emellett folyamatosan elektronikus nyomkövetőt kell viselnie.

A fiúnak azt is megtiltották, hogy közvetlenül vagy közvetve bármilyen módon kapcsolatba lépjen az érintettekkel – számolt be az Agerpres.

Belföld Rendőrség Oktatás Tanügy
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