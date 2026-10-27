Nem térhet vissza iskolájába a tanárnőjére és diáktársaira késsel támadó fiú

Kedden kiutalták a kolozsvári gyermekpszichiátriáról azt a 13 éves fiút, aki október 19-én késsel támadt egy tanárnőre és két tanulóra egy besztercei iskolában. A fiút ezután a Beszterce-Naszód megyei rendőrségre vitték kihallgatásra.

Székelyhon 2026. október 27., 20:162026. október 27., 20:16 2026. október 27., 20:172026. október 27., 20:17

Vasile Șteopoaie főtanfelügyelő az Agerpresnek elmondta, hogy a Ștefan cel Mare Általános Iskola tantestülete és vezetőtanácsa a fiú kizárásáról döntött.

A 13 éves diák a következő tanévtől egy másik iskolában folytathatja tanulmányait.

A besztercei bíróság időközben nyolc, egyenként 12 hónapra szóló távoltartási végzést adott ki a fiúval szemben. Hetet hat diák és a támadásban megsebesült 28 éves tanárnő, a nyolcadikat pedig egy másik diák kérte. Hirdetés A bíróság előírta, hogy

a fiú legalább 50 méteres távolságot tartson az érintettektől, a lakóhelyüktől és a Ștefan cel Mare Általános Iskolától.