Nem térhet vissza iskolájába a tanárnőjére és diáktársaira késsel támadó fiú

Fotó: Beszterce-Naszód megyei katasztrófavédelem (ISU)
Kedden kiutalták a kolozsvári gyermekpszichiátriáról azt a 13 éves fiút, aki október 19-én késsel támadt egy tanárnőre és két tanulóra egy besztercei iskolában. A fiút ezután a Beszterce-Naszód megyei rendőrségre vitték kihallgatásra.
2026. október 27., 20:162026. október 27., 20:16
2026. október 27., 20:172026. október 27., 20:17
Vasile Șteopoaie főtanfelügyelő az Agerpresnek elmondta, hogy a Ștefan cel Mare Általános Iskola tantestülete és vezetőtanácsa a fiú kizárásáról döntött.
A besztercei bíróság időközben nyolc, egyenként 12 hónapra szóló távoltartási végzést adott ki a fiúval szemben. Hetet hat diák és a támadásban megsebesült 28 éves tanárnő, a nyolcadikat pedig egy másik diák kérte.
A bíróság előírta, hogy
Emellett folyamatosan elektronikus nyomkövetőt kell viselnie.
A fiúnak azt is megtiltották, hogy közvetlenül vagy közvetve bármilyen módon kapcsolatba lépjen az érintettekkel – számolt be az Agerpres.
Kedden este hat órától lezárták a forgalom elől a Transzfogarasi út (7C jelzésű országút) egy részét a havazás, a köd és az alacsony hőmérséklet miatt – közölte Facebook-oldalán az Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Vállalat (CNAIR).
Magyarországról érkező, illegális sertésszállítmányokat tartóztattak fel a hatóságok Nagylakon. Megelőző intézkedésként az állatokat leölik, majd elégetik – írja az MTI az Agerpres hírügynökség jelentésére hivatkozva.
Dan Neculăescu külügyminiszter kedden bekérette a külügyminisztériumba Vlagyimir Lipajev bukaresti orosz nagykövetet a brassói Carfil fegyvergyárnál szeptember 14-én történt, Oroszországból irányított szabotázsakció ügyében.
Mit tegyünk a lehullott levelekkel, a levágott fűvel és az ágakkal? Röviden összefoglaljuk a zöldhulladék helyes gyűjtésének szabályait.
Jogerősen szabadságvesztésre ítélt kedden a bukaresti ítélőtábla nyolc rendőrt, amiért a koronavírus-járvány idején jogellenesen fogva tartottak és bántalmaztak két fiatalembert.
Az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség rendszerének júliusi meghekkelése után országszerte szünetelt a telekkönyvi kivonatok kibocsátása és a birtoklevelek kiadása. A szolgáltatás azóta is csak részben állt helyre.
Az Országos Gyógyszer- és Orvostechnikai Hatóság (ANMDMR) adatai szerint mintegy 370 ezer adag influenza elleni vakcina áll jelenleg rendelkezésre a romániai raktárakban, ezekből a gyógyszertárak rendelhetnek – közölte az egészségügyi minisztérium.
Egy két felnőttből és két gyermekből álló családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez Romániában – derül ki a Friedrich Ebert Alapítvány romániai képviselete és a Syndex Románia kedden közzétett elemzéséből.
Az államnak vissza kell fognia saját kiadásait és a pazarlást, hogy több pénz jusson a hozzáadott értéket és munkahelyeket teremtő beruházásokra – közölte kedden Facebook-oldalán Alexandru Nazare.
Hazaengedték hétfőn a kórházból azt a 28 éves matematikatanárnőt, akit egy 13 éves diák múlt hétfőn késsel megsebesített egy besztercei iskolában – közölte kedden a Beszterce-Naszód megyei sürgősségi kórház szóvivője.
szóljon hozzá!