Bekérették a bukaresti orosz nagykövetet a brassói szabotázsakció miatt

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Dan Neculăescu külügyminiszter kedden bekérette a külügyminisztériumba Vlagyimir Lipajev bukaresti orosz nagykövetet a brassói Carfil fegyvergyárnál szeptember 14-én történt, Oroszországból irányított szabotázsakció ügyében.
A külügyminisztérium közleménye szerint – melyet az Agerpres szemléz – a román fél határozottan tiltakozott a történtek miatt, és közölte, hogy a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok igazolják az orosz fél felelősségét.
A külügyminisztérium szerint a szabotázsakció része annak a hibrid háborúnak, amelyet Oroszország folytat több európai állam ellen.
Románia elítélte az orosz erők kereskedelmi hajók elleni rendszeres fekete-tengeri támadásait is. A külügyminisztérium szerint ezek
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) és az Román Hírszerző Szolgálat (SRI) hétfői bejelentése szerint három külföldi – két fehérorosz és egy ukrán – állampolgár ellen gyűjtöttek bizonyítékokat, akik egy Oroszországból irányított szabotázshálózat tagjai, és érintettek voltak a brassói tűzesetben.
A gyanúsítottak egy Oroszországból irányított szabotázshálózat tagjai lehetnek, és érintettek a brassói Carfil ipari telephelyén, a Romarm egyik leányvállalatánál történt robbanásban – írja közleményében a SRI és a DIICOT.
Magyarországról érkező, illegális sertésszállítmányokat tartóztattak fel a hatóságok Nagylakon. Megelőző intézkedésként az állatokat leölik, majd elégetik – írja az MTI az Agerpres hírügynökség jelentésére hivatkozva.
Mit tegyünk a lehullott levelekkel, a levágott fűvel és az ágakkal? Röviden összefoglaljuk a zöldhulladék helyes gyűjtésének szabályait.
Jogerősen szabadságvesztésre ítélt kedden a bukaresti ítélőtábla nyolc rendőrt, amiért a koronavírus-járvány idején jogellenesen fogva tartottak és bántalmaztak két fiatalembert.
Az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség rendszerének júliusi meghekkelése után országszerte szünetelt a telekkönyvi kivonatok kibocsátása és a birtoklevelek kiadása. A szolgáltatás azóta is csak részben állt helyre.
Az Országos Gyógyszer- és Orvostechnikai Hatóság (ANMDMR) adatai szerint mintegy 370 ezer adag influenza elleni vakcina áll jelenleg rendelkezésre a romániai raktárakban, ezekből a gyógyszertárak rendelhetnek – közölte az egészségügyi minisztérium.
Egy két felnőttből és két gyermekből álló családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez Romániában – derül ki a Friedrich Ebert Alapítvány romániai képviselete és a Syndex Románia kedden közzétett elemzéséből.
Az államnak vissza kell fognia saját kiadásait és a pazarlást, hogy több pénz jusson a hozzáadott értéket és munkahelyeket teremtő beruházásokra – közölte kedden Facebook-oldalán Alexandru Nazare.
Hazaengedték hétfőn a kórházból azt a 28 éves matematikatanárnőt, akit egy 13 éves diák múlt hétfőn késsel megsebesített egy besztercei iskolában – közölte kedden a Beszterce-Naszód megyei sürgősségi kórház szóvivője.
Határozottan elítélte kedden Nicușor Dan államfő Oroszország bármilyen részvételét a Románia területén elkövetett szabotázsakciókban, hangsúlyozva, hogy az ilyen cselekmények elfogadhatatlanok, és sértik az ország szuverenitását és biztonságát.
Öt év és hat hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte első fokon a pașcani-i bíróság azt a nőt, aki 2022-ben jogosítvány nélkül vezetve halálra gázolta a négyéves Anastasiát a Iași megyei Scobinți községben.
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