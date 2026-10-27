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Bekérették a bukaresti orosz nagykövetet a brassói szabotázsakció miatt

• Fotó: Pexels

Fotó: Pexels

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Dan Neculăescu külügyminiszter kedden bekérette a külügyminisztériumba Vlagyimir Lipajev bukaresti orosz nagykövetet a brassói Carfil fegyvergyárnál szeptember 14-én történt, Oroszországból irányított szabotázsakció ügyében.

Székelyhon

2026. október 27., 17:542026. október 27., 17:54

A külügyminisztérium közleménye szerint – melyet az Agerpres szemléz – a román fél határozottan tiltakozott a történtek miatt, és közölte, hogy a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok igazolják az orosz fél felelősségét.

A román fél elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, amelynek Bukarest szerint súlyos nemzetbiztonsági következményei vannak.

A külügyminisztérium szerint a szabotázsakció része annak a hibrid háborúnak, amelyet Oroszország folytat több európai állam ellen.

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Románia elítélte az orosz erők kereskedelmi hajók elleni rendszeres fekete-tengeri támadásait is. A külügyminisztérium szerint ezek

sértik a nemzetközi jogot, veszélyeztetik a hajózás biztonságát és szabadságát, és tovább rontják a térség biztonsági helyzetét.

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) és az Román Hírszerző Szolgálat (SRI) hétfői bejelentése szerint három külföldi – két fehérorosz és egy ukrán – állampolgár ellen gyűjtöttek bizonyítékokat, akik egy Oroszországból irányított szabotázshálózat tagjai, és érintettek voltak a brassói tűzesetben.

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A gyanúsítottak egy Oroszországból irányított szabotázshálózat tagjai lehetnek, és érintettek a brassói Carfil ipari telephelyén, a Romarm egyik leányvállalatánál történt robbanásban – írja közleményében a SRI és a DIICOT.

Belföld
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