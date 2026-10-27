Bekérették a bukaresti orosz nagykövetet a brassói szabotázsakció miatt

Dan Neculăescu külügyminiszter kedden bekérette a külügyminisztériumba Vlagyimir Lipajev bukaresti orosz nagykövetet a brassói Carfil fegyvergyárnál szeptember 14-én történt, Oroszországból irányított szabotázsakció ügyében.

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A külügyminisztérium közleménye szerint – melyet az Agerpres szemléz – a román fél határozottan tiltakozott a történtek miatt, és közölte, hogy a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok igazolják az orosz fél felelősségét.

A román fél elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, amelynek Bukarest szerint súlyos nemzetbiztonsági következményei vannak.

A külügyminisztérium szerint a szabotázsakció része annak a hibrid háborúnak, amelyet Oroszország folytat több európai állam ellen.

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Románia elítélte az orosz erők kereskedelmi hajók elleni rendszeres fekete-tengeri támadásait is. A külügyminisztérium szerint ezek