Jogosítvány nélkül vezetett és halálra gázolt egy négyéves kislányt – ítélet született az ügyben

Öt év és hat hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte első fokon a pașcani-i bíróság azt a nőt, aki 2022-ben jogosítvány nélkül vezetve halálra gázolta a négyéves Anastasiát a Iași megyei Scobinți községben.

Székelyhon 2026. október 27., 12:142026. október 27., 12:14

Mariana Coșofreț gondatlanságból elkövetett emberölésért négy év és hat hónap börtönbüntetést kapott, amelyet összevontak a jogosítvány nélküli járművezetésért kiszabott hároméves felfüggesztett szabadságvesztéssel. Így

a végrehajtandó büntetés öt év és hat hónap lett.

Hirdetés A bíróság emellett több mint 1,5 millió lej kártérítést ítélt meg az áldozat családjának, amelyet a Romániai Gépjármű-biztosítók Irodájának (BAAR) kell kifizetnie. Az ítélet nem jogerős. A baleset 2022. június 1-jén történt a Iași megyei Scobinți községhez tartozó Sticlăria településen.

A jogosítvány nélkül vezető nő elütötte a négyéves Anastasiát, aki belehalt sérüléseibe.

Az ügyészség eredetileg csak jogosítvány nélküli járművezetés miatt emelt vádat, a gondatlanságból elkövetett emberölés ügyében megszüntette a nyomozást. A család ügyvédje, Adrian Cuculis azonban megtámadta a döntést, és a bíróság elrendelte a vizsgálat folytatását. Ennek nyomán

a nőt végül gondatlanságból elkövetett emberölés miatt is bíróság elé állították.