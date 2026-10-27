Jogosítvány nélkül vezetett és halálra gázolt egy négyéves kislányt – ítélet született az ügyben

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay.com
Öt év és hat hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte első fokon a pașcani-i bíróság azt a nőt, aki 2022-ben jogosítvány nélkül vezetve halálra gázolta a négyéves Anastasiát a Iași megyei Scobinți községben.
Mariana Coșofreț gondatlanságból elkövetett emberölésért négy év és hat hónap börtönbüntetést kapott, amelyet összevontak a jogosítvány nélküli járművezetésért kiszabott hároméves felfüggesztett szabadságvesztéssel. Így
A bíróság emellett több mint 1,5 millió lej kártérítést ítélt meg az áldozat családjának, amelyet a Romániai Gépjármű-biztosítók Irodájának (BAAR) kell kifizetnie. Az ítélet nem jogerős.
A baleset 2022. június 1-jén történt a Iași megyei Scobinți községhez tartozó Sticlăria településen.
Az ügyészség eredetileg csak jogosítvány nélküli járművezetés miatt emelt vádat, a gondatlanságból elkövetett emberölés ügyében megszüntette a nyomozást. A család ügyvédje, Adrian Cuculis azonban megtámadta a döntést, és a bíróság elrendelte a vizsgálat folytatását. Ennek nyomán
A tragédia nyomán fogadta el a parlament az áldozatról elnevezett Anastasia-törvényt, amely kizárja a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztését, ha a halálos közúti balesetet jogosítvány nélkül, illetve alkohol vagy kábítószer hatása alatt vezető személy okozta.
Jelentős mennyiségű csapadékra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Bukarestre és hét dobrudzsai, illetve munténiai megyére.
A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület keddi rendkívüli ülésén fogadta el a tíz elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozásához szükséges határozatokat.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden bejelentette, hogy rövidesen átalakítja a szakképesítések, képzési időszakok és kiegészítő tanulmányi okiratok elismeréséért, illetve honosításáért felelős bizottságok összetételét.
A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt kedden 5 óra 42 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Előzetes letartóztatásba helyeztek két férfit a Ștefănești-en vasárnap este történt incidens után, amelyben egy tűzoltó oltás közben megsérült – közölte az Argeș megyei rendőrség.
A következő napokban elfogadhatja a kormány az idei első költségvetés-kiigazítást.
Elfogadta a szenátus azt a jogszabályjavaslatot, amely szerint a 35 éven aluliaknak mindössze 5 százalékos önrészt kellene fizetniük, ha az Új otthon program keretében 70 ezer és 140 ezer euró közötti finanszírozással vásárolnak lakást.
Jelentkezett a Román Lottótársaság központi székhelyén hétfőn az a nyertes, aki az október 22-i Loto 6/49 sorsoláson elvitte az első kategóriás, 17 760 754,40 lejes (több mint 3,32 millió eurós) főnyereményt.
A gyanúsítottak egy Oroszországból irányított szabotázshálózat tagjai lehetnek, és érintettek a brassói Carfil ipari telephelyén, a Romarm egyik leányvállalatánál történt robbanásban – írja közleményében a SRI és a DIICOT.
1 hozzászólás