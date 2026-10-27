Székelyudvarhelyre érkezik a TIFF Unlimited

Első alkalommal érkezik Székelyudvarhelyre a kolozsvári Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál utazó rendezvénye, a TIFF Unlimited filmkaraván. Október 30-án és 31-én, pénteken és szombaton négy játékfilmet vetítenek a Siculus Ifjúsági Házban.

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A kétnapos minifesztivál pénteken, október 30-án 18 órától kezdődik a Kimondatlan dolgok (The Things Left Unspoken, r. Gabriele Muccino) című 2026-os olasz dráma vetítésével. A történet két párról szól, akik éppen Marokkóban nyaralnak, amikor egy fiatal nő felbukkanása nyomán titkok kerülnek felszínre, ami komoly feszültségekhez vezet.

Pénteken 20:30-tól a kolozsvári TIFF idei közönségdíjas alkotása, az Itt érzem magam otthon (r. Holtai Gábor) című film látható. A