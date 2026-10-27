Székelyudvarhelyre érkezik a TIFF Unlimited

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Fotó: Székelyhon
Első alkalommal érkezik Székelyudvarhelyre a kolozsvári Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál utazó rendezvénye, a TIFF Unlimited filmkaraván. Október 30-án és 31-én, pénteken és szombaton négy játékfilmet vetítenek a Siculus Ifjúsági Házban.
2026. október 27., 12:102026. október 27., 12:10
2026. október 27., 12:292026. október 27., 12:29
A kétnapos minifesztivál pénteken, október 30-án 18 órától kezdődik a Kimondatlan dolgok (The Things Left Unspoken, r. Gabriele Muccino) című 2026-os olasz dráma vetítésével. A történet két párról szól, akik éppen Marokkóban nyaralnak, amikor egy fiatal nő felbukkanása nyomán titkok kerülnek felszínre, ami komoly feszültségekhez vezet.
Pénteken 20:30-tól a kolozsvári TIFF idei közönségdíjas alkotása, az Itt érzem magam otthon (r. Holtai Gábor) című film látható. A
thrillerben egy elrabolt nőt arra kényszerítenek, hogy családtagként viselkedjen saját fogvatartóival.
Szombaton, október 31-én 17 órától mutatják be a Három nap szeptemberben (r. Tudor Giurgiu) című filmet az alkotók jelenlétében. Az alkotás főszereplője Bianca, aki kaotikus és felszabadító tengerparti utazásra indul, miután az esküvője (ex)párja szeretőjének felbukkanása miatt félbeszakad. A film premierje a Rotterdami Nemzetközi Filmfesztiválon volt, és
A TIFF Unlimited programja szombaton 19 órától a Tyúk (r. Pálfi György) című filmmel zárul. A történet főszereplője egy tyúk, amely megszökik társai közül, és egy görögországi étterem udvarán igyekszik boldogulni és túlélni, miközben elképesztő kalandokba keveredik.
Mindenszentek alkalmából módosítitt menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Székelyudvarhelyen. November 1-jén, vasárnap dél és este kilenc óra között két járattal is el lehet jutni a temetőkhöz.
Székelyudvarhely több pontján is munkálatok zajlanak, ezért érdemes figyelmesen vezetni a város központi zónájában.
Újabb útlezárásra kell számítani keddtől a városi kórháznál lévő kőrforgalomnál – közölte Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
A városvezetés benyújtotta a szükséges dokumentumokat, így most már az új kormányon múlik, hogy utalnak-e pénzt a programra, amelynek részeként a veszélyesnek ítélt székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola is megújulhatna.
A 17. századi székely nemesi családok történetébe nyerhetnek betekintést az érdeklődők csütörtökön Székelyudvarhelyen. Az előadást Dr. Balogh Judit, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzora tartja.
Többször is medvék jelenlétéről érkezett bejelentés Udvarhelyszéken az elmúlt napokban. Székelyudvarhelyen és Oroszhegyben is RO-Alert figyelmeztetést küldtek a lakosságnak, miközben a múlt héten egy juhokra támadó medvét lőttek ki a városban.
Vízszünetre és nyomásingadozásra kell számítani hétfőn és kedden Székelyudvarhely több utcájában. A szolgáltatáskimaradást a Bethlen Gábor utcai új ivóvízhálózaton végzett csatlakozási munkálatok okozzák.
Forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani a következő napokban Székelyudvarhely központjában az 1956-os forradalom évfordulójára szervezett megemlékezések, valamint a hétvégi Bárány- és Pálinka Fesztivál miatt.
Két ittas járművezetőt is kiszűrtek a forgalomból a rendőrök Hargita megyében: egy 36 éves nőt Homoródszentmártonban, egy 24 éves férfit pedig Székelyvarságon állítottak meg. Mindkét sofőrnél 0,70 mg/l körüli alkoholszintet mutattak ki.
Cáfolta Újszékely polgármestere az interneten terjedő híresztelést, miszerint a község nem csatlakozott a Hargita megyei új hulladékgazdálkodási rendszerhez. A félreértést szerinte az okozhatta, hogy egy Maros megyei szolgáltatóval állnak szerződésben.
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