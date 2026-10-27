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Székelyudvarhelyre érkezik a TIFF Unlimited

Képünk illusztráció • Fotó: Székelyhon

Képünk illusztráció

Fotó: Székelyhon

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Első alkalommal érkezik Székelyudvarhelyre a kolozsvári Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál utazó rendezvénye, a TIFF Unlimited filmkaraván. Október 30-án és 31-én, pénteken és szombaton négy játékfilmet vetítenek a Siculus Ifjúsági Házban.

Székelyhon

2026. október 27., 12:102026. október 27., 12:10

2026. október 27., 12:292026. október 27., 12:29

A kétnapos minifesztivál pénteken, október 30-án 18 órától kezdődik a Kimondatlan dolgok (The Things Left Unspoken, r. Gabriele Muccino) című 2026-os olasz dráma vetítésével. A történet két párról szól, akik éppen Marokkóban nyaralnak, amikor egy fiatal nő felbukkanása nyomán titkok kerülnek felszínre, ami komoly feszültségekhez vezet.

Pénteken 20:30-tól a kolozsvári TIFF idei közönségdíjas alkotása, az Itt érzem magam otthon (r. Holtai Gábor) című film látható. A

Magyarországon nagy sikerrel vetített, és számos nemzetközi díjat elnyert

thrillerben egy elrabolt nőt arra kényszerítenek, hogy családtagként viselkedjen saját fogvatartóival.

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Szombaton, október 31-én 17 órától mutatják be a Három nap szeptemberben (r. Tudor Giurgiu) című filmet az alkotók jelenlétében. Az alkotás főszereplője Bianca, aki kaotikus és felszabadító tengerparti utazásra indul, miután az esküvője (ex)párja szeretőjének felbukkanása miatt félbeszakad. A film premierje a Rotterdami Nemzetközi Filmfesztiválon volt, és

ez az alkotás nyitotta az idei TIFF-et.

A TIFF Unlimited programja szombaton 19 órától a Tyúk (r. Pálfi György) című filmmel zárul. A történet főszereplője egy tyúk, amely megszökik társai közül, és egy görögországi étterem udvarán igyekszik boldogulni és túlélni, miközben elképesztő kalandokba keveredik.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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