Újabb útlezárás lesz keddtől Székelyudvarhelyen

Fotó: Olti Angyalka
Újabb útlezárásra kell számítani keddtől a városi kórháznál lévő kőrforgalomnál – közölte Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
A városháza tájékoztatása szerint a Kornis Ferenc utcából nem lehet a körforgalom irányába haladni, valamint a körforgalomból nem lehet kihajtani a Tábor utca felé, mert a Harvíz Rt. az új ivóvízvezetéket csatlakoztatja a városi hálózathoz.
A városvezetés benyújtotta a szükséges dokumentumokat, így most már az új kormányon múlik, hogy utalnak-e pénzt a programra, amelynek részeként a veszélyesnek ítélt székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola is megújulhatna.
A 17. századi székely nemesi családok történetébe nyerhetnek betekintést az érdeklődők csütörtökön Székelyudvarhelyen. Az előadást Dr. Balogh Judit, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzora tartja.
Többször is medvék jelenlétéről érkezett bejelentés Udvarhelyszéken az elmúlt napokban. Székelyudvarhelyen és Oroszhegyben is RO-Alert figyelmeztetést küldtek a lakosságnak, miközben a múlt héten egy juhokra támadó medvét lőttek ki a városban.
Vízszünetre és nyomásingadozásra kell számítani hétfőn és kedden Székelyudvarhely több utcájában. A szolgáltatáskimaradást a Bethlen Gábor utcai új ivóvízhálózaton végzett csatlakozási munkálatok okozzák.
Forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani a következő napokban Székelyudvarhely központjában az 1956-os forradalom évfordulójára szervezett megemlékezések, valamint a hétvégi Bárány- és Pálinka Fesztivál miatt.
Két ittas járművezetőt is kiszűrtek a forgalomból a rendőrök Hargita megyében: egy 36 éves nőt Homoródszentmártonban, egy 24 éves férfit pedig Székelyvarságon állítottak meg. Mindkét sofőrnél 0,70 mg/l körüli alkoholszintet mutattak ki.
Cáfolta Újszékely polgármestere az interneten terjedő híresztelést, miszerint a község nem csatlakozott a Hargita megyei új hulladékgazdálkodási rendszerhez. A félreértést szerinte az okozhatta, hogy egy Maros megyei szolgáltatóval állnak szerződésben.
Idén három környezetvédelmi kihágás ügyében is bűnvádi feljelentést tett a Hargita Megyei Környezetőrség. Az engedély hiánya a leggyakoribb szabálysértés a megyében. Tarlóégetés alig van, de annál nehezebb a végére járni a megmaradt ügyeknek.
Megújult burkolat, rendezett járdák és kialakított parkolósávok fogadják a közlekedőket a székelyudvarhelyi Vár utcában. Az utca szűkebb szakaszain ugyanakkor parkolásgátló oszlopokkal akadályozzák meg a szabálytalan megállást.
Másodjára, ezúttal fényes nappal támadt juhokra egy nagyjából hétéves medve kedden Székelyudvarhelyen – a vadászok kilőtték a veszélyesnek ítélt nagyvadat.
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