Újabb útlezárás lesz keddtől Székelyudvarhelyen

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A városháza tájékoztatása szerint a Kornis Ferenc utcából nem lehet a körforgalom irányába haladni, valamint a körforgalomból nem lehet kihajtani a Tábor utca felé, mert a Harvíz Rt. az új ivóvízvezetéket csatlakoztatja a városi hálózathoz.