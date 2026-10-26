Egymást érik a medveriasztások Udvarhelyszéken

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Fotó: Tuchiluș Alex
Többször is medvék jelenlétéről érkezett bejelentés Udvarhelyszéken az elmúlt napokban. Székelyudvarhelyen és Oroszhegyben is RO-Alert figyelmeztetést küldtek a lakosságnak, miközben a múlt héten egy juhokra támadó medvét lőttek ki a városban.
Oroszhegyben és Székelyudvarhelyen is észleltek medvéket szombatra virradóan, ezért a hatóságok RO-Alert üzenetben figyelmeztették a lakosságot. Vasárnap reggel ismét medve jelenlétét jelentették Székelyudvarhelyen, és újabb figyelmeztetést küldtek ki, majd még aznap este Csíkszentdomokoson is medvét láttak.
ezért ismét figyelmeztették a lakosságot.
Múlt héten már kilőttek egy medvét Székelyudvarhelyen: a nagyjából hétéves hím példány múlt hétfőn reggel az Ugron-kápolna környékén egy karámba jutott be, ahol elpusztított egy juhot.
Akkor még sikerült elkergetni, kedden kora délután azonban visszatért, és egy szomszédos gazdaságban is megközelítette az állatokat. A helyszínen összeült bizottság veszélyesnek ítélte, ezért a vadászok kilőtték.
Másodjára, ezúttal fényes nappal támadt juhokra egy nagyjából hétéves medve kedden Székelyudvarhelyen – a vadászok kilőtték a veszélyesnek ítélt nagyvadat.
Vízszünetre és nyomásingadozásra kell számítani hétfőn és kedden Székelyudvarhely több utcájában. A szolgáltatáskimaradást a Bethlen Gábor utcai új ivóvízhálózaton végzett csatlakozási munkálatok okozzák.
Forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani a következő napokban Székelyudvarhely központjában az 1956-os forradalom évfordulójára szervezett megemlékezések, valamint a hétvégi Bárány- és Pálinka Fesztivál miatt.
Két ittas járművezetőt is kiszűrtek a forgalomból a rendőrök Hargita megyében: egy 36 éves nőt Homoródszentmártonban, egy 24 éves férfit pedig Székelyvarságon állítottak meg. Mindkét sofőrnél 0,70 mg/l körüli alkoholszintet mutattak ki.
Cáfolta Újszékely polgármestere az interneten terjedő híresztelést, miszerint a község nem csatlakozott a Hargita megyei új hulladékgazdálkodási rendszerhez. A félreértést szerinte az okozhatta, hogy egy Maros megyei szolgáltatóval állnak szerződésben.
Idén három környezetvédelmi kihágás ügyében is bűnvádi feljelentést tett a Hargita Megyei Környezetőrség. Az engedély hiánya a leggyakoribb szabálysértés a megyében. Tarlóégetés alig van, de annál nehezebb a végére járni a megmaradt ügyeknek.
Megújult burkolat, rendezett járdák és kialakított parkolósávok fogadják a közlekedőket a székelyudvarhelyi Vár utcában. Az utca szűkebb szakaszain ugyanakkor parkolásgátló oszlopokkal akadályozzák meg a szabálytalan megállást.
Másodjára, ezúttal fényes nappal támadt juhokra egy nagyjából hétéves medve kedden Székelyudvarhelyen – a vadászok kilőtték a veszélyesnek ítélt nagyvadat.
Koncertekkel és számos előadással emlékeznek meg az 1956-os forradalomról Székelyudvarhelyen, az eseménysorozat már csütörtökön elkezdődik és szombatig tart. A polgármester „elcsendesedésre” hívja az embereket.
Időszakos nyomáscsökkenés vagy vízhiány léphet fel Ülke, Fancsal, Székelyszenttamás, Székelyszentkirály és Tibód településeken kedden 9 és 12 óra között – figyelmeztet a vízszolgáltató.
Elkezdődik az új hulladékgazdálkodási szerződések megkötése, valamint az új kukák kiosztása is Szentegyházán október 19–24. között. Az intézkedés egyelőre a családi házakban élő lakosokat érinti.
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