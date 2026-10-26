Egymást érik a medveriasztások Udvarhelyszéken

Többször is medvék jelenlétéről érkezett bejelentés Udvarhelyszéken az elmúlt napokban. Székelyudvarhelyen és Oroszhegyben is RO-Alert figyelmeztetést küldtek a lakosságnak, miközben a múlt héten egy juhokra támadó medvét lőttek ki a városban.

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Oroszhegyben és Székelyudvarhelyen is észleltek medvéket szombatra virradóan, ezért a hatóságok RO-Alert üzenetben figyelmeztették a lakosságot. Vasárnap reggel ismét medve jelenlétét jelentették Székelyudvarhelyen, és újabb figyelmeztetést küldtek ki, majd még aznap este Csíkszentdomokoson is medvét láttak.

ezért ismét figyelmeztették a lakosságot.

Múlt héten már kilőttek egy medvét Székelyudvarhelyen: a nagyjából hétéves hím példány múlt hétfőn reggel az Ugron-kápolna környékén egy karámba jutott be, ahol elpusztított egy juhot.

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Akkor még sikerült elkergetni, kedden kora délután azonban visszatért, és egy szomszédos gazdaságban is megközelítette az állatokat. A helyszínen összeült bizottság veszélyesnek ítélte, ezért a vadászok kilőtték.