Juhokra támadó, visszatérő medvét lőttek ki Székelyudvarhelyen

Másodjára, ezúttal fényes nappal támadt juhokra egy nagyjából hétéves medve kedden Székelyudvarhelyen – a vadászok kilőtték a veszélyesnek ítélt nagyvadat.

Fülöp-Székely Botond 2026. október 20., 14:162026. október 20., 14:16

Ro-Alert riasztás érkezett a székelyudvarhelyiek telefonjára kedden kora délután, miszerint medve jár az Orbán Balázs utcában. Mint kiderült, nem volt alaptalan a figyelmeztetés. Másodjára támadt Dávid Endre alpolgármester a Székelyhonnak elmondta, nem először tört be egy gazdaságba az Ugron-kápolna környékén kedden látott nagyvad, először ugyanis hétfőn reggel

a villanypásztor vezetékei alatt lyukat ásva jutott be a karámba, majd rátámadt az ottlévő jószágokra.

Egy juhot el is pusztított, akkor viszont sikerült elkergetni az egyedet. Hirdetés Kedden kora délután visszatért a környékre a nagyjából hétéves bak példány, és egy szomszédos gazdaságban közelítette meg a jószágokat. Ekkor viszont már

veszélyesnek ítélte az egyedet a törvény alapján összeállt bizottság, így kénytelenek voltak kilőni azt.