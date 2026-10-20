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Juhokra támadó, visszatérő medvét lőttek ki Székelyudvarhelyen

A vadászok kilőtték a veszélyesnek ítélt nagyvadat.

Hétéves medve támadt a jószágokra

Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

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Másodjára, ezúttal fényes nappal támadt juhokra egy nagyjából hétéves medve kedden Székelyudvarhelyen – a vadászok kilőtték a veszélyesnek ítélt nagyvadat.

Fülöp-Székely Botond

2026. október 20., 14:162026. október 20., 14:16

Ro-Alert riasztás érkezett a székelyudvarhelyiek telefonjára kedden kora délután, miszerint medve jár az Orbán Balázs utcában. Mint kiderült, nem volt alaptalan a figyelmeztetés.

Másodjára támadt

Dávid Endre alpolgármester a Székelyhonnak elmondta, nem először tört be egy gazdaságba az Ugron-kápolna környékén kedden látott nagyvad, először ugyanis hétfőn reggel

a villanypásztor vezetékei alatt lyukat ásva jutott be a karámba, majd rátámadt az ottlévő jószágokra.

Egy juhot el is pusztított, akkor viszont sikerült elkergetni az egyedet.

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Kedden kora délután visszatért a környékre a nagyjából hétéves bak példány, és egy szomszédos gazdaságban közelítette meg a jószágokat. Ekkor viszont már

veszélyesnek ítélte az egyedet a törvény alapján összeállt bizottság, így kénytelenek voltak kilőni azt.

Az alpolgármester emlékeztetett, nemrég az Iskola utcában is kénytelenek voltak hasonlóan eljárni egy szintén problémás, a házak közé rendszerint bejáró egyeddel, amely 2–3 éves lehetett. Az a medve egy udvarra tört be, ott találták meg, ahol rendszerint gyerekek szoktak játszani.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely medve
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