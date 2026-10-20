Juhokra támadó, visszatérő medvét lőttek ki Székelyudvarhelyen

Hétéves medve támadt a jószágokra
Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala
Másodjára, ezúttal fényes nappal támadt juhokra egy nagyjából hétéves medve kedden Székelyudvarhelyen – a vadászok kilőtték a veszélyesnek ítélt nagyvadat.
Ro-Alert riasztás érkezett a székelyudvarhelyiek telefonjára kedden kora délután, miszerint medve jár az Orbán Balázs utcában. Mint kiderült, nem volt alaptalan a figyelmeztetés.
Dávid Endre alpolgármester a Székelyhonnak elmondta, nem először tört be egy gazdaságba az Ugron-kápolna környékén kedden látott nagyvad, először ugyanis hétfőn reggel
Egy juhot el is pusztított, akkor viszont sikerült elkergetni az egyedet.
Kedden kora délután visszatért a környékre a nagyjából hétéves bak példány, és egy szomszédos gazdaságban közelítette meg a jószágokat. Ekkor viszont már
Az alpolgármester emlékeztetett, nemrég az Iskola utcában is kénytelenek voltak hasonlóan eljárni egy szintén problémás, a házak közé rendszerint bejáró egyeddel, amely 2–3 éves lehetett. Az a medve egy udvarra tört be, ott találták meg, ahol rendszerint gyerekek szoktak játszani.
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