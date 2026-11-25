2026. november 22., vasárnap

Turisztikai társulás alakult Udvarhelyszéken

Vállalkozók, önkormányzatok és egy iskola is csatlakozott ahhoz a turisztikai klaszterhez, amely a Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók Szövetségének (SZMVSZ) kezdeményezésére alakult meg. A cél az, hogy segíthessék egymást a szervezet tagjai.