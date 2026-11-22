Fotó: Pinti Attila
Ismét Ro-Alert riasztást kaptak a kőrispatakiak vasárnapra virradóan, ahol másodjára láttak medvét ezen a hétvégén – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Pénteken éjszaka után ismét megjelent egy medve vasárnapra virradóan Kőrispatakanon, az esetet pedig jelentették a hatóságoknak, ezért érkezett Ro-Alert riasztás a helyiek telefonjára.
Vállalkozók, önkormányzatok és egy iskola is csatlakozott ahhoz a turisztikai klaszterhez, amely a Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók Szövetségének (SZMVSZ) kezdeményezésére alakult meg. A cél az, hogy segíthessék egymást a szervezet tagjai.
Körülbelül száz szénabála gyulladt ki szombaton este Farcádon, a tűzoltók mostanra megfékezték a lángok terjedését – tájékoztatott a Hargita megyei katasztrófavédelem.
A Bethlen Gábor utcai vízvezetékcsere befejezését követően a városban korábban feltérképezett meghibásodások és vízszivárgások elhárítására összpontosít a Harvíz a következőkben, ezek ugyanis a nagyobb projekt miatt háttérbe szorultak az utóbbi időben.
Négy, az 1918. december 1. utcában lévő tömbház energetikai felújításának értékbecslését módosították pénteki ülésükön a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselők. Még egy hasonló pályázat folyamatban van, de újabbakat 2028-ig már nem adhatnak le.
A jelentős csapadék következtében annyira zavarossá vált a vezetékes víz négy udvarhelyszéki községben, hogy jelenleg nem alkalmas emberi fogyasztásra – figyelmeztet a Harvíz szolgáltató lakossági tájékoztatójában.
Kérdőív segítségével mérik fel a székelyudvarhelyiek és a környező települések lakóinak utazási szokásait, igényeit és elvárásait.
Veszélybe került a síszezon a Madarasi-Hargitán, mert továbbra sem született megállapodás a sípályák üzemeltetéséről. A felek másodszor tárgyaltak Székelyudvarhelyen, és ha egy héten belül nem jutnak egyezségre, bejelenthetik, hogy elmarad a szezon.
Három helyszínen zajlanak jelenleg nagyobb karbantartási munkálatok Székelyudvarhelyen, amelyeket még idén be szeretnének fejezni. Már készül a prioritási lista arról, hogy jövőre mely járdaszakaszokat szeretnék feljavítani.
Eddig csak korabeli dokumentumokból ismert épület pontos helyét sikerült meghatározni egy székelyudvarhelyi régészeti feltárásnak köszönhetően: a jezsuiták egykori iskolájának falai kerültek elő egy útjavítás során Székelyudvarhelyen.
Útburkolat-javítási munkálatok kezdődnek csütörtökön Székelyudvarhelyen, a Függetlenség sugárúton. A városháza jelzi, hogy a munkálatok idején forgalomkorlátozások várhatók az értintett útszakaszon.
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