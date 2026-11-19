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Fotó: Olti Angyalka
Kérdőív segítségével mérik fel a székelyudvarhelyiek és a környező települések lakóinak utazási szokásait, igényeit és elvárásait.
Az ADI TRANSCOM – Zona Odorhei – Udvarhelyszék közösségi közlekedési rendszerének előkészítése keretében lakossági kérdőívet indítottak, amelynek célja, hogy
A kezdeményezés révén Székelyudvarhely és a társuláshoz tartozó községek lakói is elmondhatják véleményüket arról, milyen közösségi közlekedési szolgáltatásra lenne szükségük,
A kezdeményezők hangsúlyozzák: fontos, hogy az új közlekedési rendszer kialakításakor ne csupán a szakmai és intézményi szempontokat vegyék figyelembe, hanem a lakosság mindennapi tapasztalatai és javaslatai is érvényesüljenek.
A kérdőív kitöltésével bárki hozzájárulhat ahhoz, hogy egy olyan közösségi közlekedési rendszer jöjjön létre, amely valóban a térség lakóinak igényeit szolgálja. A kérdőív online tölthető ki, ide kattintva.
A szervezők arra biztatják a lakosságot, hogy minél többen szánjanak időt a kitöltésre, hiszen minden vélemény hozzájárulhat egy jobban működő, a helyi közösségek igényeire épülő közösségi közlekedési rendszer kialakításához.
Veszélybe került a síszezon a Madarasi-Hargitán, mert továbbra sem született megállapodás a sípályák üzemeltetéséről. A felek másodszor tárgyaltak Székelyudvarhelyen, és ha egy héten belül nem jutnak egyezségre, bejelenthetik, hogy elmarad a szezon.
Eddig csak korabeli dokumentumokból ismert épület pontos helyét sikerült meghatározni egy székelyudvarhelyi régészeti feltárásnak köszönhetően: a jezsuiták egykori iskolájának falai kerültek elő egy útjavítás során Székelyudvarhelyen.
Útburkolat-javítási munkálatok kezdődnek csütörtökön Székelyudvarhelyen, a Függetlenség sugárúton. A városháza jelzi, hogy a munkálatok idején forgalomkorlátozások várhatók az értintett útszakaszon.
Az elbocsátott hatvan parajdi bányász kap ugyan végkielégítést, de a jelenlegi gazdasági helyzetben nehezen találhatnak új munkát. Egy részük a közeli kőbányában, az autópálya-építésen, a környező városokban vagy külföldön kereshet lehetőséget.
Szabadtéri kiállítással tisztelegnek Márton Áron püspök emléke előtt Székelyudvarhelyen. A tárlatot kedden délután nyitják meg a Márton Áron téren, az ünnepség részeként pedig egy zenés-verses előadással is felidézik a püspök életútját.
Haladnak az útfelújítással a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában, miután a föld alatt szinte minden vezetéket ki kellett cserélni. A cél az, hogy december közepén, az ünnepek előtt már újra lehessen közlekedni az érintett szakaszon.
Közeledtek az álláspontok az új hulladékgazdálkodási rendszer ügyében Székelyudvarhelyen: a korábban tiltakozó tizenöt lakószövetség petíciója után módosultak a szerződéskötés feltételei, így jövő héten aláírhatják az új megállapodást.
Nem tudni, hogy mely állami szervhez tartoznak a parajdi Sószorosban lévő területek, így nem kezdődhetett el a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kiépítése. Közben lehetséges helyszínt azonosítottak egy új sóbánya létesítéséhez.
Az Erdélyi Helikon megalakulásának századik évfordulója alkalmából nyílik kiállítás pénteken a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban.
A munkálatok előrehaladtával módosult a forgalmi rend Székelyudvarhelyen, a Kőkereszt téren: november 12-től ismét lehet balra kanyarodni a Városháza tér irányába – tájékoztatta az autósokat a városvezetés.
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