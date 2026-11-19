Kérdőív segítségével mérik fel a székelyudvarhelyiek és a környező települések lakóinak utazási szokásait, igényeit és elvárásait.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A kezdeményezés révén Székelyudvarhely és a társuláshoz tartozó községek lakói is elmondhatják véleményüket arról, milyen közösségi közlekedési szolgáltatásra lenne szükségük,

milyen útvonalakon és milyen gyakorisággal utaznak, illetve milyen elvárásaik vannak a jövőbeni közlekedési rendszerrel kapcsolatban.

A kezdeményezők hangsúlyozzák: fontos, hogy az új közlekedési rendszer kialakításakor ne csupán a szakmai és intézményi szempontokat vegyék figyelembe, hanem a lakosság mindennapi tapasztalatai és javaslatai is érvényesüljenek.

Hirdetés

A kérdőív kitöltésével bárki hozzájárulhat ahhoz, hogy egy olyan közösségi közlekedési rendszer jöjjön létre, amely valóban a térség lakóinak igényeit szolgálja. A kérdőív online tölthető ki, ide kattintva.

A szervezők arra biztatják a lakosságot, hogy minél többen szánjanak időt a kitöltésre, hiszen minden vélemény hozzájárulhat egy jobban működő, a helyi közösségek igényeire épülő közösségi közlekedési rendszer kialakításához.