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Fotó: László Ildikó
Útburkolat-javítási munkálatok kezdődnek csütörtökön Székelyudvarhelyen, a Függetlenség sugárúton. A városháza jelzi, hogy a munkálatok idején forgalomkorlátozások várhatók az értintett útszakaszon.
Első lépésként csütörtökön felmarják a régi aszfaltréteget, majd
A munkálatok idején a Tábor-negyedi üzletsor előtti szakaszon félsávos útlezárásra kell számítani.
A városháza arra kéri az autóvezetőket, hogy lehetőség szerint kerüljék el az érintett szakaszt, és válasszanak alternatív útvonalat.
Az elbocsátott hatvan parajdi bányász kap ugyan végkielégítést, de a jelenlegi gazdasági helyzetben nehezen találhatnak új munkát. Egy részük a közeli kőbányában, az autópálya-építésen, a környező városokban vagy külföldön kereshet lehetőséget.
Szabadtéri kiállítással tisztelegnek Márton Áron püspök emléke előtt Székelyudvarhelyen. A tárlatot kedden délután nyitják meg a Márton Áron téren, az ünnepség részeként pedig egy zenés-verses előadással is felidézik a püspök életútját.
Haladnak az útfelújítással a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában, miután a föld alatt szinte minden vezetéket ki kellett cserélni. A cél az, hogy december közepén, az ünnepek előtt már újra lehessen közlekedni az érintett szakaszon.
Közeledtek az álláspontok az új hulladékgazdálkodási rendszer ügyében Székelyudvarhelyen: a korábban tiltakozó tizenöt lakószövetség petíciója után módosultak a szerződéskötés feltételei, így jövő héten aláírhatják az új megállapodást.
Nem tudni, hogy mely állami szervhez tartoznak a parajdi Sószorosban lévő területek, így nem kezdődhetett el a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kiépítése. Közben lehetséges helyszínt azonosítottak egy új sóbánya létesítéséhez.
Az Erdélyi Helikon megalakulásának századik évfordulója alkalmából nyílik kiállítás pénteken a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban.
A munkálatok előrehaladtával módosult a forgalmi rend Székelyudvarhelyen, a Kőkereszt téren: november 12-től ismét lehet balra kanyarodni a Városháza tér irányába – tájékoztatta az autósokat a városvezetés.
Egyezség ugyan még nincs, de végre egy asztalhoz ültek szerdán a Madarasi-Hargitán lévő sípályák üzemeltetése miatt egymásnak feszülő felek. Hargita Megye Tanácsának elnöke bízik benne, hogy pozitív hozadéka lesz a beszélgetésnek.
Bocsos anyamedve tévedt Székelyudvarhelyre kedd este. Míg az anyamedve egy kereskedelmi egység udvarán tartózkodott, bocsai a kerítésen kívül, kétségbeesetten próbálták követni anyjukat.
A Madarasi-Hargita-környéki szállásadók mellett a teljes székelyföldi turizmus megsínyli, ha megszűnik idén a sípályák üzemeltetése a hegyen – ebben egyetért minden környékbeli település vezetője.
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