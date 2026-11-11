Asztalhoz ültek a Madarasi-Hargita sípályáinak üzemeltetésében érdekelt felek

Egyezség ugyan még nincs, de végre egy asztalhoz ültek szerdán a Madarasi-Hargitán lévő sípályák üzemeltetése miatt egymásnak feszülő felek. Hargita Megye Tanácsának elnöke bízik benne, hogy pozitív hozadéka lesz a beszélgetésnek.

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A székelyudvarhelyi városházán találkozott szerdán a Madarasi-Hargitán lévő sípályákat üzemeltető Bagolykő kft., a területeket bérbe adó kápolnásfalui közbirtokosság, valamint a szolgáltatást átvenni kívánó társulás képviselője, hogy tisztázzák a síszezont veszélyeztető helyzetet.

korábban írtuk Csatolunk síléceket idén a Madarasi-Hargitán? Hamarosan kezdődhetne a síszezon a Madarasi-Hargitán, de egyáltalán nem biztos, hogy ez meg is történik a sípályák üzemeltetésével kapcsolatban kialakult vita miatt. Az érintettek csak abban értenek egyet, hogy a közösséget érheti a legnagyobb kár.

Az eseményen ugyanakkor szállásadók, valamint Székelyudvarhely, Zetelaka, Kápolnásfalu és Szentegyháza polgármestere is részt vett, akárcsak Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke, akitől a történtekről érdeklődtünk.

Vagy mindenki veszít, vagy mindenki nyer

A találkozón jól látszott, hogy az elmúlt tíz év mulasztásai és sérelmei gátolják az egyezséget, amely az idei és a következő évek síszezonjai biztosításának útjában áll – fejtette ki a Székelyhonnak Bíró, aki a korábbihoz képest visszafogottabban nyilatkozott.

korábban írtuk Bíró Barna Botond: mindkét fél hibás a Madarasi-Hargitán kialakult helyzetért Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnök szerint mindkét fél hibázott azzal, hogy engedte veszélybe kerülni az idei síszezont a Madarasi-Hargitán, ahol a sípályákat üzemeltető Bagolykő Kft. és a kápolnásfalvi közbirtokosság között vita alakult ki.

Mint mondta, „a közbirtokosságot és az üzemeltetőt meghallgatva