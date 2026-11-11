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Asztalhoz ültek a Madarasi-Hargita sípályáinak üzemeltetésében érdekelt felek

Mindkét félnek engednie kell, hogy működjenek idén a sífelvonók

Mindkét félnek engednie kell, hogy működjenek idén a sífelvonók

Fotó: Olti Angyalka

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Egyezség ugyan még nincs, de végre egy asztalhoz ültek szerdán a Madarasi-Hargitán lévő sípályák üzemeltetése miatt egymásnak feszülő felek. Hargita Megye Tanácsának elnöke bízik benne, hogy pozitív hozadéka lesz a beszélgetésnek.

Fülöp-Székely Botond

2026. november 11., 19:152026. november 11., 19:15

A székelyudvarhelyi városházán találkozott szerdán a Madarasi-Hargitán lévő sípályákat üzemeltető Bagolykő kft., a területeket bérbe adó kápolnásfalui közbirtokosság, valamint a szolgáltatást átvenni kívánó társulás képviselője, hogy tisztázzák a síszezont veszélyeztető helyzetet.

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Csatolunk síléceket idén a Madarasi-Hargitán?

Hamarosan kezdődhetne a síszezon a Madarasi-Hargitán, de egyáltalán nem biztos, hogy ez meg is történik a sípályák üzemeltetésével kapcsolatban kialakult vita miatt. Az érintettek csak abban értenek egyet, hogy a közösséget érheti a legnagyobb kár.

Az eseményen ugyanakkor szállásadók, valamint Székelyudvarhely, Zetelaka, Kápolnásfalu és Szentegyháza polgármestere is részt vett, akárcsak Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke, akitől a történtekről érdeklődtünk.

Vagy mindenki veszít, vagy mindenki nyer

A találkozón jól látszott, hogy az elmúlt tíz év mulasztásai és sérelmei gátolják az egyezséget, amely az idei és a következő évek síszezonjai biztosításának útjában áll – fejtette ki a Székelyhonnak Bíró, aki a korábbihoz képest visszafogottabban nyilatkozott.

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Bíró Barna Botond: mindkét fél hibás a Madarasi-Hargitán kialakult helyzetért
Bíró Barna Botond: mindkét fél hibás a Madarasi-Hargitán kialakult helyzetért

Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnök szerint mindkét fél hibázott azzal, hogy engedte veszélybe kerülni az idei síszezont a Madarasi-Hargitán, ahol a sípályákat üzemeltető Bagolykő Kft. és a kápolnásfalvi közbirtokosság között vita alakult ki.

Mint mondta, „a közbirtokosságot és az üzemeltetőt meghallgatva

Idézet
hajlamosak lennénk arra, hogy egyenként mindkét félnek igazat adjunk, de most kompromisszumra van szükség”.

Utóbbi pedig azt jelenti, hogy mindenkinek engednie kell. Hangsúlyozta, senki sem vitatja, hogy a közbirtokosságnak joga van rendelkezni a tulajdonában lévő területek felett, természetesen új bérlőt is választhat, ha azt jogszerűen teszi. Tény azonban, hogy számos, évekig elhúzódó adminisztratív lépésre van szükség, mire új sípályát lehet indítani a helyszínen, ha a jelenlegi szolgáltató elbontja a berendezéseit.

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Az új sífelvonók megépítéséig áthidaló megoldást kell találni, méghozzá úgy, hogy az alatt mindenki nyerjen. Erre a leginkább a jelenlegi sípálya-üzemeltetővel megegyezve van törvényes lehetőség, hiszen ő tud megfelelő jogi feltételeket biztosítani. „Tehát

  • a közbirtokosság tulajdonjogát nem szabad vitatni,

  • de tudomásul kell venni és el kell fogadni azt, hogy a sípályák üzemeltetését az átmeneti időszakban csak a mostani szolgáltató tudja biztosítani.

Ennek megvalósításához pedig

együttműködésre kell törekedni a Madarasi-Hargitán, különben mindenki veszít,

beleértve a zetelaki, kápolnásfalui és szentegyházi embereket is, akik turistákat szállásolhatnának el” – szögezte le a megyei tanács elnöke.

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A Madarasi-Hargita-környéki szállásadók mellett a teljes székelyföldi turizmus megsínyli, ha megszűnik idén a sípályák üzemeltetése a hegyen – ebben egyetért minden környékbeli település vezetője.

Hozzátette, közösségi vezetőkként azért is voltak jelen a találkozón, hogy ezt elmondják, ugyanakkor lehetőséget biztosítsanak a felek közötti párbeszédre.

Van remény

Bíró Barna Botond kifejtette, a mostani találkozó egy lépés volt a jó irányba, de még hosszú az út a teljes megegyezésig, ami tudatos és felelősségteljes hozzáállást igényel a felek részéről.

„Nem lesz könnyű, de úgy érzem, van esély a megoldásra. Én bizakodó vagyok, remélem, hogy folytatódnak a tárgyalások” – fogalmazott. Hozzátette, csak együttműködéssel menthető meg az idei és a váltáshoz szükséges átmeneti időszak többi síszezonja.

Udvarhelyszék Turizmus
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