Asztalhoz ültek a Madarasi-Hargita sípályáinak üzemeltetésében érdekelt felek

Mindkét félnek engednie kell, hogy működjenek idén a sífelvonók
Fotó: Olti Angyalka
Egyezség ugyan még nincs, de végre egy asztalhoz ültek szerdán a Madarasi-Hargitán lévő sípályák üzemeltetése miatt egymásnak feszülő felek. Hargita Megye Tanácsának elnöke bízik benne, hogy pozitív hozadéka lesz a beszélgetésnek.
A székelyudvarhelyi városházán találkozott szerdán a Madarasi-Hargitán lévő sípályákat üzemeltető Bagolykő kft., a területeket bérbe adó kápolnásfalui közbirtokosság, valamint a szolgáltatást átvenni kívánó társulás képviselője, hogy tisztázzák a síszezont veszélyeztető helyzetet.
Hamarosan kezdődhetne a síszezon a Madarasi-Hargitán, de egyáltalán nem biztos, hogy ez meg is történik a sípályák üzemeltetésével kapcsolatban kialakult vita miatt. Az érintettek csak abban értenek egyet, hogy a közösséget érheti a legnagyobb kár.
Az eseményen ugyanakkor szállásadók, valamint Székelyudvarhely, Zetelaka, Kápolnásfalu és Szentegyháza polgármestere is részt vett, akárcsak Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke, akitől a történtekről érdeklődtünk.
A találkozón jól látszott, hogy az elmúlt tíz év mulasztásai és sérelmei gátolják az egyezséget, amely az idei és a következő évek síszezonjai biztosításának útjában áll – fejtette ki a Székelyhonnak Bíró, aki a korábbihoz képest visszafogottabban nyilatkozott.
Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnök szerint mindkét fél hibázott azzal, hogy engedte veszélybe kerülni az idei síszezont a Madarasi-Hargitán, ahol a sípályákat üzemeltető Bagolykő Kft. és a kápolnásfalvi közbirtokosság között vita alakult ki.
Mint mondta, „a közbirtokosságot és az üzemeltetőt meghallgatva
Utóbbi pedig azt jelenti, hogy mindenkinek engednie kell. Hangsúlyozta, senki sem vitatja, hogy a közbirtokosságnak joga van rendelkezni a tulajdonában lévő területek felett, természetesen új bérlőt is választhat, ha azt jogszerűen teszi. Tény azonban, hogy számos, évekig elhúzódó adminisztratív lépésre van szükség, mire új sípályát lehet indítani a helyszínen, ha a jelenlegi szolgáltató elbontja a berendezéseit.
Az új sífelvonók megépítéséig áthidaló megoldást kell találni, méghozzá úgy, hogy az alatt mindenki nyerjen. Erre a leginkább a jelenlegi sípálya-üzemeltetővel megegyezve van törvényes lehetőség, hiszen ő tud megfelelő jogi feltételeket biztosítani. „Tehát
a közbirtokosság tulajdonjogát nem szabad vitatni,
de tudomásul kell venni és el kell fogadni azt, hogy a sípályák üzemeltetését az átmeneti időszakban csak a mostani szolgáltató tudja biztosítani.
Ennek megvalósításához pedig
beleértve a zetelaki, kápolnásfalui és szentegyházi embereket is, akik turistákat szállásolhatnának el” – szögezte le a megyei tanács elnöke.
A Madarasi-Hargita-környéki szállásadók mellett a teljes székelyföldi turizmus megsínyli, ha megszűnik idén a sípályák üzemeltetése a hegyen – ebben egyetért minden környékbeli település vezetője.
Hozzátette, közösségi vezetőkként azért is voltak jelen a találkozón, hogy ezt elmondják, ugyanakkor lehetőséget biztosítsanak a felek közötti párbeszédre.
Bíró Barna Botond kifejtette, a mostani találkozó egy lépés volt a jó irányba, de még hosszú az út a teljes megegyezésig, ami tudatos és felelősségteljes hozzáállást igényel a felek részéről.
„Nem lesz könnyű, de úgy érzem, van esély a megoldásra. Én bizakodó vagyok, remélem, hogy folytatódnak a tárgyalások” – fogalmazott. Hozzátette, csak együttműködéssel menthető meg az idei és a váltáshoz szükséges átmeneti időszak többi síszezonja.
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