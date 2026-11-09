Három medvét már kilőttek, folytatják a vadászatot Udvarhely környékén

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Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala
Haladnak a megelőzési kvóta teljesítésével Székelyudvarhelyen: az elmúlt hetekben három medvét ejtettek el a város közelében. A fennmaradó két nagyvad kilövésével is a lakók biztonságát szeretnék növelni.
Az elmúlt hetekben három medvét sikerült kilőni Székelyudvarhely közelében a megelőzési kvóta részeként – közölte Dávid Endre alpolgármester. A nagyvadakat a
Az alpolgármester korábban arról tájékoztatott, hogy a megelőzési kvóta alapján összesen öt medve kilövését tervezik a város környékén.
Kétszer is visszatért csütörtökön egy szejkefürdői lakóházhoz egy medve, amely a verandára is felmászott. Hiába próbálták elűzni az állatot, az nem tágított, így végül a kilövése mellett döntöttek.
Ennek teljesítéséből tehát
hogy csökkentsék a lakosságra nehezedő veszélyt, és könnyítsék az itt élők mindennapjait.
Dávid Endre ugyanakkor arra is rámutatott, hogy
A nagyvadak ugyanis nem mindig ugyanazon a helyszínen jelennek meg: gyakran különböző pontokról érkeznek bejelentések a jelenlétükről, ám ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az állatok később vissza is térnek ugyanoda. A vadászatok így hosszabb időt vehetnek igénybe, hiszen
Az alpolgármester szerint mindez megnehezíti a fennmaradó két medve kilövését, de a kvóta teljesítésén továbbra is dolgoznak.
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