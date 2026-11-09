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Három medvét már kilőttek, folytatják a vadászatot Udvarhely környékén

Képünk illusztráció • Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

Képünk illusztráció

Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

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Haladnak a megelőzési kvóta teljesítésével Székelyudvarhelyen: az elmúlt hetekben három medvét ejtettek el a város közelében. A fennmaradó két nagyvad kilövésével is a lakók biztonságát szeretnék növelni.

Székelyhon

2026. november 09., 14:482026. november 09., 14:48

Az elmúlt hetekben három medvét sikerült kilőni Székelyudvarhely közelében a megelőzési kvóta részeként – közölte Dávid Endre alpolgármester. A nagyvadakat a

Budvár és a Csicser környékén, valamint a Zöldliget lakópark közelében ejtették el.

Az alpolgármester korábban arról tájékoztatott, hogy a megelőzési kvóta alapján összesen öt medve kilövését tervezik a város környékén.

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Kétszer is visszatért csütörtökön egy szejkefürdői lakóházhoz egy medve, amely a verandára is felmászott. Hiába próbálták elűzni az állatot, az nem tágított, így végül a kilövése mellett döntöttek.

Ennek teljesítéséből tehát

még két nagyvad elejtése van hátra, amelyre továbbra is törekednek,

hogy csökkentsék a lakosságra nehezedő veszélyt, és könnyítsék az itt élők mindennapjait.

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Dávid Endre ugyanakkor arra is rámutatott, hogy

a medvék kilövése korántsem egyszerű, gyors folyamat.

A nagyvadak ugyanis nem mindig ugyanazon a helyszínen jelennek meg: gyakran különböző pontokról érkeznek bejelentések a jelenlétükről, ám ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az állatok később vissza is térnek ugyanoda. A vadászatok így hosszabb időt vehetnek igénybe, hiszen

a medvék mozgása és felbukkanása nem kiszámítható.

Az alpolgármester szerint mindez megnehezíti a fennmaradó két medve kilövését, de a kvóta teljesítésén továbbra is dolgoznak.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely medve
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