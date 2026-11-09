Három medvét már kilőttek, folytatják a vadászatot Udvarhely környékén

Haladnak a megelőzési kvóta teljesítésével Székelyudvarhelyen: az elmúlt hetekben három medvét ejtettek el a város közelében. A fennmaradó két nagyvad kilövésével is a lakók biztonságát szeretnék növelni.

Székelyhon 2026. november 09., 14:482026. november 09., 14:48

Az elmúlt hetekben három medvét sikerült kilőni Székelyudvarhely közelében a megelőzési kvóta részeként – közölte Dávid Endre alpolgármester. A nagyvadakat a

Budvár és a Csicser környékén, valamint a Zöldliget lakópark közelében ejtették el.

Az alpolgármester korábban arról tájékoztatott, hogy a megelőzési kvóta alapján összesen öt medve kilövését tervezik a város környékén. korábban írtuk Újabb visszajáró medvét lőttek ki Székelyudvarhely közelében Kétszer is visszatért csütörtökön egy szejkefürdői lakóházhoz egy medve, amely a verandára is felmászott. Hiába próbálták elűzni az állatot, az nem tágított, így végül a kilövése mellett döntöttek. Ennek teljesítéséből tehát

még két nagyvad elejtése van hátra, amelyre továbbra is törekednek,

hogy csökkentsék a lakosságra nehezedő veszélyt, és könnyítsék az itt élők mindennapjait. Hirdetés Dávid Endre ugyanakkor arra is rámutatott, hogy

a medvék kilövése korántsem egyszerű, gyors folyamat.

A nagyvadak ugyanis nem mindig ugyanazon a helyszínen jelennek meg: gyakran különböző pontokról érkeznek bejelentések a jelenlétükről, ám ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az állatok később vissza is térnek ugyanoda. A vadászatok így hosszabb időt vehetnek igénybe, hiszen

a medvék mozgása és felbukkanása nem kiszámítható.