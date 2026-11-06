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A székelyudvarhelyiek véleménye is számít a készülő sportstratégiában

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Átfogó sportstratégia kidolgozásán dolgozik Székelyudvarhely önkormányzata, amely a következő tíz év sportfejlesztéseinek és támogatási rendszerének alapját képezné. A tervezésbe a sportszervezetek mellett a lakosságot is bevonják.

Székelyhon

2026. november 06., 14:322026. november 06., 14:32

Székelyudvarhely önkormányzata 2025 novemberében kezdte el a város sportéletének átfogó feltérképezését. A készülő stratégia célja, hogy hosszú távon kiszámíthatóbbá és átláthatóbbá tegye a sport támogatását, miközben a sportlétesítmények fejlesztésére, a szakemberképzésre és a gyermekek sportolási lehetőségeire is hangsúlyt helyez.

A város tavaly több mint 8 millió lejt fordított sportra, a pályázati keretet pedig 2 millióról 2,5 millió lejre emelte. A támogatások elosztása körül azonban továbbra is vannak viták, ezért az önkormányzat

szakmai alapokra helyezné a jövőbeli döntéseket.

A jelenlegi nyilvántartásban 54 sportszervezet szerepel, közülük eddig 30 szolgáltatott részletes adatokat. Az összesítés szerint kézilabdában mintegy 350, úszásban 300, labdarúgásban közel 300, asztaliteniszben 250, kosárlabdában pedig 160 gyermek és fiatal vesz részt az utánpótlás-nevelésben – közli a városháza.

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A tervek szerint a jövőben külön kezelnék az utánpótlássport, a közösségi sport és az élsport támogatását. A városvezetés azt szeretné elérni, hogy tíz év múlva

több gyermek sportoljon, javuljon a sportinfrastruktúra,

és a helyi sportszervezetek együttműködése is erősödjön.

A stratégia előkészítésének részeként jelenleg a lakosság véleményét is kikérik. Az érdeklődők a sportstratégia online kérdőívének kitöltésével mondhatják el tapasztalataikat és javaslataikat. A kérdőív ide kattintva nyitható meg.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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