A székelyudvarhelyiek véleménye is számít a készülő sportstratégiában

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Fotó: Olti Angyalka
Átfogó sportstratégia kidolgozásán dolgozik Székelyudvarhely önkormányzata, amely a következő tíz év sportfejlesztéseinek és támogatási rendszerének alapját képezné. A tervezésbe a sportszervezetek mellett a lakosságot is bevonják.
Székelyudvarhely önkormányzata 2025 novemberében kezdte el a város sportéletének átfogó feltérképezését. A készülő stratégia célja, hogy hosszú távon kiszámíthatóbbá és átláthatóbbá tegye a sport támogatását, miközben a sportlétesítmények fejlesztésére, a szakemberképzésre és a gyermekek sportolási lehetőségeire is hangsúlyt helyez.
A város tavaly több mint 8 millió lejt fordított sportra, a pályázati keretet pedig 2 millióról 2,5 millió lejre emelte. A támogatások elosztása körül azonban továbbra is vannak viták, ezért az önkormányzat
A jelenlegi nyilvántartásban 54 sportszervezet szerepel, közülük eddig 30 szolgáltatott részletes adatokat. Az összesítés szerint kézilabdában mintegy 350, úszásban 300, labdarúgásban közel 300, asztaliteniszben 250, kosárlabdában pedig 160 gyermek és fiatal vesz részt az utánpótlás-nevelésben – közli a városháza.
A tervek szerint a jövőben külön kezelnék az utánpótlássport, a közösségi sport és az élsport támogatását. A városvezetés azt szeretné elérni, hogy tíz év múlva
és a helyi sportszervezetek együttműködése is erősödjön.
A stratégia előkészítésének részeként jelenleg a lakosság véleményét is kikérik. Az érdeklődők a sportstratégia online kérdőívének kitöltésével mondhatják el tapasztalataikat és javaslataikat. A kérdőív ide kattintva nyitható meg.
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