A székelyudvarhelyiek véleménye is számít a készülő sportstratégiában

Átfogó sportstratégia kidolgozásán dolgozik Székelyudvarhely önkormányzata, amely a következő tíz év sportfejlesztéseinek és támogatási rendszerének alapját képezné. A tervezésbe a sportszervezetek mellett a lakosságot is bevonják.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Székelyudvarhely önkormányzata 2025 novemberében kezdte el a város sportéletének átfogó feltérképezését. A készülő stratégia célja, hogy hosszú távon kiszámíthatóbbá és átláthatóbbá tegye a sport támogatását, miközben a sportlétesítmények fejlesztésére, a szakemberképzésre és a gyermekek sportolási lehetőségeire is hangsúlyt helyez.

A város tavaly több mint 8 millió lejt fordított sportra, a pályázati keretet pedig 2 millióról 2,5 millió lejre emelte. A támogatások elosztása körül azonban továbbra is vannak viták, ezért az önkormányzat