2026. november 01., vasárnap

Nem maradtak aszfalt nélkül a télre a felújítás alatt álló Kányád községi utcák

Minden Kányád községhez tartozó településen zajlanak utcafelújítások, mostanra pedig egyetlen helyszín sem maradt, ahol ne terítették volna le legalább az alapréteg aszfaltot. A beruházást azonban jó eséllyel csak jövőre sikerül lezárni.