Fotó: Mentor Könyvek
Magyari Tekla Házam könnye című kötetét mutatják be november 5-én, csütörtökön 18 órától Székelyudvarhelyen.
A Mentor Könyvek Kiadó gondozásában megjelent Házam könnye című kötet bemutatóját november 5-én, csütörtökön 18 órától tartják a József Attila utca 2. szám alatti Bakó Wine Lounge-ban.
A szerzővel, a Nőileg magazin főszerkesztőjével Király István kiadóvezető beszélget. Az esemény végén Magyari Tekla dedikálja kötetét.
Minden Kányád községhez tartozó településen zajlanak utcafelújítások, mostanra pedig egyetlen helyszín sem maradt, ahol ne terítették volna le legalább az alapréteg aszfaltot. A beruházást azonban jó eséllyel csak jövőre sikerül lezárni.
A látogatók száma ugyan nem igazán csökkent, de az elmúlt években már többet kellett dolgozniuk a szejkefürdői Mini Erdély Park munkatársainak, hogy töretlen maradjon a népszerűségük. Most például egy animációs kuckóval rukkoltak elő.
Három székelyudvarhelyi férfit vett őrizetbe 24 órára a rendőrség csütörtökön egy fiatal bántalmazásával összefüggésben.
Kétszer is visszatért csütörtökön egy szejkefürdői lakóházhoz egy medve, amely a verandára is felmászott. Hiába próbálták elűzni az állatot, az nem tágított, így végül a kilövése mellett döntöttek.
Idén is megszervezik az őszi zöldhulladék-gyűjtést Székelyudvarhelyen november 2. és 6. között.
Első alkalommal érkezik Székelyudvarhelyre a kolozsvári Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál utazó rendezvénye, a TIFF Unlimited filmkaraván. Október 30-án és 31-én, pénteken és szombaton négy játékfilmet vetítenek a Siculus Ifjúsági Házban.
Mindenszentek alkalmából módosítitt menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Székelyudvarhelyen. November 1-jén, vasárnap dél és este kilenc óra között két járattal is el lehet jutni a temetőkhöz.
Székelyudvarhely több pontján is munkálatok zajlanak, ezért érdemes figyelmesen vezetni a város központi zónájában.
Újabb útlezárásra kell számítani keddtől a városi kórháznál lévő kőrforgalomnál – közölte Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
A városvezetés benyújtotta a szükséges dokumentumokat, így most már az új kormányon múlik, hogy utalnak-e pénzt a programra, amelynek részeként a veszélyesnek ítélt székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola is megújulhatna.
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