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Bemutatják Magyari Tekla Házam könnye című kötetét Székelyudvarhelyen

• Fotó: Mentor Könyvek

Fotó: Mentor Könyvek

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Magyari Tekla Házam könnye című kötetét mutatják be november 5-én, csütörtökön 18 órától Székelyudvarhelyen.

Székelyhon

2026. november 02., 12:492026. november 02., 12:49

A Mentor Könyvek Kiadó gondozásában megjelent Házam könnye című kötet bemutatóját november 5-én, csütörtökön 18 órától tartják a József Attila utca 2. szám alatti Bakó Wine Lounge-ban.

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A szerzővel, a Nőileg magazin főszerkesztőjével Király István kiadóvezető beszélget. Az esemény végén Magyari Tekla dedikálja kötetét.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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