Tettlegességig fajult egy konfliktus Székelyudvarhelyen, hárman kerültek őrizetbe

Három székelyudvarhelyi férfit vett őrizetbe 24 órára a rendőrség csütörtökön egy fiatal bántalmazásával összefüggésben.

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A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint három férfi egy kialakult konfliktus során bántalmaztak egy 18 éves székelyudvarhelyi fiatalt a város egyik utcájában október 27-én, kedden este fél kilenc körül.

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A fiatal sérüléseket szenvedett, ezért egészségügyi intézményhez fordult, ahol