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Tettlegességig fajult egy konfliktus Székelyudvarhelyen, hárman kerültek őrizetbe

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Három székelyudvarhelyi férfit vett őrizetbe 24 órára a rendőrség csütörtökön egy fiatal bántalmazásával összefüggésben.

Székelyhon

2026. október 30., 14:252026. október 30., 14:25

2026. október 30., 14:252026. október 30., 14:25

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint három férfi egy kialakult konfliktus során bántalmaztak egy 18 éves székelyudvarhelyi fiatalt a város egyik utcájában október 27-én, kedden este fél kilenc körül.

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A fiatal sérüléseket szenvedett, ezért egészségügyi intézményhez fordult, ahol

orvosi ellátásban részesült,

kórházi beutalásra azonban nem volt szükség.

A székelyudvarhelyi rendőrök az ügyészség irányításával nyomozást folytatott, ennek eredményeként csütörtökön három székelyudvarhelyi férfit vettek őrizetbe 24 órára. Ellenük testi sértés és más erőszakos cselekmények gyanújával folyik eljárás – írják.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Rendőrség
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