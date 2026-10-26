A kormányon múlik, hogy mikor lesz pénz a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola felújítására

Több mint egy éve áll üresen az Eötvös József Szakközépiskola főépülete
Fotó: László Ildikó
A városvezetés benyújtotta a szükséges dokumentumokat, így most már az új kormányon múlik, hogy utalnak-e pénzt a programra, amelynek részeként a veszélyesnek ítélt székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola is megújulhatna.
Egy szakértői vélemény elkészülését követően életveszélyesnek nyilvánították tavaly az Eötvös József Szakközépiskola főépületét, amelyet a tanulók és tanáraik biztonsága érdekében rögtön le is zárt a városvezetés.
Több iskola is problémákkal küzd a tanév kezdetén Székelyudvarhelyen, de a legsúlyosabb helyzet az Eötvös József Szakközépiskolát érinti, ahol az épület életveszélyessé vált, ezért ott biztosan nem kezdődhet el a tanév.
A döntés nehéz helyzetet eredményezett, hiszen nem kezdhette el a megszokott módon a tanévet az iskola több mint 600 diákja. Számukra két hétig online zajlott az oktatás, majd
Azóta is ott tanulnak a diákok.
A városvezetés számára egyértelmű volt, hogy mielőbb fel kell újítani az omlásveszélyessé vált épületet, hogy a diákok ismét a megfelelő helyen tanulhassanak. Így már akkor elkezdődött a helyzet pontos elemzése és a pályázati lehetőségek számbavétele. Az önkormányzati képviselők
Úgy becsülik, hogy a szükséges felújítás áfástól 94 millió lejbe fog kerülni, amit teljes egészében külsős forrásból szeretnének biztosítani. Legutoljára a májusi tanácsülésen esett szó a projektről, amikor 200 ezer lejt különítettek el rá, hogy az összegből különböző tanulmányokat készíttethessenek.
Elfogadták hétfőn az életveszélyes állapotban lévő Eötvös József Szakközépiskola felújításához szükséges gazdasági mutatókat. 94 millió lejbe kerülhet az oktatási intézmény felújítása.
Szakács-Paál István polgármester megkeresésünkkor elmondta, azóta
és feltöltötték ezeket a fejlesztési minisztérium által közölt online platformra. Hangsúlyozta, most már
a Biztonságos és egészséges iskolák elnevezésű programra, amelyben a székelyudvarhelyi beruházást is jegyezték. Az elöljáró
Megerősítette, ha lesz pénz az említett program megvalósítására, akkor az automatikusan azt jelenti, hogy az iskolafelújítás is megkapja a támogatást. Ezt követően kezdődhet el a tervek elkészítése, majd a kivitelezés.
A tanárok részéről még nem múltak el teljesen a félelmek amiatt, hogy esetleg nem sikerül felújítani az iskola főépületét, de némileg nyugtatja őket, hogy
– vázolta a helyzetet Ilyés-Nagy Boglárka, az Eötvös József Szakközépiskola igazgatója. Mint mondta, az RMDSZ felsőbb vezetése részéről kaptak szóbeli ígéretet is, hogy még idén sikerül leszerződni a szükséges támogatást.
Ezeket számba véve, ugyan vannak fenntartásai az igazgatónak, de összességében igyekszik bizakodó lenni a korszerűsítés ügyében. Valójában
Azt is megtudtuk az igazgatótól, hogy bár zavartalanul zajlik az oktatás az intézményük bentlakásában, azért a szűk termekben lényegesen kényelmetlenebb körülmények között vannak a diákok, mint a költözés előtt. Ezt teljes egészében nem lehet megszokni. „Persze ennek ellenére a lehető legjobban igyekszünk végezni a munkánkat, hiszen amíg vannak gyerekek, addig van iskola” – magyarázta. Hozzátette,
amelyek megoldásában sokszor a városvezetésre vagy éppen a többi tanintézményre támaszkodnak.
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