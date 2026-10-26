A kormányon múlik, hogy mikor lesz pénz a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola felújítására

Több mint egy éve áll üresen az Eötvös József Szakközépiskola főépülete

A városvezetés benyújtotta a szükséges dokumentumokat, így most már az új kormányon múlik, hogy utalnak-e pénzt a programra, amelynek részeként a veszélyesnek ítélt székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola is megújulhatna.

Fülöp-Székely Botond 2026. október 26., 15:572026. október 26., 15:57

Egy szakértői vélemény elkészülését követően életveszélyesnek nyilvánították tavaly az Eötvös József Szakközépiskola főépületét, amelyet a tanulók és tanáraik biztonsága érdekében rögtön le is zárt a városvezetés. korábban írtuk Életveszélyes a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola épülete, ki kell költöznie az intézménynek Több iskola is problémákkal küzd a tanév kezdetén Székelyudvarhelyen, de a legsúlyosabb helyzet az Eötvös József Szakközépiskolát érinti, ahol az épület életveszélyessé vált, ezért ott biztosan nem kezdődhet el a tanév. A döntés nehéz helyzetet eredményezett, hiszen nem kezdhette el a megszokott módon a tanévet az iskola több mint 600 diákja. Számukra két hétig online zajlott az oktatás, majd

ideiglenesen a tanintézmény bentlakásába költöztek be, ahol időközben átalakításokat végeztek, tantermeket rendeztek be.

Azóta is ott tanulnak a diákok. Hatalmas összegre lenne szükség A városvezetés számára egyértelmű volt, hogy mielőbb fel kell újítani az omlásveszélyessé vált épületet, hogy a diákok ismét a megfelelő helyen tanulhassanak. Így már akkor elkezdődött a helyzet pontos elemzése és a pályázati lehetőségek számbavétele. Az önkormányzati képviselők

idén határozatot hoztak, hogy a beruházás bekerülhessen a fejlesztési minisztérium Biztonságos és egészséges iskolák elnevezésű programjába.

Úgy becsülik, hogy a szükséges felújítás áfástól 94 millió lejbe fog kerülni, amit teljes egészében külsős forrásból szeretnének biztosítani. Legutoljára a májusi tanácsülésen esett szó a projektről, amikor 200 ezer lejt különítettek el rá, hogy az összegből különböző tanulmányokat készíttethessenek. korábban írtuk Közel százmillió lejbe kerül az Eötvös József Szakközépiskola felújítása Elfogadták hétfőn az életveszélyes állapotban lévő Eötvös József Szakközépiskola felújításához szükséges gazdasági mutatókat. 94 millió lejbe kerülhet az oktatási intézmény felújítása. Szakács-Paál István polgármester megkeresésünkkor elmondta, azóta

minden dokumentációt elkészítettek, ami a pályázáshoz szükséges,

és feltöltötték ezeket a fejlesztési minisztérium által közölt online platformra. Hangsúlyozta, most már

az újonnan megalakult Niculescu-kormányon múlik, hogy mikor különítenek el pénzt

a Biztonságos és egészséges iskolák elnevezésű programra, amelyben a székelyudvarhelyi beruházást is jegyezték. Az elöljáró

abban bízik, hogy a következő költségvetés-módosításkor ez megtörténik.

Megerősítette, ha lesz pénz az említett program megvalósítására, akkor az automatikusan azt jelenti, hogy az iskolafelújítás is megkapja a támogatást. Ezt követően kezdődhet el a tervek elkészítése, majd a kivitelezés. Nyugtalanul, de bizakodva A tanárok részéről még nem múltak el teljesen a félelmek amiatt, hogy esetleg nem sikerül felújítani az iskola főépületét, de némileg nyugtatja őket, hogy

a városvezetés részéről valóban történnek előrelépések az ügyben, ezek pedig hivatalosan is visszakövethetők

– vázolta a helyzetet Ilyés-Nagy Boglárka, az Eötvös József Szakközépiskola igazgatója. Mint mondta, az RMDSZ felsőbb vezetése részéről kaptak szóbeli ígéretet is, hogy még idén sikerül leszerződni a szükséges támogatást. Hirdetés Ezeket számba véve, ugyan vannak fenntartásai az igazgatónak, de összességében igyekszik bizakodó lenni a korszerűsítés ügyében. Valójában

akkor fognak jobban megnyugodni, amikor már le lesz szerződve a támogatás.

Azt is megtudtuk az igazgatótól, hogy bár zavartalanul zajlik az oktatás az intézményük bentlakásában, azért a szűk termekben lényegesen kényelmetlenebb körülmények között vannak a diákok, mint a költözés előtt. Ezt teljes egészében nem lehet megszokni. „Persze ennek ellenére a lehető legjobban igyekszünk végezni a munkánkat, hiszen amíg vannak gyerekek, addig van iskola” – magyarázta. Hozzátette,

a hétköznapok során folyamatosan felmerülnek kisebb-nagyobb problémák,